Der beste Marvel-Film nach Endgame: Ihr habt zwei Favoriten und drei klare Verlierer

Nach Endgame hat für Marvel eine neue Ära begonnen – und längst nicht alle neuen Filme kommen beim Publikum so richtig gut an. Wir wollten von euch, der GameStar-Community, wissen, wer eure persönlichen Favoriten sind. Danke, dass ihr an unserer Umfrage teilgenommen habt, wir verraten euch jetzt die Ergebnisse.

Eure beiden Favoriten im Kopf-an-Kopf-Rennen

Zwei Filme teilen sich zwei Drittel aller abgegebenen Stimmen und liegen fast gleichauf: Platz 1 mit 34 Prozent ist Guardians of the Galaxy 3. Knapp dahinter auf Platz 2 liegt Spider-Man: No Way Home mit 31 Prozent.

Danach folgt lange nichts, bis Spider-Man: Far From Home sich den 3. Platz sichert – mit mageren 8 Prozent. Nur ein paar Stimmen weniger habt ihr Doctor Strange in the Multiverse of Madness gegeben.

Die letzten drei Plätze dürften nur wenige überraschen, sie haben auch durchwachsene Kritiken eingefahren und waren an den Kinokassen alles andere als erfolgreich: Eternals (2 Prozent), The Marvels (2 Prozent) und das Schlusslicht Ant-Man and the Wasp: Quantumania (1 Prozent). Hier seht ihr die komplette Rangliste:

Falls euch nicht das komplette Bild angezeigt wird: Einfach einmal draufklicken.

Das sagt ihr in den Kommentaren

Neben den reinen Zahlen sind natürlich auch eure Wortmeldungen im Kommentarbereich spannend! Der Top-Kommentar stammt von shaki und klingt ziemlich ernüchtert:

Mir fehlt die Option “keines”

cn2022 stimmt dagegen dem Gesamtergebnis der Abstimmung auch persönlich zu und schreibt:

GoG 3 und Spider Man 3 sind einfach die mit Abstand besten Filme der Ära nach Endgame. Da war Nostalgie, tolle Charaktere, eine spannende Story (vor allem Spider Man), es gab keinen albernen Klamauk (...).

Wie auch in den Kommentaren darunter angemerkt wird, kann man durchaus diskutieren, ob in Guardians 3 wirklich kein »alberner Klamauk« vorkommt, aber das gehört ja irgendwie zu dessen Charme dazu.

Grundsätzlich zeigen sich unzählige Kommentare enttäuscht vom aktuellen Stand des MCU, für viele war nach Endgame die Luft raus. Außerdem gibt es immer wieder Kritik am Multiversum, weil dadurch Geschichten und dramatische Momente beliebig würden und jederzeit rückgängig gemacht werden könnten.

Bedenkt aber, dass nur ein Bruchteil aller GameStar-Leser kommentiert – meistens nur der Teil der besonders starke Meinungen zu einem Thema vertritt. Daher muss der Tonus in den Kommentaren nicht stellvertretend für die tatsächliche Meinung der Mehrheit stehen. Allerdings seid ihr mit der Kritik an Marvel nicht allein:

Überraschen euch die Ergebnisse der Marvel-Umfrage oder habt ihr ohnehin damit gerechnet, dass entweder Guardians of the Galaxy 3 oder Spider-Man: No Way Home das Rennen für sich entscheiden? Hättet ihr die letzten Plätze auch so vorausgesagt? Und, um auch noch an was Positives zu denken: Auf welchen kommenden Marvel-Film freut ihr euch?