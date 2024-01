Heute startet bei Disney Plus eine neue Marvel-Serie, die eine kleine Revolution darstellt

Nach ihrem MCU-Debüt in Hawkeye bekommt Maya Lopez a.k.a. Echo ihre eigene Serie bei Disney Plus spendiert. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ab heute geht es im Marvel Cinematic Universe wieder so raus zu, wie zu Netflix-Zeiten: Am 10. Januar 2024 startet mit Echo eine neue TV-Serie auf Disney Plus, die nicht mit der Darstellung von Blut und Gewalt geizt - das versprachen im Vorfeld bereits die Trailer und auch das amerikanische TV-MA-Rating (das dem R-Rating für Kinofilme entspricht).

Damit stellte Echo definitiv eine kleine Revolution für das Marvel Cinematic Universe dar. Denn bisher richteten sich alle Filme und TV-Serien nicht explizit an ein erwachsenes Publikum, sondern kamen eher familienfreundlich daher. Deadpool 3 (der am 26. Juli 2024 in den Kinos startet) sollte ursprünglich die einzige Ausnahme darstellen.

Doch Marvel hat diesbezüglich seine Regeln aufgeweicht. Denn mit Echo geht es jetzt in der ersten richtigen MCU-Produktion härter zu, in dieselbe Kerbe sollen dann auch die TV-Serie Daredevil: Born Again und der Kinofilm Blade schlagen. Wir liefern euch zum Release von Echo einen kleinen Überblick.

1:00 Echo: Im neuen Trailer zur Marvel-Serie geht es ordentlich zur Sache

Release: Wann genau startet Echo?

Echo startet am 10. Januar 2024 bei Disney Plus - erfahrungsgemäß dürfte es um 9 Uhr nach deutscher Zeit soweit sein.

Beim Release von Echo gibt es übrigens eine weitere Besonderheit: Im Gegensatz zu anderen TV-Serien werden bei dem Solo-Abenteuer von Maya Lopez (Alaqua Cox) alle fünf Folgen auf einmal rausgehauen - die Episoden werden also nicht im wöchentlichen Takt veröffentlicht.

Story: Um was geht es in Echo?

Maya Lopez betrat erstmals in der Hawkeye-Serie die Bühne des Marvel Cinematic Universe. Dabei hat sich die Heldin von ihrem Ziehvater Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) losgesagt, was in ihrer Solo-Serie nun in einem regelrechten Bandenkrieg entbrennt.

Auf der Flucht vor dem Kingpin muss Maya ihre persönliche Vergangenheit konfrontieren. Laut den Verantwortlichen hinter Echo (via THR) sollen unter anderem Breaking Bad und John Wick als Inspiration gedient haben, während Maya mehr als Schurkin und nicht unbedingt als Heldin zu verstehen ist. Und das sorgt damit auch für mindestens eine Konfrontation mit Daredevil (Charlie Cox).

Mehr zur Story von Echo erfahrt ihr im offiziellen Trailer:

1:54 Echo: Im ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie ist Vincent D'Onofrio als Kingpin zurück

Kritik: Wie gut ist Echo?

Wir konnten leider noch keinen Blick auf die Marvel-Serie werfen. Seit dem 9. Januar dürfen Kritiker aber ihre Reaktionen teilen, die größtenteils ein durchwachsenes Bild zeichnen. Kurz zusammengefasst:

Das Positive: Echo kommt tatsächlich so düster und brutal daher wie versprochen und soll in seinen besten Momenten an die stärksten Netflix-Serien erinnern. Maya Lopez sei ein spannender Charakter, bei dem Maya Lopez als Darstellerin brilliert. Auch die Repräsentation der nordamerikanischen Choctaw wird positiv hervorgehoben, während die Action ordentlich knallen soll.

Das Negative: Offenbar enttäuscht Echo vor allem in Bezug auf die Story. Die Handlung wird als zäh , unfokussiert und teilweise sogar uninteressant bezeichnet. Ein paar kreative Entscheidungen sorgen ebenfalls für Stirnrunzeln, während hektische Schnitte der eigentlich gelungenen Action keinen Gefallen tun.

Ein paar aussagekräftige Reaktionen von X (ehemals Twitter) findet ihr hier:

Übrigens: Mit Deadpool 3 startet 2024 tatsächlich nur ein neuer Film des Marvel Cinematic Universe in den Kinos. Dafür ist bei Disney Plus mit gleich vier neuen TV-Serien wesentlich mehr geboten. Mehr zur Zukunft von Marvel erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen an Echo? Freut ihr euch darüber, dass es im Marvel Cinematic Universe (zumindest teilweise) düsterer und brutaler zugeht oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Auf welchen neuen Film oder welche neue TV-Serie freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!