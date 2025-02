Neu bei Steam: Ein vielversprechendes Rollenspiel könnte euch diese Woche richtig überraschen

Avowed startet diese Woche in den Advanced Access auf Steam - und viele haben das Rollenspiel überhaupt nicht auf dem Schirm.

Diese Woche hält Steam wieder einige interessante Neuheiten bereit – doch viele davon drohen im Schatten der ganz großen Releases unterzugehen.

Während sich die Aufmerksamkeit auf Kingdom Come: Deliverance 2 und Civilization 7 richtet, erscheinen nungleich mehrere Titel, die einen genaueren Blick wert sind. Darunter ein vielversprechendes Rollenspiel, das mit seiner faszinierenden Welt und tiefen Entscheidungen überzeugen will, aber aktuell kaum Beachtung findet.

Highlight der Woche: Avowed

23:56 Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Obsidian Entertainment | Release: 13. Februar (gilt nur für die Premium Edition / Steam)

Während andere große Releases die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, könnte Avowed genau das Spiel sein, das die Rollenspielfans unter euch überraschen wird. Obsidian Entertainment entführt euch hier in die geheimnisvollen Living Lands der Pillars-of-Eternity-Reihe, wo ein dunkles Geheimnis lauert.

Als Gesandter eines fremden Reiches sollt ihr dort einer rätselhaften Seuche auf den Grund gehen – doch schnell wird klar, dass viel mehr auf dem Spiel steht. Spielerisch setzt Avowed auf eine Mischung aus Schwertkampf, Magie und Fernwaffen aus der Ego-Perspektive.

Die Welt selbst ist keine klassische Open World, sondern in große, frei erkundbare Gebiete unterteilt. Dort erwarten euch nicht nur Kämpfe, sondern auch tiefgreifende Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte und eure Beziehungen zu euren Begleitern beeinflussen.

Obsidian ist bekannt für sein starkes Storytelling, und auch Avowed will wieder auf gut geschriebene Dialoge und komplexe Charaktere setzen. Trotz der starken Konkurrenz könnte sich hier also ein echtes Rollenspiel-Highlight verstecken – mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test, den wir pünktlich zum Advanced Access Start am 13. Februar veröffentlichen werden.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 10. Februar

Mayhemers (Early Access): Alberner Multiplayer-Quatsch, in dem vier Chaoten möglichst viel Unruhe stiften müssen, indem sie ganze Städte in ihre Einzelteile zerlegen, während vier Wächter sie daran hindern müssen.

Dienstag, 11. Februar

The Executive: In diesem Tycoon gründet ihr ein Hollywoodstudio und produziert Blockbuster oder Arthouse Filme. Spielerisch erinnert das Ganze an Titel wie Mad Games Tycoon oder Software Inc., nur dass ihr hier Filme statt Spiele macht.

Civilization 7: Das umstrittene 4X-Strategiespiel erscheint diese Woche für alle, die nicht mindestens zur teuren Deluxe-Edition gegriffen haben. Ob sich der Einstieg bereits lohnt, erfahrt ihr in unserem Test oder im ausführlichen Talk mit den Civ-Experten Steinwallen und Writing Bull:

1:32:05 War Civilization 7 über acht Jahre Wartezeit wert? | mit Steinwallen und Writing Bull

Mittwoch, 12. Februar

Legacy: Steel & Sorcery (Early Access): Extraction à la Escape from Tarkov, allerdings als 3rd-Person-Fantasy-Spiel. Ihr killt Mobs und andere Spieler, sammelt Loot und müsst am Ende lebendig entkommen.

Urban Myth Dissolution Center: In diesem unheimlichen Mystery Adventure seid ihr das neuste Mitglied einer Gruppierung, die Fälle rund um urbane Legenden, verfluchte Relikte und düstere Anomalien löst.

Donnerstag, 13. Februar

Guns of Fury: Ein schicker 2D-Sidescroll-Shooter, der sich eindeutig von den legendären Metal-Slug-Spielen inspirieren ließ.

Freitag, 14. Februar

Tomb Raider IV-VI Remastered: Die nächste Remaster-Sammlung enthält die Klassiker The Last Revelation, Chronicles und das äußerst umstrittene Angel of Darkness in überarbeiteter Form. Falls ihr das Spiel inzwischen erfolgreich verdrängt habt, schaut mal hier:

15:33 War Tomb Raider: Angel of Darkness wirklich so schlecht?

Auch wenn die Steam Releases dieses Mal nicht ganz mit dem spektakulären Blockbuster-Feuerwerk der vergangenen Woche mithalten können, wartet mit Avowed zumindest doch ein potenzieller RPG-Geheimtipp. Aber welches Spiel landet bei euch auf der Wunschliste? Diskutiert mit uns in den Kommentaren und sagt uns, worauf ihr euch am meisten freut!