Neu bei Steam: Das spannendste Spiel des Sommers erscheint diese Woche

Erinnert ihr euch noch an die vergangene Woche? Die schlimmste Sommerlochwoche des Jahres? Zum Glück ist das jetzt vorbei und wir können uns endlich wieder freuen, denn diese Woche erscheint auf Steam ein Spiel, auf das die GameStar-Leserinnen und -Leser seit Jahren gewartet haben.

Dieses und alle weiteren wichtigen Releases der Woche findet ihr wie jeden Montag in unserer großen Wochenübersicht.

Highlight der Woche: Jagged Alliance 3

16:36 Jagged Alliance 3 könnte dem genialen Vorgänger tatsächlich gerecht werden!

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Haemimont Games | Release: 14 . Juli 2023 (Steam)

Selten ist die Umfrage, welche Tests unsere geschätzten Plus-Abonnenten lesen wollen, so eindeutig wie diesen Monat: Ihr habt richtig Lust auf Jagged Alliance 3 und wir können euch voll verstehen – schließlich hat der Titel in unserer Preview bereits voll überzeugt und die 90er-Wertung fest im Visier.

Falls ihr tatsächlich noch nie von dieser legendären Rundentaktik-Reihe gehört habt: Ihr seid der Kommandant einer Söldnertruppe und müsst einen fiktiven Inselstaat befreien. Dieses Mal werdet ihr mit einer paramilitärischen Organisation namens The Legion konfrontiert.

Ihr heuert also in eurem Büro eine bunte Truppe von Söldnern an, die alle eigene Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten und Fähigkeiten haben. In den Vorgängern konntet ihr etwa Tex Colburn anheuern - einen japanischen Western-Star, der sich für einen Cowboy hält.

Die Spielwelt ist offen, ihr könnt also selbst entscheiden, wo und wann ihr angreifen und Gebiete der feindlichen Legion erobern wollt. Die Kämpfe laufen dabei rundenbasiert ab und ihr könnt zahlreiche verschiedene Waffen und Ausrüstungsgegenstände nutzen.

Ob das Spiel wirklich so gut geworden ist wie erwartet, erfahrt ihr schon in Kürze auf GameStar.de - haltet ab heute die Augen nach unserem Test offen.

Weitere Steam Releases der Woche

Montag, 10. Juli

Citizens on Mars - Prologue: Kostenloser Prolog zum Aufbauspiel auf dem roten Planeten.

Mittwoch, 12. Juli

Atelier Marie Remake: Eine aufpolierte Neuauflage des JRPG, in dem ihr auf Quests geht und einen Alchemieladen führt.

Oxenfree 2: Die Fortsetzung zum düsteren Mystery-Adventure lässt die Heldin des ersten Teils in ihre Heimatstadt zurückkehren, wo sie übernatürliche Funksignale erforscht.

0:55 Oxenfree 2: Lost Signals - Teaser kündigt den zweiten Teil des Adventures an

Donnerstag, 13. Juli

Gravity Circuit: Ein 2D-Jump’n'Run im Retro-Stil, das sich offenbar die alten Mega-Man-Spiele auf dem NES zum großen Vorbild genommen hat.

Yet Another Zombie Survivors: Ein Vampire-Survivors-Klon mit Zombies, dessen Demo auf Steam aber schon viele Fans gewinnen konnte.

Exoprimal: Der Online-Shooter von Capcom mixt Dinos mit Soldaten in Hightech-Anzügen à la Anthem. Ob Exoprimal Biowares bis dato größten Flop toppen kann, bleibt trotzdem abzuwarten. Wir sind bislang noch nicht überzeugt. Der Titel erscheint zum Release auch im Game Pass.

2:51 Zähne, Stahl und Explosionen soweit das Auge reicht: Exoprimal hat einen Releasetermin

Freitag, 14. Juli

Surrounded: Ein Koop-Horrorspiel mit Unreal Engine 5, das eindeutig von Phasmophobia inspiriert wurde. Statt Geister jagt ihr hier aber Monster und Mutanten, die vor vielen Jahren aus einer Forschungseinrichtung ausgebrochen sind und seitdem einen dunklen Wald unsicher machen.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche besonders? Jagged Alliance 3 oder tatsächlich etwas anderes? Lasst es uns wie immer im Kommentarbereich wissen!