Neu auf Steam: Diese Woche erscheinen diverse Geheimtipps

Hach, die Iden des März, der Frühling schimmert am Horizont, die Wintermäntel wandern in den Schrank, jetzt kann das Jahr 2022 so richtig beginnen. Wobei wir in der Gaming-Welt den ersten großen Beat des Jahres ja bereits hinter uns haben - nach all den großen Blockbustern im Februar herrscht nun ein wenig Ruhe im Karton. Aber wer genau hinschaut, erspäht dennoch einige echt coole Geheimtipps.

Oh, und diese Woche erscheint auf den Konsolen übrigens einer der größten Zankäpfel der letzten Monate: das Next-Gen-Update von GTA 5. Falls ihr wissen wollt, welche Features das Upgrade bietet und wieso viele Fans ein bisschen bockig reagieren, dann schaut mal in unserer Übersicht zur Next-Gen-Fassung von GTA 5 vorbei. Dort erfahrt ihr alles zum Port für PS5 und Xbox Series X.

So, aber jetzt bleiben wir mal beim PC und springen direkt rein in die Releases der Woche.

Highlight der Woche: Anno: Mutationem

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Thinkingstars | Release: 17. März 2022 | Plattformen: PC, PS4, PS5

Eigentlich hätten wir in die Headline dieser Meldung reinschreiben sollen Diese Woche erscheint ein neues Anno , aber dann wären wahrscheinlich Tomaten geflogen. Ist ja gut, Montag ist auch für uns hart. Trotzdem solltet ihr Anno: Mutationem auf keinen Fall unterschätzen, dieses Spiel könnte richtig, richtig cool werden - sofern ihr auf Cyberpunk steht. Und wer tut das nicht?

Als einsame Kriegerin Ann kämpft ihr in einer Cyberpunk-Welt ums Überleben. Es gibt Katana-Kämpfe, Akrobatikeinlagen, adrenalingeladene Duelle - aber auch sehr viele ruhige Momente. An manchen Stellen wirkt Anno Mutationem wie ein Adventure. Ihr erkundet die Umgebungen, schaltet neue Story-Bereiche frei, mischt euch unters Volk und nutzt eure Erfahrungen, um wiederum Upgrades für die Kämpfe freizuspielen.

Anno Mutationem verspricht einen sehr, sehr spannenden Genre-Mix in einem sehr, sehr spannenden Szenario. Schauen wir mal, ob es den Erwartungen gerecht werden kann. Kollegin Elena war von der Demo zumindest hellauf begeistert:

35 11 Mehr zum Thema Für Cyberpunk-Fans: Zockt unbedingt mal in Anno: Mutationem rein

Weitere spannende Releases

Diese Woche gibt's diverse kleinere Spiele, die eher in die Kategorie Geheimtipps fallen, statt jetzt die großen Schlagzeilen zu machen. Aber hey, mit dabei ist auch ein neues Syberia, das sich hoffentlich wackerer schlägt als der desaströse dritte Teil. Gehen wir die Tage mal durch.

Montag, 14. März 2022

Hyperbolica: Ein sehr ... kurioses Rätselspiel, bei dem man selbst für die Spielbeschreibung schon jede Menge Hirnschmalz bräuchte.

Dienstag, 15. März 2022

Phantom Breaker: Omnia: Wiedergeburt eines Fighting-Game-Geheimtipps, der nach 10 Jahren eine Neuauflage bekommt.

Aethernaut: Ein Puzzlespiel mit großen Anleihen von Portal und Talos Principle.

Mittwoch, 16. März 2022

Tunic: Ihr mögt die klassischen Zelda-Spiele? Dann könntet ihr Tunic lieben.

Persona 4 Arena Ultimax: Diese Woche stehen Fighting Games offenbar hoch im Kurs. In diesem hier kloppen sich die Figuren aus Persona 3 und 4 gegenseitig die Rübe ein.

Spirit of the Island: In dieser Koop-Farmingsimulation bepflanzt ihr gemeinsam eine tropische Insel. Für Harves-Moon- und Stardew-Valley-Fans.

Office Management 101: Ihr wolltet schon immer mal ein ultrakapitalistisches Büro verwalten? Nein? Könnt ihr in Office Management 101 jetzt aber trotzdem tun.

Donnerstag, 17. März 2022

Anno: Mutationem: Flotter Cyberpunk-Mix aus Action-Kämpfen und Adventure-Erkundung.

This Means Warp: Koop-Spiel, das ein bisschen an FTL erinnert.

Freitag, 18. März 2022

Syberia: The World Before: Neuer Teil der Adventure-Serie, diesmal spielt ihr in Vergangenheit und Gegenwart zwei unterschiedliche Figuren.

Und noch mehr Releases

Nichts für euch dabei? Dann schaut mal in unsere Videoübersicht zu allen wichtigen Releases, die im März 2022 noch anstehen. Und der April steht ja auch bald vor der Tür - dann bekommen wir mit der Skywalker Saga endlich ein neues Star-Wars-Spiel. Hach.