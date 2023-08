Neu bei Steam: Das heißeste Aufbauspiel dieses Sommers erscheint diese Woche

Mit Gord und Shadow Gambit warten gleich zwei spannende Strategiespiele bei Steam

Ihr gehört zu den wenigen GameStar-Lesern, die nicht gerade knietief in Baldurs Gate 3 stecken? Dann haben wir fantastische Neuigkeiten für euch: Diese Woche erscheinen wieder sehr viele coole neue Spiele auf Steam - darunter auch ein potenzielles Aufbauspiel-Highlight.

Highlight der Woche: Gord

8:34 Gord - Vorschau-Video zum Strategiespiel von Witcher-Entwicklern für Witcher-Fans

Genre: Strategie | Entwickler: Covenant | Release: 17. August 2023 (Steam)

Vielleicht ist Gord nicht das spannendste Aufbauspiel des Jahres, schließlich sollen ja noch Manor Lords und Cities: Skylines 2 erscheinen - das Potenzial zum Aufbau-Sommerhit ist aber allemal vorhanden.

Gord ist ein betont düsteres Aufbauspiel, das in einer von slawischer Mythologie durchzogenen Fantasywelt angesiedelt ist. Wie könnte es auch anders sein, schließlich stammt es von ehemaligen Witcher-Entwicklern.

Als Spieler übernehmt ihr die Rolle eines Vogts des Königs, der in den Norden zieht, um wilde Gebiete zu erkunden und zu erobern. Dabei legt das Spiel großen Wert auf seine Geschichte und konfrontiert euch immer wieder mit schwierigen Entscheidungen, die echte Konsequenzen mit sich bringen.

Ob's wirklich zum Sommerhit reicht, erfahrt ihr am Dienstag, dem 15. August, in unserem Test. Bis dahin könnt ihr einen Blick in unsere große Preview werfen und nachlesen, warum die Story zwar großartig zu werden scheint, es bei der Spieltiefe aber noch hapert:

Weitere Releases der Woche

Montag, 14. August

Verne: The Shape of Fantasy: In diesem Story-Adventure werdet ihr zum Schrifsteller Jules Verne und erkundet eine fantastische Parallelwelt. Tauchfahrten mit riesigen Oktopussen dürfen da natürlich nicht fehlen.

Dienstag, 15. August

Wayfinder (Early Access): Das actionlastige MMORPG startet in den Early Access. Ihr wählt eine von sechs Klassen, absolviert Quests und kämpft euch allein oder mit Freunden durch die Open World und Dungeons.

Hammerwatch 2: Zehn Jahre nach dem Vorgänger kloppt ihr euch als Mageir, Ritter, Schurke oder Bogenschütze durch die Welt dieses Action-Rollenspiels.

Desynced (Early Access): Das Strategiespiel setzt voll auf Basenbau und Automation à la Factorio. Allerdings ohne Förderbänder, dafür mit programmierbaren Robotern.

Emergency: Die Strategiespielserie kehrt nach langer Abwesenheit und einem misslungenen fünten Teil als Free2Play-Titel mit Online-Koop auf Steam zurück.

0:48 Emergency: Erster Trailer zum Echtzeit-Strategiespiel mit Polizei, Feuerwehr und mehr veröffentlicht

Mittwoch, 16. August

Holocure: Ein kostenloser Vampire-Survivors-Klon, in dem die Vtuber von Hololife eure Helden sind.

En Garde: Ein witziges Action-Adventure, das auf flotte Schwertkämpfe à la Die Drei Musketiere setzt.

Donnerstag, 17. August

Madden NFL 24: EAs jährliche American-Football-Simulation startet in die neue Saison.

Shadow Gambit: Das nächste Echtzeittaktikspiel der Entwickler von Desperados 3 und Shadow Tactics setzt auf ein komplett neues Piraten-Setting mit übernatürlichen Kräften.

8:03 Shadow Gambit angespielt - So sieht das nächste Echtzeittaktik-Highlight in Bewegung aus

Freitag, 18. August

The Texas Chainsaw Massacre: Das asymmetrische Online-Spiel zum Horror-Klassiker lässt vier Überlebende gegen drei Killer antreten. Der kettensägenschwingende Leatherface darf dabei natürlich nicht fehlen.

Bomb Rush Cyberfunk: Ein abgedrehter und hipper Plattformer mit coolem Bewegungssystem, bei dem ihr als Skater oder BMX-Fahrer gegen rivalisierende Graffti-Crews und die örtliche Polizei der Cyberpunk-Stadt New Amsterdam kämpft.

Was ist euer Highlight der Woche? Freut ihr auch auf den Strategienachschub in Form von Gord und Shadowtactics? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!