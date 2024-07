Neu bei Steam: Diese Woche startet eine Open World, die Hunderttausende spielen wollen

Once Human steht aktuell auf dem fünften Platz der meistgewünschten Spiele auf Steam.

Die nächste Sommerlochwoche auf Steam steht vor der Tür. Doch keine Sorge, auch dieses Mal gibt es wieder einige Perlen, die eure Aufmerksamkeit verdienen. Besonders spannend könnte dabei eine Open World sein, auf die sich über hunderttausende Spielerinnen und Spieler schon jetzt freuen und aktuell auf dem fünften Platz der meistgewünschten Steam-Spiele steht.

Highlight der Woche: Once Human

1:00 Once Human: Neues Koop-Survivalspiel verrät sein Release-Datum im Trailer

Genre: Survival-MMO | Entwickler: Starry Studio | Release: 9. Juli (Steam)

Once Human ist ein Multiplayer-Open-World-Survival-Spiel, in dem ihr in eine Welt geworfen werdet, die durch mysteriöse Alien-Sporen verändert wurde. Typisch Survival-Spiel gilt es, dass ihr Ressourcen sammelt, eine Basis errichtet und euch gegen monströse Feinde verteidigt.

Außerdem wird auch sehr viel gekämpft: Euch erwarten typische MMO-Elemente wie Quests und instanziierte Dungeons. Komplett allein seid ihr dabei nicht, denn ihr landet in einer riesigen Open World, die von anderen Spielern bevölkert wird.

Ihr könnt euch auch Fraktionen anschließen, die jeweils ihre eigenen Philosophien und Überlebensstrategien haben, wie die optimistischen Schmetterlinge oder die gewalttätigen Geier . Diese spielen auch im PVP eine Rolle, denn ihr könnt an Events teilnehmen, in denen um die Kontrolle wichtiger Gebiete gerungen wird.

Genau wie das letzte Woche erschienene The First Descendant ist Once Human kostenlos spielbar, bietet aber einen Ingame-Shop. Ob dieser ebenso ärgerliches Pay2Win bietet oder sich hauptsächlich auf kosmetische Inhalte beschränkt, werden wir euch natürlich nach dem Release berichten.

Weitere spannende Releases der Woche auf Steam

Montag, 8. Juli

Happy Sheepies: Ein entspanntes, kleines Management-Spiel, in dem ihr eine Schaffarm aufbaut. Die Demo wurde von über einer Million Spielern gespielt.

Dienstag, 9. Juli

Ark of Charon (Early Access): In dieser Mischung aus Aufbauspiel und Tower Defense baut ihr eine riesige Basis auf dem Rücken einer wandernden Kreatur.

Mittwoch, 10. Juli

Princess Maker 2 Regeneration: 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung kommt die kultige Lebenssimulation, in der man seine Tochter zu einer standesgemäßen Prinzessin erziehen muss, in einer überarbeiteten Version zu Steam.

Donnerstag, 11. Juli

Anger Foot: Ein absolut wilder Singleplayer-Shooter, in dem ihr zu dröhnenden Hardbass-Klängen alles kaputttretet oder zerschießt, was euch in die Quere kommt. Der Autor dieses Artikels hat die Demo unzählige Male durchgespielt und kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen.

0:44 Anger Foot im Trailer: Dieser Shooter ist die FSK18-Variante einer Zeichentrickserie

Freitag, 12. Juli