Netflix Deutschland erhöht die Preise, aber nicht für jeden

Netflix erhöht in Deutschland die Preise. Neukunden des Streaming-Anbieters zahlen ab 14. Januar mehr für die beiden höherwertigen Tarife »Standard« und »Premium«. Der »Basis«-Tarif dagegen bleibt von der Erhöhung ausgenommen.

Die gute Nachricht für Bestandskunden: Obwohl auch hier eine Anpassung auf die neuen Preise folgt, soll die Umstellung erst binnen der nächsten Monate stattfinden. Nutzer werden einen Monat vorher informiert. Bis dahin bleibt für bestehende Kunden erstmal alles beim Alten.

Wie die neue Preisgestaltung für Neukunden aussieht, zeigen wir euch:

Basistarif (SD-Qualität, 1 Gerät): 7,99 Euro

Standard (HD-Qualität, 2 Geräte): 12,99 statt zuvor 11,99 Euro

Premium (4K-Qualität, HDR, Dolby Atmos, 4 Geräte): 17,99 statt zuvor 15,99 Euro

Besonders stark betrifft die Preiserhöhung bei Netflix in Deutschland also Nutzer, die einen 4K-Fernseher haben und Filme und Serien in möglichst hoher Auflösung schauen möchten. Auch Kunden, die ihr Netflix-Konto teilen, sei es innerhalb eines Haushalts oder darüber hinaus, werden so zusätzlich zur Kasse gebeten.

Sinnvolle Investitionen geplant

Wie ein Netflix-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa AFX mitteilte, sollen die erhöhten Preise künftig auch für eine Erweiterung des Programmangebots genutzt werden. So sollen sich deutsche Nutzer auf neue Produktionen freuen:

"Wir ändern die Preise von Zeit zu Zeit, um weiterhin in großartige Unterhaltung zu investieren und stetig das Portfolio an Filmen und Serien zu vergrößern. [...] In den letzten zwei Jahren haben wir neben den internationalen Produktionen auch massiv unsere Investitionen im deutschsprachigen Raum erhöht."

Netflix-Abos sind jederzeit anpassbar, Kunden können also nach Bedarf die Tarife durchwechseln. Außerdem ist das Abonnement monatlich kündbar.

