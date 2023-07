Neu bei Steam: Diese Release-Woche ist einfach unbeschreiblich

Leute, es tut uns leid, aber das Sommerloch klafft gerade gefühlt so groß wie nie zuvor. Klar, wir haben kürzlich Diablo 4 und Final Fantasy 16 bekommen und viele von euch werden damit gerade noch viel Spaß haben. Und in einigen Wochen wartet das heiß erwartete Jagged Alliance 3 … aber jetzt gerade sieht es tatsächlich düster aus.

Trotzdem werden wir mit unserer Tradition nicht brechen und euch auch diesen Montag wieder die Neuveröffentlichungen der Woche auf Steam präsentieren. Und ja, einige der Titel sind wirklich unglaublich.

Highlight der Woche: The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Bevor wir uns gemeinsam durch einen Haufen fragwürdiger Indie-Spiele wühlen: Ein cooles Spiel gibt's mit The Legend of Heroes: Trails into Reverie diese Woche doch noch, über das sich besonders unser Redaktionsleiter Dimi freuen wird.

Die The Legend of Heroes: Trails -Serie gibt's bereits seit 2004 und umfasst aktuell mehr als ein Dutzend Spiele. Laut den Entwicklern ist die übergreifende Geschichte trotzdem gerade erst zur Hälfte auserzählt.

Euch erwarten hier klassische J-RPG-Kämpfe und Anime-Optik, wer sich davon aber nicht abschrecken lässt, bekommt eine wirklich fesselnde (und extrem komplexe) Handlung mit vielschichtigen Charakteren serviert. Wer auf epische Geschichten steht, sollte es wie Dimi machen und mal einen Blick riskieren.

Weitere Releases der Woche

Montag, 3. Juli

Bloodlust Online: Hier spielt ihr einen Vampir und müsst die schreckliche, tödliche Blutsaugmaschine Gräfin Bathory zerstören.

zerstören. Death Slayer: Das drölfhundertste Pixel-2D-Metroidvania dieses Jahres hat zumindest einen richtig coolen Namen.

Forklift Simulator 2023: Dieses Spiel verspricht anspruchsvolle Manöver und präzises Frachthandling mit Gabelstaplern, die ihr sogar pink anmalen dürft.

Dienstag, 4. Juli

Sergeant Squidley: Space Cop: Als Alien-Polizist, der ein wenig wie Cthulhu aussieht, müsst ihr einen Mordfall lösen. Nebenbei kümmert ihr euch um eure eigenen Familienprobleme, geht zum Saxofon-Unterricht und tobt euch auf Alien-Tinder aus.

Mittwoch, 5. Juli

Fishgun: Hier haben die Entwickler wirklich alles eine Karte gesetzt, sogar das Studio heißt Fishgunners. Es ist ein Shooter mit genau einer Waffe, die überraschenderweise ein Fisch ist. Das ist wirklich zum Schießen!

Donnerstag, 6. Juli

Gylt: Das einzige Spiel, das neben Legend of Heroes tatsächlich Spaß machen könnte. Ein gruseliges Action-Adventure, das ursprünglich exklusiv für Google Stadia erschienen ist. Bei den Kollegen von der GamePro hat im Test es satte 85 Wertungspunkte abgestaubt.

New Heights: Ein Kletterspiel, das traumatische Erinnerungen an den Flash-Game-Klassiker QWOP weckt.

Börd Killer: Auch dieses Spiel schießt echt den Vogel ab. In diesem Arena Shooter bekämpft ihr Hühner und Truthähne mit einer Shotgun und einer Bratpfanne.

bekämpft ihr Hühner und Truthähne mit einer Shotgun und einer Bratpfanne. Multiplayer Mercs: Bösewichte greifen die Raffinerie an. Es liegt an dir und deinem Elite Force Team, sie aufzuhalten! Ein Multiplayer-Shooter, dessen Trailer betroffen macht. Schaut ihn euch selbst an, die fehlenden Frames werden durch coole Musik wieder wettgemacht:

1:58 Multiplayer Mercs: Der Trailer zum Shooter hat zwar nur 5 FPS, dafür aber coole Musik

Freitag, 7. Juli

Am Freitag erscheint das bereits erwähnte Trails into Reverie, den Rest ersparen wir euch nach dem Trailer zu Multiplayer Mercs lieber.

Nun. Die aktuelle Woche auf Steam hat es wirklich in sich. Gibt's ein Spiel, auf das ihr euch so richtig freut? Und das ihr tatsächlich kaufen werdet? Nein? Wir sind nicht überrascht.