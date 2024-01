Neu bei Steam: Die erste große Open World des Jahres erscheint diese Woche

Diese Woche: In Enshrouded könnt ihr ein beschauliches Dorf aufbauen - oder in Tekken 8 mit Zafina Prügel austeilen.

Auf Steam sind Survival-Spiele gerade wieder voll im Trend: Vergangene Woche ist Palworld wie eine Bombe eingeschlagen, und diese Woche könnte mit Enshrouded schon der nächste Titel Valves Spieleplattform im Sturm erobern.

Aber auch Strategie- und Action-Fans kommen diese Woche auf ihre Kosten, denn es warten einige große Namen auf euch.

Highlight der Woche: Enshrouded

15:44 In diesem Open-World-RPG könnt ihr alles bauen - Preview Enshrouded

Genre: Open-World-Survival | Entwickler: Keen Games | Release: 24. Januar (Steam / Early Access)

Mit Enshrouded steht die erste große Open World 2024 in den Startlöchern: Das Survivalspiel des deutschen Studios Keen Games präsentiert euch eine rund 25 Quadratkilometer große, handgebaute Spielwelt mit verschiedenen Biomen, die ihr solo oder mit bis zu 15 Mitspielern erkunden und umgestalten können.

Denn ein Kernaspekt des Spiels ist das innovative Bausystem, das dank der Nutzung einer eigens entwickelten Engine und Voxel-Technologie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Alles in der Welt ist zerstörbar und manipulierbar, was die Kreativität beim Basenbau in neue Dimensionen befördern soll.

Ansonsten zeichnet sich Enshrouded durch eine Mischung aus Survival- und Rollenspielelementen aus. Ihr sammelt nicht nur allerlei Rohstoffe und craftet, was das Zeug hält. Sondern ihr sammelt auch Erfahrung, verbessert eure Charakterwerte und wählt Fähigkeiten aus einem umfangreichen Skill Tree aus, um euch grob in drei Richtungen zu entwickeln – Krieger, Ranger oder Magier.

Wie gut diese eigentlich sichere Mischung in der Praxis funktioniert, erfahrt ihr am Mittwoch in unserem Early-Access-Test. Bis dahin könnt ihr noch einmal einen Blick in unsere ausführliche Preview werfen:

Weitere Releases der Woche

Montag, 22. Januar

Pirates Journey (Early Access): Und noch ein Survivalspiel! Hier werdet ihr allerdings zu Piraten, die auf einer tropischen Insel stranden. Der Fokus liegt auf Multiplayer und PvP.

Dienstag, 23. Januar

Stargate: Timekeepers: Ein Echtzeittaktikspiel à la Commandos, allerdings mit Stargate-Lizenz. Die Handlung setzt nach der siebten Staffel der Serie an und erzählt eine alternative Geschichte, in der ihr ein neues SG-Kommando anführt. Bekannte Charaktere wie Captain O'Neill oder Teal'C fehlen.

29:59 Stargate Timekeepers: Brandneues Gameplay aus dem futuristischen Taktikspiel

B-17 Flying Fortress : The Mighty 8th Redux (Early Access): Ein Remaster des Microprose-Klassikers, in dem ihr die Crew eines B-17-Bombers managt.

Mitwoch, 24. Januar

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy: Capcoms Visual-Novel-Reihe macht euch zum Anwalt und lässt euch 16 Fälle lösen, indem ihr Beweise sammelt, Zeugen befragt und vor Gericht argumentiert.

Roots of Yggdrasil (Early Access): Kein klassisches Aufbauspiel, denn um euer Wikingerdorf hochzuziehen, müsst ihr geschickt ein starkes Kartendeck zusammenstellen und eure Gebäude als Karten ausspielen.

Anomaly Agent: Ein 2D-Cyberpunk-Plattformer mit eigenwilligem, aber coolem Grafikstil. Als Geheimagent müsst ihr Anomalien aufhalten, die drohen, die gesamte Welt zu vernichten.

1:13 Im Cyberpunk-Spiel Anomaly Agent prügelt und schießt ihr euch stylisch durch die Gegnermassen

Donnerstag, 25. Januar

Mad World - Age of Darkness: In diesem Free2Play-MMORPG aus der Iso-Perspektive werdet ihr in eine düstere Welt geworfen, in der ihr euch nahtlos mit anderen Spielern zusammentun könnt, um riesige Feindeshorden zu zerschlagen.

Like A Dragon: Infinite Wealth: Ichiban Kasuga kehrt im nächsten Teil des JRPG-Ablegers der Yakuza-Reihe zurück und macht dieses Mal das paradiesische Hawaii unsicher.

Tekken 8: Nach neun Jahren Pause gibt es genau das, was man von einem neuen Tekken erwartet: Knallharte Kämpfe, 32 alte und neue Figuren, eine übertrieben dramatische Story und ein opulentes Effektgewitter, das ihr euch am besten direkt mal im Trailer anschaut:

2:27 Im Story-Trailer zu Tekken 8 fliegen die Fetzen - mündlich und physisch

Freitag, 26. Januar

Into the Necrovale (Early Access): Zum Abschluss der Woche wartet noch ein Action-Roguelike im Stil von Hades, in dem sich alles darum dreht, mächtige Gegenstände zu finden, die allesamt miteinander interagieren sollen und so mächtige Builds ermöglichen.

Puh, eine ziemlich spannende Woche voller potenzieller Hits erwartet euch. Auf welches Spiel freut ihr euch dieses Mal am meisten? Hat es euch der einzigartige Basenbau in Enshrouded angetan? Freut ihr euch, endlich ein Stargate-Spiel zu bekommen? Oder wollt ihr euren Freunden in Tekken 8 die Kauleiste entstauben? Schreibt es uns in die Kommentare!