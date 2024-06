One Piece: Für Staffel 2 der Netflix-Serie stehen jetzt vier neue Schurken und ihre Darsteller fest

Mr. 7 hat in Staffel 1 der Netflix-Serie bereits den Anfang gemacht, in Staffel 2 folgen nun weitere Agenten von Sir Crocodiles Baroque Works. Bildquelle: Netflix

Entgegen aller Erwartungen war die Live-Action-Adaption von One Piece bei Netflix ein voller Erfolg. Aktuell wird fleißig an Staffel 2 gearbeitet und jetzt sind vier neue Darsteller bekannt, die in der Serie als Widersacher der Strohhutpiraten auftreten.

Über den offiziellen Account bei X (ehemals Twitter) wurden die vier Neuzugänge bekanntgegeben. Und dabei handelt es sich allesamt um Baroque-Agenten - also Handlanger des bösen Oberschurken Sir Crocodile.

So sehen Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 und Mr. 9 in Staffel 2 von One Piece aus

Welche Schauspieler genau in was für Rollen schlüpfen, entnehmt ihr der folgenden Liste:

David Dastmalchian (Oppenheimer, Dune) als Mr. 3 - verfügt über die Kräfte der Wachs-Teufelsfrucht (kann Wachs erzeugen, manipulieren und kontrollieren)

(Oppenheimer, Dune) - verfügt über die Kräfte der Wachs-Teufelsfrucht (kann Wachs erzeugen, manipulieren und kontrollieren) Jazzara Jaslyn (Warrior, Lioness) als Miss Valentine - verfügt über die Kräfte der Teufelsfrucht Kilo Kilo no Mi (kann ihr eigenes Gewicht manipulieren und damit federleicht oder tonnenschwer werden)

(Warrior, Lioness) - verfügt über die Kräfte der Teufelsfrucht Kilo Kilo no Mi (kann ihr eigenes Gewicht manipulieren und damit federleicht oder tonnenschwer werden) Camrus Johnson (Quiz Lady, Batwoman) als Mr. 5 - verfügt über die Kräfte der Teufelsfrucht Bomu Bomu no Mi (kann Dinge durch eine Berührung explodieren lassen)

(Quiz Lady, Batwoman) - verfügt über die Kräfte der Teufelsfrucht Bomu Bomu no Mi (kann Dinge durch eine Berührung explodieren lassen) Daniel Lasker (Raised by Wolves) als Mr. 9 - verfügt über keine außergewöhnlichen Fähigkeiten

Maxe Schwind Das meint unser One-Piece-Experte: Als Fan der Vorlage weiß ich um die teilweise absolut abgefahrenen wie karikaturhaften Charakter-Designs von Mangaka Eiichiro Oda und ich frage mich: »Wie bei Ruffys Strohhut wollen sie DAS umsetzen?«.



Die Antwort: Einfach nach Aussehen casten (zumindest, solange es noch funktioniert)! Das hat bei Staffel 1 bereits wunderbar funktioniert. Ganz besonders freue ich mich auf David Dastmalchian als Mr. 3. Die Rechnung mit Jeff Ward als Buggy ging bereits perfekt auf und das könnte der nächste Clou werden. Dastmalchian ist ein Charakterdarsteller aus dem Bilderbuch und hat in der Vergangenheit schon nicht vor abgefahrenen Rollen wie dem Polk-Dot Man in Suicide Squad zurückgeschreckt.



Ich bin gespannt, wie er sich mit der Wachs-Frucht und einer Kerze auf dem Kopf schlägt. Das könnte ein Fest werden!

Tritt auch Sir Crocodile in Staffel 2 schon aus den Schatten?

Damit steht unweigerlich fest: Staffel 2 wird auf den Auftritt von Sir Crocodile und natürlich die große Alabasta-Arc zumindest schon einmal vorbereiten. Schon in der ersten Season legte dafür den Grundstein, als Mr. 7 (Ben Kgosimore) erfolglos versuchte, Zorro (Mackenyu) für Baroque Works zu rekrutieren.

Außerdem gibt es eine hartnäckige Fan-Theorie, dass Crocodile schon längst für einen kurzen Moment zu sehen war. Ob der Chef von Baroque Works und damit Mr. 0 in Staffel 2 von One Piece tatsächlich auftritt, ist aktuell nicht bekannt. Es ist gut möglich, dass sich Netflix dessen großes Debüt für Season 3 aufspart, aber wir zumindest einen Teaser wie den für Captain Smoker bekommen.

Wann Staffel 2 von One Piece bei Netflix startet, ist aktuell nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen noch 2024 stattfinden, damit wäre ein Release Ende 2025 bis Anfang 2026 durchaus denkbar. Mehr zu One Piece könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie gut hat euch die Live-Action-Serie zu One Piece bisher gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!