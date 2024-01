Es ist offiziell: 6 Marvel-Serien von Netflix gehören nun doch zum "wahren" Marvel-Kanon

Ein später Sieg für viele Fans der Netflix-Marvel-Serien: Ja, die Defenders gehören zum MCU. (Originalbilder: Netflix / Marvel)

Schon seit vielen Jahren drehen sich viele Diskussionen unter Fans des Marvel Cinematic Universe um ein bestimmtes Thema: Gehören die Netflix-Serien eigentlich zum Kanon des MCU? Damit gemeint ist die The Defenders Saga , bestehend aus Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist.

Nachdem sich etwa der Kingpin-Darsteller Vincent D'Onofrio sehr redselig in einem Interview zeigte und Marvel-Produzent Brad Winderbaum ebenfalls ein klares Statement abgab, wurde jetzt das letzte Beweisstück von höchster Stelle geliefert.

Denn Disney Plus hat die Timeline des MCUs aktualisiert und der Diskussion damit wohl endgültig ein Ende bereitet. Daredevil in einer Reihe mit Guardians of the Galaxy und Age of Ultron? Ja, seht selbst:

Der »wahre Zeitstrahl« auf Disney Plus macht den hitzigen Fan-Debatten endgültig den Garaus. (Quelle: Disney Plus)

Ein jahrelanges Rätselraten geht zu Ende

Für viele Fans und Kritiker gehören die Netflix-Serien, insbesondere Daredevil, bis heute zum Besten, was jemals aus dem Hause Marvel über den heimischen Bildschirm geflimmert ist. Für die TV-Umsetzungen waren aber nicht die Marvel Studios verantwortlich, die sich um die Blockbuster im Kino und später zahlreiche Serien auf Disney Plus gekümmert haben.

Stattdessen hatte Marvel Entertainment die Hand am Steuer. Als dieses Tochterunternehmen im Dezember 2019 in die Marvel Studios integriert wurde, war schnell klar: MCU-Mastermind Kevin Feige hatte kein Interesse an einer direkten Fortsetzung der Netflix-Serien.

Als dann aber offizielle MCU-Serien wie Daredevil: Born Again angekündigt wurden, kochte die Diskussion um den Kanon wieder hoch. Der finale Trailer zu Echo brachte die Kanon-Befürworter dann dazu, die Siegesflagge zu schwenken, denn hier wird sogar mit Szenen aus den Netflix-Serien gearbeitet:

1:36 Echo: Der neue Trailer zur Marvel-Serie zeigt überraschend aus Netflix' Daredevil

Was hat es denn mit dem Kanon überhaupt auf sich?

Bekanntlich gibt es ja den wahren Zeitstrahl und alles darüber hinaus, etwa die X-Men-Filme aus dem Hause Fox, die nicht ganz so fantastischen Fantastic-4-Machwerke oder die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi, gilt als unkanonischer Legacy-Zweig.

Seit der Einführung des Multiversums im MCU ist die Frage, welche Geschichten sich im wahren Zeitstrahl abspielen, für viele Fans umso wichtiger geworden. Die oben genannten Filme findet ihr zwar ebenfalls größtenteils auf Disney Plus, aber eben nur unter der Kategorie Legacy .

Dass Daredevil und Co. nun aus diesem Bereich verschwunden und in der MCU-Sektion angezeigt werden, ist also das offizielle Ende des jahrelangen Rätselratens - nun ja, zumindest so lange, bis es um die TV-Serie Agents of Shield geht, seufz…

