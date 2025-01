Netflix hat offenbar 30 verschiedenen TV-Serien heimlich den Stecker gezogen

Kaos ereilte bereits im Oktober 2024 - nur anderthalb Monate nach Release - das Serien-Aus. Jetzt trifft es offenbar noch weitere Shows. Bildquelle: Netflix

Serien wie Kaos, Dead Boy Detectives oder Obliterated - Völlig zerstört haben eine Gemeinsamkeit: Sie wurden 2024 nach nur einer Staffel auf Netflix wieder abgesetzt.

Jetzt hat der Streaming-Gigant offenbar 30 weiteren Shows den Garaus gemacht. Diesmal aber still und heimlich (via What’s on Netflix).

Was genau ist passiert?

Netflix führte jüngst eine große Neukategorisierungs-Aktion durch. Serien, die ursprünglich mehr als eine Staffel erhalten sollten, bekommen kurzerhand den Stempel »Miniserie« aufgedrückt. Das soll den Zuschauern signalisieren, dass nach einer Season Schluss ist.

Zukünftig könnte das bei Zuschauern (und auch Serien-Schöpfern) gleich von Anfang an für Klarheit sorgen.

Wie zum Beispiel bei der Serie Scott Pilgrim hebt ab. Dem Schöpfer Bryan Lee O’Malley war von Anfang an bewusst, dass sein Projekt nach einer Staffel endet.

Trotzdem war die animierte Show nicht als Miniserie auf Netflix gelistet und viele Fans hofften auf eine zweite Season.

Welche Serien sind betroffen?

Die folgenden Shows erhalten keine zweite Staffel und werden ab sofort als Miniserien gelistet:

Supersex

The Days

Vor wem laufen wir eigentlich davon?

Behind Your Touch

Crash Course In Romance

Destined With You

Divorce Attorney Sin

Forecasting Love & Weather

King The Land

Little Women

My Demon

Nevertheless

Once Upon A Small Town

Our Beloved Summer

Our Blues

See You in My 19th Life

The Good Bad Mother

The Interest of Love

Tomorrow

Under The Queen’s Umbrella

Welcome To Samdal-ri

6ixtxnin9 - The Series

Eine dunkle & grimmige Geschichte

Asaf

Stumm

Navarasa - Neun Emotionen

Queen Cleopatra

Léas 7 Leben

Die Produktionen The Woman in The House Across The Street From The Girl In The Window und Clark waren von Anfang an als Miniserien angekündigt. Deshalb haben wir sie in der Auflistung ausgelassen.

Was passiert 2025 bei Netflix?

Im Januar 2025 stehen bei dem Streaming-Giganten schon zahlreiche Projekte in den Startlöchern. Wir haben euch in einer Übersicht alle kommenden Filme und Serien aufgelistet.

Im Verlauf des Jahres stehen uns ebenfalls einige Serien-Highlights bevor. Am 27. Juni 2025 soll laut dem bereits geleakten Release-Termin Squid Game Staffel 3 erscheinen.

Außerdem können wir uns noch auf die Veröffentlichungen von Stranger Things Staffel 5 und Wednesday Staffel 2 freuen. Die genauen Starttermine sind allerdings bislang nicht bekannt.

Am 14. März 2025 landet mit The Electric State auch noch ein Film für echte Sci-Fi-Fans auf Netflix. Der Cast besteht unter anderem aus Millie Bobby Brown (Stranger Things), Chris Pratt (The Guardians of the Galaxy) und Woody Norman (Knock Knock Knock). Tatsächlich war der Entstehungsprozess des Werks aber alles andere als leicht. Mehr dazu findet ihr im obigen Kasten.