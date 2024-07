Neu bei Steam: Wer gerne Burgen wie in Stronghold baut, darf diese Woche nicht verpassen

Wir zeigen euch wieder die wichtigsten Releases der Woche bei Steam.

Diese Woche gibt es Krieg in den Steam Releases der Woche!

Krieg gegen Monsterhorden, gegen Gangsterbanden, gegen außerirdische Invasoren – und Liebe ist ja auch mehr oder weniger Krieg.

Wie jeden Montag präsentieren wir euch die wichtigsten Steam-Neuerscheinungen der Woche. Auf jeden Fall wird es ziemlich abwechslungsreich und natürlich genauso spannend.

Highlight der Woche: Cataclismo

1:30 Cataclismo: Im Strategiespiel baut ihr prächtige Festungen und verteidigt sie gegen Monsterhorden

Genre: Strategie | Entwickler: Digital Sun | Release: 22. Juli (Steam / Early Access)

In Cataclismo taucht ihr in eine spannende Mischung aus Aufbauspiel und Belagerungsstrategie ein.

Die zentrale Spielmechanik dreht sich um den Bau von Festungen aus einzelnen Bausteinen, was an das Bauen mit LEGO erinnert, um euer Bollwerk gegen Wellen von Monstern zu sichern.

Während des Tages sammelt ihr Ressourcen und baut eure Festung aus. Holz und Stein sind wichtige Materialien, die von Arbeitern gesammelt werden müssen, damit ihr größere und stärkere Strukturen errichten könnt.

Nachts wechselt das Spiel in einen Belagerungsmodus, in dem ihr eure Verteidigungsanlagen gegen angreifende Horden von Monstern testen müsst.

Dabei kommen verschiedene Einheitentypen ins Spiel: Bogenschützen schießen aus erhöhter Position, während schwer bewaffnete Nahkämpfer an vorderster Front stehen. Jede Einheit hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, die ihr strategisch nutzen müsst, um zu überleben.

Unser Mittelalter- und Fantasy-Experte Fabiano hat bereits ein paar Stunden hineingespielt. In seiner Preview lest ihr, warum ihm der Burgenbau schon lange nicht mehr so viel Spaß bereitet hat:

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 22. Juli

The Operator: Als Agent nutzt ihr hier modernste Software, um von eurem Computer aus Verbrechen wie Mord aufzuklären.

Punch Club 2 - Iron Fist: Im DLC zum Boxer-Rollenspiel müsst ihr einen Roboter bauen und trainieren – ganz ähnlich wie Hugh Jackman in Real Steel.

Dienstag, 23. Juli

Conscript: Ein Survivalhorror-Spiel im Ersten Weltkrieg, in dem ihr als französischer Soldat während der Schlacht um Verdun nach eurem vermissten Bruder sucht.

F1 Manager 2024: Hier werdet ihr zum Teamchef eines echten Rennstalls oder gründet euren eigenen. Ihr müsst Fahrer und Ingenieure verpflichten, das beste Auto bauen und während der Rennen die richtigen Entscheidungen treffen.

Ready or Not - Home Invasion: Der DLC zum inoffiziellen SWAT-Erben lässt euch nach einer Naturkatastrophe gegen Plünderer und Verbrecherbanden kämpfen.

1:43 Ready or Not: Gameplay-Trailer zur kostenpflichtigen DLC-Erweiterung Home Invasion

Mittwoch, 24. Juli

Into the Radius 2 (Early Access): In diesem VR-Shooter kämpft ihr euch durch die surreale Welt einer Anomalie. Hier trifft Stalker auf den Netflix-Film Auslöschung (Annihilation).

Farlands (Early Access): Eine Life Sim im Stil von Stardew Valley, bei der ihr euren eigenen kleinen Planeten bewirtet.

Donnerstag, 25. Juli

Die Sims 4 - Verliebt: In der neuen Erweiterung droht sich alles um die Liebe. Dating Apps, komplexere Dates und ein neues Anziehungssystem sollen die Beziehungen euer Sims noch interessanter machen.

0:32 Die Sims 4 kündigt mit einem sinnlichen Trailer die »Season of Love« mit mehreren DLCs an

Lost Castle 2 (Early Access): Ein 2D-Beat'em'up im Stil von Turtles in Time, Battletoads und Streets of Rage, das das alte Genre mit modernen Roguelite-Mechaniken auflockern will.

Kingdom Rush 5: Die beliebte Tower-Defense-Serie liefert eine neue Kampagne mit zig neuen Türmen und Helden.

Earth Defense Force 6: Der schräge Koop-Shooter lässt euch erneut die Erde vor einer Alien-Invasion verteidigen und bietet wieder eine riesige Auswahl an Klassen und Waffen, mit denen ihr Feinde und Level in ihre Einzelteile zerlegt.

Freitag, 26. Juli

Zoo Simulator: Zum Abschluss der Woche wartet noch ein neuer Simulator vom polnischen Publisher PlayWay. Hier renoviert ihr einen Zoo, kauft Tiere und kümmert euch um ihre Bedürfnisse und probiert damit, so viele Besucher wie möglich anzuziehen.

Gibt's diese Woche ein Spiel, auf das ihr euch besonders freut? Lasst es uns gerne unten im Kommentarbereich wissen!