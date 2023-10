Neu bei Steam: Diese Woche wird ein (Alb-)Traum für Aufbau-Fans

Alan Wake 2 und Cities: Skylines 2 könnten beide für Albträume sorgen.

Wie jeden Montag zeigen wir euch auch diese Woche wieder die wichtigsten Neuveröffentlichungen bei Steam. Unter den Releases der Woche steckt diesmal auch ein Aufbauspiel, auf das Tausende von euch gewartet haben - allerdings dürfte sich Vorfreude bei vielen schnell in Wut umschlagen.

Highlight der Woche: Cities: Skylines 2

21:20 Die große Stadtbau-Hoffnung startet mit ärgerlichen Problemen! - Cities: Skylines 2 im Test

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Colossal Order | Release: 24. Oktober 2023 (Steam)

Eigentlich hat Cities: Skylines 2 das Potenzial, das beste Aufbauspiel des Jahres zu werden - trotz starker Konkurrenz in Form von Manor Lords, das ebenfalls noch vor Jahresende erscheinen soll. Zwar sind nicht alle DLCs des Vorgängers zum Launch enthalten, dafür ist das Grundspiel deutlich umfangreicher und liefert haufenweise Verbesserungen - mehr dazu lest ihr am besten in unserem Test nach.

Allerdings leidet Cities 2 unter extremen Technik- und Performance-Problemen. Das Spiel läuft selbst auf High-End-Rechnern mit einer Nvidia RTX 4090 nicht flüssig. Wie schlimm es in unserer Review-Fassung war, demonstrieren wir euch in folgendem Video:

1:23 FPS-Check: So schwach ist in Cities: Skylines 2 die Performance trotz Monster-PC

Jetzt gilt es für die Entwickler, die Ursachen so schnell wie möglich zu identifizieren und zu beheben - ob das allerdings bis zum Release am Dienstag funktioniert, ist fraglich - schließlich gab es sogar von Colossal Order bereits eine Warnung, dass das Aufbauspiel nicht rund laufen werde.

Falls ihr dennoch euer Glück versuchen und reinschauen werdet (Cities 2 erscheint auch direkt im Game Pass), haben wir bereits zahlreiche Guides für den perfekten Start für euch parat:

Weitere Releases der Woche

Montag, 23. Oktober

Slay the Princess: Ein psychologisches Horrorspiel mit einer spannenden Prämisse. Ihr werdet in eine einsame Waldhütte geschickt, in der eine Prinzessin wartet, die ihr umbringen müsst - tut ihr das nicht, geht die Welt unter. Aber die Prinzessin wird alles probieren, um euch davon abzuhalten. Sollte eigentlich schon letzten Freitag erscheinen.

Dungeon Full Dive (Early Access): Mehr ein Werkzeug als ein Spiel, denn hier können Pen-and-Paper-Gruppen ihre DnD-Abenteuer mit virtuellen Miniaturen zum Leben erwecken.

Dienstag, 24. Oktober

Der Herr der Ringe: Return to Moria: Ein Survivalspiel mit Crafting und Basenbau, das in Mittelerde spielt. Als Zwerg müsst ihr eure Heimat Moria befreien.

2:03 Der Herr der Ringe: Mit dem Gimli-Schauspieler kehren die Zwerge im Survivalspiel nach Moria zurück

Dark Envoy: In diesem CRPG steuert ihr eine Gruppe von Reliktjägern durch eine Steampunk-Welt und erlebt dabei natürlich haufenweise taktische Kämpfe.

Ripout (Early Access): In diesem Sci-Fi-Shooter kämpft ihr euch allein oder mit Freunden durch eine von Aliens und Mutanten überrannte Raumstation.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1: Die ersten drei 3D-Spiele der Metal-Gear-Reihe gibt's jetzt mit einigen Verbesserungen als Bundle - unter anderem könnt ihr die sehr langen Zwischensequenzen jetzt pausieren.

Scene Investigators: Als Detective müsst ihr Verbrechen lösen, indem ihr Tatorte nach Beweisstücken durchsucht und mögliche Motive aufdeckt.

Mittwoch, 25. Oktober

Stray Souls: Ein Survival-Horror-Spiel, in dem ihr euch durch eine verfluchte Kleinstadt kämpft. Falls euch das irgendwie bekannt vorkommt - der Soundtrack stammt von Silent-Hill-Komponistin Akira Yamaoka.

1:31 Stray Souls will sich an den Horror-Klassikern bedienen und zeigt das schon im Trailer

Donnerstag, 26. Oktober

Dragonheir: Silent Gods: Eine Mischung aus Auto Battler und Rollenspiel, in dem ihr auch DnD-Charaktere wie Drizzt Do'Urden rekrutieren könnt - allerdings setzt das Free2Play-Spiel auf eine fiese Gacha-Mechanik.

Ghostrunner 2: Der direkte Nachfolger zum Cyberpunk-Hit knüpft an die Handlung des Vorgängers an, lässt euch wieder in die Rolle von Hauptcharakter Jack schlüpfen und bietet natürlich wieder rasante Kämpfe.

0:46 Ghostrunner 2: Der neue Trailer ist einfach nur Kunst - und ihr könnt jetzt selbst spielen!

Freitag, 27. Oktober

Don't Scream (Early Access): In diesem Horrorspiel mit Unreal Engine 5 müsst ihr in einem unheimlichen Wald für 18 Minuten überleben und dürft dabei nicht schreien - sonst habt ihr verloren.

Alan Wake 2: Zum Abschluss der Woche wartet noch mal ein echtes Highlight. In Alan Wake 2 übernehmt ihr wieder die Rolle des titelgebenden Schriftstellers, der langsam, aber sich in den Wahnsinn abdriftet. Außerdem kommt eine zweite Hauptfigur hinzu - eine FBI-Agentin, die eine Serie von Ritualmorden aufklären muss.

Auf welchen Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Gebt ihr Cities 2 trotzt Technikproblemen eine Chance? Oder wartet ihr mit dem Kauf und widmet euch zunächst anderen Spielen? Diese Woche erscheinen ja durchaus auch andere große Titel.