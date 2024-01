Marvel: Vielleicht wissen wir schon jetzt, wer für Avengers 5 und 6 zum neuen Kang wird

Marvel hat sich von Jonathan Majors als Kang verabschiedet. Wie es mit dem großen Schurken für Avengers 5 und 6 weitergeht, bleibt aktuell noch offen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Avengers 5 und 6 stehen aktuell ohne Bösewicht da. Ursprünglich sollte Jonathan Majors nach Loki und Ant-Man 3 in der Rolle von Kang zurückkehren, doch Disney und die Marvel Studios haben sich im Dezember 2023 von dem Schauspieler getrennt.

Ausschlaggebend dafür war ein Gerichtsurteil, im Zuge dessen Majors nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde - wir berichteten bereits darüber. Jetzt stellt sich für Marvel-Fans natürlich die Frage, wie es mit Kang und den neuen Avengers-Filmen weitergeht.

Colman Domingo als neuer Kang im Gespräch?

Hier kommt jetzt der etablierte Insider Daniel Richtman ins Spiel. Ihm zufolge wird aktuell nach einem neuen Schauspieler für die Rolle des Kang gesucht. Und dabei soll sich Colman Domingo (Fear the Walking Dead, Lincoln, Selma, Rustin) in der engeren Auswahl befinden.

Seid jedoch gewarnt: Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt nicht! Ebenso ist nicht bekannt, ob der 54-jährige Schauspieler an einem MCU-Auftritt als großer Oberschurke überhaupt interessiert ist. Richtman selbst betont, dass es sich bei Domingo nur um eine Option handelt, die sich in einem frühen Stadium befinden soll.

Colman Domingo als Victor Strand in Fear The Walking Dead. Bildquelle: AMC

Bei Marvel-Fans stößt das Gerücht aber schon mal großen Anklang. Auf X (ehemals Twitter) finden sich zum Beispiel zahlreiche Reaktionen auf die Meldung, die Colman Domingo als neuen Kang definitiv begrüßen würden.

Wie es mit Avengers 5 und 6 weitergeht

Derweil hat sich Marvel offenbar intern vom Untertitel für Avengers 5 - also The Kang Dynasty - verabschiedet. Entsprechend bleibt spannend, wie genau das nächste Abenteuer der wichtigsten MCU-Helden aussehen wird.

Diesbezüglich gab es teilweise widersprüchliche Gerüchte: Mal war die Rede davon, dass Kang lediglich neu besetzt wird und mal, dass für Avengers 5 und 6 alles über den Haufen geschmissen wird.

Mehr dazu, was gerade im Marvel Cinematic Universe passiert und wie es mit neuen Filmen und TV-Serien weitergeht, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

