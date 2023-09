Vielleicht wartet diese Woche mit The Crow Motorfest endlich wieder ein gutes Open-World-Rennspiel.

Aktuell dreht sich alles um Starfield, diese riesige Weltraum-Sandbox, in der man fast alles machen kann. Aber wisst ihr, was man in im neuen Bethesda-Rollenspiel nicht machen kann? Autofahren!

Wie jede Woche zeigen wir euch die spannendsten Releases bei Steam & Co. - und diesmal gibt's endlich spannenden Nachschub im Bereich der Rennspiele.

Highlight der Woche: The Crew Motorfest

13:13 The Crew Motorfest - Angespielt-Vorschau mit Fazit nach 3 Stunden Open-World-Gameplay

Genre: Rennspiel | Entwickler: Ubisoft Ivory Tower | Release 14. September (Ubisoft Connect)

Rennspiel-Fans durchleben aktuell eine Durststrecke. Forza Horizon 5, obwohl grandios, liegt bereits fast zwei Jahre zurück. Das letzte Need for Speed namens Unbound brachte zwar frische Ideen mit sich, konnte jedoch nur kurzzeitig begeistern.

Jetzt wagt Ubisoft mit The Crew Motorfest den Sprung in die Welt der Open-World-Rennspiele. Das Spielgeschehen findet auf der hawaiianischen Insel Oʻahu statt. Hier nimmt man an einem Festival teil, das, ähnlich wie in Forza Horizon, Zugang zu verschiedenen Events bietet.

Ihr habt die Auswahl aus über 600 Fahrzeugen von mehr als 50 Herstellern – von klassischen Oldtimern bis hin zu futuristischen Hightech-Boliden. Ob alleine oder im Mehrspielermodus, ihr könnt die offene Spielwelt erkunden, an packenden Rennen und Herausforderungen teilnehmen oder einfach die malerische Landschaft der Insel bewundern.

Wie gut das Ganze letztlich wird, erfahrt ihr bei uns im Test, mit dem ihr rund um den Release am 14. September 2023 rechnen könnt.

Weitere Releases der Woche

Montag, 11. September

Tavernacle: Als Zwerg müsst ihr in diesem Tower-Defense-Rollenspiel eure Taverne vor angreifenden Monsterhorden verteidigen.

Dienstag, 12. September

Eternights: In dieser Mischung aus Dating-Sim und Rollenspiel durchlebt ihr ein Leben während Apokalypse. Montags ein Date haben, Dienstag einen Dungeon säubern und am Freitag geht die Welt unter.

Mythforce: Das First-Person-Roguelike, in dem ihr als Magier, Schurke und Ritter Dungeons durchquert, erscheint nach Epic-Exklusivität nun auch bei Steam. Die Optik will an 80er-Jahre-Cartoons erinnern - schaut den Trailer und beurteilt selbst, ob das geklappt hat:

1:50 MythForce: Neues Koop-Actionspiel ist pure Nostalgie für Kinder der 80er

Mittwoch, 13. September

Gunbrella: Bewaffnet mit einem Gunbrella - einem kugelsicheren Regenschirm, der gleichzeitig auch Schusswaffe ist - deckt ihr in diesem Sidescroller-Roguelike dunkle Machenschaften auf.

Heretic's Fork: Eine ziemlich abgefahrene Mischung aus Action und Strategie wartet hier, denn ihr werdet zum Manager der Hölle ernannt und müsst die Horden der Unterwelt in Schach halten.

Donnerstag, 14. September

Deceit 2: In diesem Horror-Among-Us müsst ihr herausfinden, welche Spieler für einen Dämonen arbeiten und die anderen in einem Ritual opfern wollen.

Ak-Xolotl: Ein irrer Top-Down-Shooter, in dem ihr niedliche, aber tödliche Axolotl spielt, die mit ... AKs bewaffnet sind. Für uns der bescheuertste Trailer der gamescom 2023 - aber witzig:

1:11 Ein schwer bewaffnetes Axolotl sorgt für den wohl absurdesten Trailer der gamescom 2023

Freitag, 15. September

Wandering Sword: In diesem chinesischen Rollenspiel werdet ihr zum Kampfkünstler, der sich durch eine rund 20-stündige Story prügelt. In den Kämpfen könnt ihr zwischen Echtzeit-Action und Rundentaktik wechseln, was definitiv eine coole Idee ist.

Diese Woche sieht es noch ein wenig mager aus - aber ich verspreche euch: Nächste Woche geht es mächtig ab, denn es warten haufenweise große Spiele auf euch. War diese Woche dennoch etwas Spannendes für euch dabei? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!