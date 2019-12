Bei der Macht von Grayskull! Netflix arbeitet an gleich zwei TV-Serien zu Mattels He-Man: Masters of the Universe. Im Sommer überraschte Produzent Kevin Smith (Clerks, Jay and Silent Bob) auf der Power-Con in Anaheim die Fans mit einer neuen Animationsserie namens Masters of The Universe: Revelation.

Zwei neue He-Man Serien auf Netflix

Dabei bleibt es nicht allein: Netflix kündigt nun überraschend eine weitere animierte TV-Serie zu He-Man: Masters of the Universe an. Während die erste Serie als Sequel zur Kultserie aus den 80er Jahren geplant ist, scheint die zweite Produktion vielmehr ein Reboot des Klassikers zu werden.

Laut der offiziellen Pressemitteilung möchte man eine »zeitgemäße He-Man-Serie« mit den bekannten Helden und »neuen Geschichten« entwickeln. Im Mittelpunkt dürfte erneut der Kampf um Eternia und Schloss Grayskull stehen - inklusive Oberschurke Skeletor. Viel mehr wird noch nicht verraten.

Auch darf man gespannt sein, ob ein Crossover mit der neuen Netflix-Trickserie She-Ra geplant ist, die ja bekannterweise im gleichen Universum angesiedelt ist.

A young prince discovers a mighty power, and an epic story begins once more! He-Man and the Masters of the Universe wage a new battle against Skeletor in a reimagined take on the classic franchise. @MastersOfficial pic.twitter.com/sVh0CFtAFX — NX (@NXOnNetflix) December 18, 2019

Masters of the Universe als Comic, Serie, Film & Spiel

Mattels Actionfiguren zu He-Man and the Masters of the Universe begeistern schon Generationen von Fans. Neben der kultigen Zeichentrickserie entstand in den 1980er Jahren ein erster Kinofilm mit Dolph Lundgren als He-Man und Frank Langella als sein Erzfeind Skeletor. Auch diverse Videospiele gibt es

Nun plant Mattel für nächstes Jahr mit einem umfangreichen Reboot der Reihe. Im Herbst 2020 soll es neue Comics von DC geben, auch Actionfiguren und Spielzeugreihen sind geplant. Darüber hinaus befindet sich neben den Netflix-Serien auch ein neuer Kinofilm von Sony mit Noah Centineo als neuer He-Man in Arbeit. Wann der Film in die Kinos kommt, steht aber noch aus.

Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs — Masters of the Universe (@MastersOfficial) August 18, 2019

