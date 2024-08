Neu bei Steam: Auf diesen Gratis-Shooter haben eine Million Menschen gewartet

In den Steam Releases der Woche lautet das Motto dieses Mal: Looten und Laser!

Die gamescom 2024 nähert sich mit großen Schritten und auch das viel zitierte Sommerloch neigt sich langsam dem Ende zu, denn diese Woche erscheinen einige heiß erwartete Spiele auf Steam.

Das wichtigste Spiel der Woche hat seinen Steam Release zwar ein wenig vertagt, ist für euch aber dennoch schon spielbar. Lasst uns also wie jeden Montag gemeinsam schauen, welche spannenden Neuerscheinungen diese Woche auf euch warten.

Highlight der Woche: Arena Breakout: Infinite

Tarkov-Konkurrent Arena Breakout: Infinite geht überraschend bald in den Early Access

Genre: Extraction Shooter | Entwickler: Morefun Studios | Release: 13. August (zum Spiel)

Level Infinite sorgt derzeit mit dem Alpha Test zu Delta Force für ordentlich Furore - und schon diese Woche erscheint ein weiterer Shooter des chinesischen Publishers. Mit Arena Breakout: Infinite steht der härteste Konkurrent von Escape from Tarkov in den Startlöchern, der bei über einer Million Spielern auf der Steam-Wunschliste steht.

Im Kern geht es in diesem Extraction Shooter darum, in einem gefährlichen Kriegsgebiet gegen KI-Soldaten und echte Spieler zu kämpfen, wertvollen Loot zu plündern und unversehrt zu entkommen.

Wählt jedoch eure Ausrüstung vor jedem Einsatz sorgfältig aus, da jeder Tod den Verlust aller mitgebrachten Gegenstände bedeutet. Wie aufregend sich so ein Extraction Shooter spielen kann, lest ihr am besten in unserem Erfahrungsbericht zu Escape from Tarkov nach.

Oder ihr schaut euch gleich einen kompletten Einsatz im Spiel an:

13 Minuten im neuen Tarkov-Rivalen: Vom Waffenbau bis zur Extraction von Arena Breakout: Infinite

In der Beta konnte Arena Breakout bereits viele Spieler überzeugen - doch die wichtigste Frage bleibt noch offen: Wie genau wird das Free2Play-Modell aussehen?

Laut den Entwicklern wird es Skins für eure Figur und Nahkampfwaffen geben, außerdem eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft, die euch einen größeren Secure Container verschafft. Dieser Secure Container kann nicht von Feinden gelootet werden, alle hier verstauten Items bleiben auch nach dem Tod erhalten.

Auch wenn dies bereits als Pay2Win interpretiert werden kann, versprechen die Entwickler, dass man sich keine Extras erkaufen kann, die direkte Vorteile im Kampf verschaffen.

Arena Breakout: Infinite erscheint am 13. August und ist zunächst nur über einen eigenen Launcher spielbar, der Steam Release erfolgt später.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 12. August

Operation: Polygon Storm: Ein kleines Einzelspieler-Strategiespiel, in dem ihr lediglich Truppen bauen müsst, die auch voll automatisch kämpfen und die Basis eures Gegners angreifen – wie im Handyspiel Clash Royale.

Dienstag, 13. August

Level Zero: Extraction (Early Access): Dieser Extraction Shooter lässt euch nicht nur als Soldaten auf Loot-Jagd gehen, ihr könnt auch als Alien spielen und den Menschen den Beutezug ruinieren.

In Level Zero: Extraction ist die Angst ein mieser Verräter

Demonsomnia (Early Access): Und noch ein Shooter! Hier geht ihr im Koop auf Dämonenjagd, dank des Bodycam-Stils soll die unheimliche Atmosphäre besonders dicht sein.

Tavern Manager Simulator: Wer schon immer mal eine heruntergekommene Taverne renovieren und die durstigen Kehlen der Gäste mit Bier besänftigen wollte, hat hier die Chance dazu.

Mittwoch, 14. August

Crime Scene Cleaner: Mit Hochdruckreiniger und Wischmopp reinigt ihr die Schauplätze von blutigen Verbrechen.

Donnerstag, 15. August

Shapez 2 (Early Access): Das ultimative Spiel für Fließband-Fetischisten. Das ganze Drumherum, das man von Factorio kennt, wurde weggelassen, hier geht es nur um die perfekte Automatisierung eurer Fabrik.

Shapez 2: Deutscher Basenbau-Geheimtipp mit 97 Prozent positiven Reviews enthüllt Nachfolger

Sins of a Solar Empire 2: Nach 16 Jahren bekommt das Weltraum-4X-Juwel endlich eine Fortsetzung. Ihr dürft euch erneut auf die Verwaltung eures Imperiums, viel Erkundung und spektakuläre Weltraumschlachten freuen.

Vorschau-Video zur Weltraum-Strategie mit der neuen Engine

Intravenous 2: Ein Top-Down-Shooter im Stil von Hotline Miami, in dem es dank hohem Stealth-Anteil aber deutlich taktischer zur Sache geht.

Overboss: In diesem Strategiespiel im Stil von Dorfromantik baut ihr eine eigene Welt und staffiert sie mit Monstern aus, um Punkte zu sammeln.

Freitag, 16. August

Madden NFL 25: Es ist mal wieder so weit, die jährlichen Sportspiele von EA gehen an den Start - und wie immer macht das American-Football-Spiel Madden den Auftakt, bevor nächsten Monat mit FC 25 die Fußballfans an der Reihe sind.

Da erwartet uns ja eine ziemlich spannende Woche. Auf welches neue Spiel freut ihr euch am meisten? Lasst es uns doch gerne im Kommentarbereich wissen!