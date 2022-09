Neue Woche, neues Glück: Nachdem es am Wochenende beim großen Ubisoft-Event viel Zukunftsmusik zu hören von Assassins Creed und Co. gegeben hatte, widmen wir uns am Montagmorgen wie immer den Spielen, die ihr diese Woche schon spielen könnt.

Und da ist diesmal einiges dabei, was Hoffnung macht: Rollenspiele, Shooter und das vielleicht spannendste neue Aufbauspiel des Jahres. Schauen wir uns also gemeinsam die Steam-Releases der Woche an.

Highlight der Woche: The Wandering Village

Genre: Aufbau-Strategiespiel | Entwickler: Stray Fawn Studio | Release: 14. September 2022 (Early Access)

The Wandering Village hat eine unheimlich coole Prämisse: In diesem Aufbauspiel baut ihr eure Stadt nämlich nicht auf irgendeiner Insel, sondern auf dem Rücken einer riesigen, wandernden Kreatur namens Onbu. Ihr werdet hier vor die Aufgabe gestellt, einen sicheren Zufluchtsort für die letzten Überlebenden in einer postapokalyptischen Welt zu errichten, durch die das riesige Wesen hindurch stapft.

Der klassische Siedlungsbau steht an erster Stelle: Ihr baut Wohnhäuser, Bauernhöfe, Handwerker und alles andere, was eure Einwohner zum Überleben benötigen. Aber ihr müsst euch auch um Onbu kümmern, denn wenn der Riese stirbt, heißt es Game Over . Denkt also daran, auch Futter für ihn anzubauen, dass ihr mit einem Katapult stilgerecht direkt in sein Maul feuert.

Euer Dorf befindet sich ständig in Bewegung: Onbu bewegt sich nämlich durch verschiedene Biome, die alle verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Während im Regenwald etwa eure Ernte gedeiht, wächst in der Hitze der Wüste nichts - und ihr müsst im Notfall Onbus Blut als Nahrungsquelle anzapfen.

Wer nicht nur gemütlich bauen will, sondern auch knallhartes Ressourcenmanagement à la Frostpunk oder Banished mag, könnte bei The Wandering Village voll auf seine Kosten kommen.

=> Hier geht's zu The Wandering Village auf Steam

Chefredakteur Heiko konnte The Wandering Village bereits anspielen und zeigt sich zuversichtlich, dass hier eine echte Aufbauspiel-Überraschung auf uns warten könnte. Warum, lest ihr in seiner Preview:

36 19 The Wandering Village Ein faszinierender Aufbauspiel-Gegenentwurf zu Anno 1800

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Montag, 12. September 2022

Roadwarden: Ein textbasiertes Rollenspiel mit 30-Stunden-Story-Kampagne, in dem ihr im Auftrag einer Gilde eine geheimnisvolle Insel erkundet.

Dienstag, 13. September 2022

Isonzo: Der nächste WW1-Shooter von Entwickler MH2 (Verdun, Tannenberg), der euch diesmal an die italienische Front in die Alpen schickt.

Lovecraft's Untold Stories 2: Das Action-RPG im Cthulhu-Setting lässt euch gegen Kultisten, albtraumhafte Kreaturen und uralte Bosse antreten.

Little Orpheus: Der Sidescroller ist auf dem Iphone bereits ein großer Hit für Story-Fans, jetzt kommt es mit allerlei Verbesserungen auch auf den PC.

Sunday Gold: Ein interessanter Mix aus Point&Click-Adventure, Rundentaktik und Rollenspiel, der eine spannende Geschichte verspricht.

Deadwater Saloon: Ein Aufbauspiel im Wilden Westen, in dem ihr euren eigenen Saloon führt.

Mittwoch, 14. September 2022

Food Truck Simulator: Mal wieder eine Simulation von Publisher PlayWay, in der ihr diesmal einen erfolgreichen Food Truck aufbaut und Kunden in der ganzen Stadt verteilt bewirtet.

Die Entwickler Drago Entertainment haben übrigens auch schon den Gas Station Simulator gemacht, der unserem Tester tatsächlich einigen Spaß gemacht hat:

13 16 Gas Station Simulator im Test: Steam-Spieler fahren voll darauf ab, wir auch ein bisschen

You Suck At Parking: Ein Rennspiel aus der Iso-Perspektive, bei dem ihr am Ende möglichst schnell und genau einparken müsst. Erscheint auch im Game Pass.

Donnerstag, 15. September 2022

Absolute Tactics: Daughters of Mercy: Ein Taktik-Rollenspiel im Stil von Final Fantasy Tactics - rundenbasierte Kämpfe, zahlreiche verschiedene Klassen und Anime-Optik dürfen da natürlich nicht fehlen.

Foretales: Ein Kartenspiel à la Gwent oder Hearthstone, das aber den Fokus auf eine komplexe Handlung mit mehreren Enden legt.

Metal: Hellsinger: In diesem Shooter ballert ihr eure Feinde im Takt zu brachialer Metal-Musik über den Haufen. Wie sich das Ganze spielt, seht ihr im Trailer:

Blind Fate: Edo no Yami: Ein Sidescroller-Soulslike, in dem das klassische Japan mit einem Cyberpunk-Setting gemixt wird. Sieht zumindest spannend aus.

Technicity: Eine Städtebau-Simulation, in der ihr alle Häuser selbst aus der First-Person-Perspektive baut.

Ankora: Lost Days: Das große Vorbild für Ankora dürfte wohl Stardew Valley heißen, denn hier erwartet euch eine Mischung aus Bauernhof-Sim, Erkundung und Kämpfen.

Wayward Strand: Ein klassisches Story-Adventure mit einem ausgefallenem Setting - die Handlung spielt in einem fliegendem Krankenhaus.

Freitag, 16. September 2022

Half-Life 2: VR Mod: Nach Half-Life: Alyx könnt ihr nun erneut City 17 mit eurem VR-Headset besuchen - da wird Ravenholm sicherlich noch einmal ein ganzes Stück gruseliger sein.

Noch mehr neue Spiele im September

Der September ist noch längst nicht vorbei, auch in den kommenden Wochen erwarten euch noch einige potenzielle Hochkaräter: Glückt das Comeback von Monkey Island trotz merkwürdiger Grafik? Ist FIFA noch genauso schlecht wie im vergangenen Jahr, trotz Next-Gen-Grafik? Werft einen Blick in unser Vorschau-Video, um zu sehen, was euch die nächsten Wochen noch erwartet.