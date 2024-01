Moment mal, gehört eine von Fans geliebte Netflix-Serie jetzt doch zum »wahren« Marvel-Kanon?

Natürlich ist Charlie Cox als Daredevil längst ein Teil des Marvel Cinematic Universe. Doch ob die Vorgeschichte aus seiner Netflix-Serie ebenfalls zum Kanon zählt, blieb bis jetzt ungeklärt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wer die Marvel-Serien von Netflix liebt, dürfte sich über die folgende Nachricht tierisch freuen: Offenbar gehört die Daredevil-Serie mit Charlie Cox als Matt Murdock nun doch zum wahren MCU-Kanon. Soll heißen: Die blutige Prügelei in den Straßen von New York hat sich nicht in einem alternativen Universum abgespielt, sondern auf Erde-616.

Daredevil: Schon seit Netflix-Tagen Teil des MCU

Das sieht zumindest Produzent Brad Winderbaum so. Denn nach seinen MCU-Auftritten in Spider-Man: No Way Home und She-Hulk kehrt Daredevil nicht nur für Echo zurück, sondern auch seine persönliche neue Serie Born Again. Dabei ist natürlich Vincent D’Onofrio als Wilson Fisk a.k.a. Kingpin mit von der Partie.

Winderbaum wurde explizit im Gespräch mit ScreenRant danach gefragt, der dabei die folgende Erklärung liefert. Das Wichtigste zuerst: Seiner Meinung nach zählt die Daredevil-Serie von Netflix definitiv zum Kanon des Marvel Cinematic Universe.

Ich kann guten Gewissens behaupten, dass wir bisher sehr genau hingeguckt haben, was sich auf dem wahren Zeitstrahl abspielt und was eben nicht. Das ist ehrlich gesagt ein Ergebnis der Phase, als wir gesagt haben Wenn wir Projekte extern produzieren lassen, muss das auch knallen. Ein anderer Teil unserer Firma hat die Netflix-Sachen entwickelt. Wir waren darüber im Klaren, was sie machen und machen wollten, es gab also auch eine gewisse Balance. Nachdem nun etwas Zeit vergangen ist und wir feststellen, wie gut sich diese Geschichten integrieren lassen, kann ich persönlich als Brad Winderbaum guten Gewissens behaupten, dass [Daredevil von Netflix] Teil des wahren Zeitstrahls ist.

Offenbar sieht das aber auch nicht nur Winderbaum so. Zuvor hatte das schon Vincent D'Onofrio in einem Interview mit Comic Book Central (ab Minute 19:00) angedeutet. Wer außerdem einen der neuen Trailer zu Echo gesehen hat, stellt vielleicht fest, dass sich einer davon dem Material der vorangegangenen Netflix-Serie bedient. Werft am besten selbst einen Blick darauf:

1:36 Echo: Der neue Trailer zur Marvel-Serie zeigt überraschend aus Netflix' Daredevil

Ob damit die restlichen Marvel-Serien von Netflix (wie zum Beispiel Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und The Punisher) ebenfalls zum Marvel-Kanon zählen, bleibt natürlich weiterhin offen. Gerüchten zufolge sollen aber zumindest Krysten Ritter als Jessica Jones und Jon Bernthal als Frank Castle und damit in ihren etablierten Rollen ebenfalls für neue Marvel-Projekte zurückkehren.

Dass die Lage durchaus kompliziert ist, beweist aber auch der Fall Agents of Shield: Denn die sieben Staffel starke und bei Marvel-Fans allemal beliebte TV-Serie wurde erst 2023 offiziell aus dem wahren Kanon verbannt. Mehr dazu und auch dem Release von Echo am 9. Januar 2024 bei Disney Plus sowie der kommenden Daredevil-Serie erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass die Netflix-Serie um Matt Murdock a.k.a. Daredevil nun offiziell zum Kanon des Marvel Cinematic Universe zählt? Freut ihr euch darüber oder hättet ihr lieber einen Neustart für den Charakter gesehen? Welche Netflix-Serie sollte eurer Meinung nach ebenfalls berücksichtigt werden - und welche nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!