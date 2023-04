Neu bei Steam und Epic: Auf dieses Spiel musstet ihr 9 Jahre warten

Dead Island 2 und Minecraft Legends sind zwei Highlights der aktuellen Release-Woche auf Steam und Epic.

Welche Spiele erscheinen diese Woche bei Steam und Co.? Eine Frage, die wir euch auch heute, wie jeden Montagmorgen, wieder beantworten. Neben dem lang erwarteten Zombie-Gemetzel Dead Island 2 erwarten euch viele weitere spannende Releases. Besonders Rollenspiel- und Strategie-Fans sollten sich diesmal die komplette Liste ansehen!

Highlight der Woche: Dead Island 2

17:03 Dead Island 2 - Angespielt-Vorschau: Viel besser als erwartet!

Genre: Action | Entwickler: Dambuster Studios | Veröffentlichung: 21. April 2023 (Epic Games Store)

Dieses Spiel hat eine unfassbare Odyssee hinter sich: Nachdem Dead Island 2 erstmals auf der E3 2014 angekündigt wurde, verschlang die Zombie-Open-World gleich mehrere Entwickler. Yager und Sumo Development versuchten sich erfolglos, 2019 übernahmen dann die Dambuster Studios. Und jetzt ist das Ding tatsächlich fertig.

In diesem Action-Spiel geht's darum, im zombieverseuchten Los Angeles zu überleben. Ihr wählt einen der vorgefertigten Charaktere, die jeweils unterschiedliche Waffen und Talente mitbringen, müsst gegen Horden von Untoten kämpfen und schließlich den wahren Grund für den Ausbruch der Zombieapokalypse herausfinden.

Weitere Releases der Woche

Montag, 17. April

Pets Hotel: Keine Woche vergeht ohne neue Simulation des merkwürdigen Publishers Playway. Diesmal müsst ihr ein Wohlfühlhotel für Katzen, Hunde, Kanninchen und andere Haustiere aufbauen.

Dienstag, 18. April

Minecraft Legends: In diesem strategischen Genre-Mix wird die Minecraft-Welt von den bösen Schweinemenschen aus dem Nether angegriffen. Ihr baut deshalb Verteidigungen, rekrutiert Truppen und führt diese, ähnlich wie in Mount & Blade, selbst in die Schlacht. Dass das Ganze gut gelungen ist, zeigt auch unser Test:

The Mageseeker: A League of Legends Story: Ein Action-RPG im LoL-Universum! Als der Champion Sylas schnetzelt ihr euch aus der Iso-Perspektive durch das Reich Demacia.

Europa Universalis 4: Domination: Der neueste DLC zum Strategieschwergewicht von Paradox. Was euch genau erwartet, seht ihr im Trailer:

0:51 Europa Universalis 4 setzt im neuen DLC »Domination« auf ganz große Nationen

Disney Speedstorm: Eine Art Mario Kart mit allen möglichen Disney-Charakteren wie Micky Maus, Donald Duck, Jack Sparrow und Co.

Exogate Initiative (Early Access): Dieses Aufbauspiel lässt euch eine geheime Forschungsbasis errichten, in denen ihr eine Art Stargate baut, durch das ihr Wissenschaftler und Soldaten auf Missionen entsendet.

Mittwoch, 19. April

Survival: Fountain of Youth (Early Access): Ein Survivalspiel auf einer einsamen Insel im 16. Jahrhundert. Genretypisch erwarten euch hier Crafting, Basenbau und Co., allerdings gibt es auch die Geheimnisse einer alten Ziviliation zu entdecken.

Donnerstag, 20. April

Coffee Talk: Episode 2: Der erste Teil war ein Geheimtipp für Fans von sogenannten Cozy Games . Auch im Nachfolger kocht ihr wieder Kaffee, serviert ihn euren Gästen und führt tiefe Gespräche.

Stray Blade: Ein Action-Adventure aus Deutschland mit einem coolen Zeitsprung-Feature: Wenn ihr sterbt, vergeht die Zeit weiter und die Welt verändert sich dynamisch.

2:48 Stray Blade: Das deutsche Rollenspiel gewährt neue Einblicke in Gameplay und Story

Havendock (Early Access): In diesem Aufbauspiel baut ihr eure Stadt zunächst komplett auf einem Dock, mitten im Meer - und später sogar auch unter Wasser.

Eresys (Early Access): Lovecraft-Horror als Koop-Spiel! Als Gruppe von vier Kultisten müsst ihr euch den Schrecken der Großen Alten stellen.

Freitag, 21. April

Thriving City: Song (Early Access): Im Jahr 960 baut ihr im antiken China eine Stadt mit hohem Wuselfaktor auf.

