Neu bei Steam: Das weltweit meistgewünschte Spiel erscheint diese Woche

Schmiedin Gemma aus Monster Hunter Wilds hilft euch, neue Ausrüstung und Waffen herzustellen.

Die kommende Woche hält wieder einige spannende Neuheiten auf Steam bereit – und dieses Mal hebt sich ein Blockbuster-Release ganz besonders ab, denn das aktuell meistgewünschte Spiel auf Steam erscheint. Welche Neuerscheinungen euch in den kommenden Tagen noch erwarten, verraten wir euch wie jeden Montag in unserer Übersicht.

Highlight der Woche: Monster Hunter Wilds

13:07 Monster Hunter Wilds - Vorschau-Video mit Story-Überraschung

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Release: 28. Februar (Steam)

Capcoms nächste große Jagdsaison steht bevor: Monster Hunter Wilds nimmt euch mit auf eine Reise in eine neue, deutlich offenere Spielwelt voller tödlicher Bestien, wechselnder Wetterlagen und zahlreicher Gameplay-Neuerungen als je zuvor.

Diesmal führt euch die Story in die sogenannten Verbotenen Lande. Hier übernehmt ihr wie gewohnt die Rolle eines Jägers oder einer Jägerin, die einer mysteriösen Spur folgen – und natürlich auf ihrer Reise tonnenweise Monster erlegen. Doch Wilds setzt nicht nur auf die altbekannte Jagdformel, sondern erweitert sie mit richtig coolen Mechaniken.

Unter anderem Spielt das Wetter nun eine Rolle: Stürme, extreme Hitze oder plötzliche Regenschauer beeinflussen nicht nur die Umgebung, sondern auch eure Beute. Einige Monster tauchen nur bei bestimmten Wetterlagen auf.

Neu dabei ist euer reitbarer Begleiter, der Seikrii. Mit ihm könnt ihr euch schneller durch die riesige Spielwelt bewegen und sogar mitten im Ritt Waffen wechseln. Apropos Waffen: Alle 14 bekannten Waffentypen kehren zurück, ergänzt durch neue Angriffe und Kombos.

Beim kürzlichen Beta-Test waren knapp eine halbe Million Spielerinnen und Spieler gleichzeitig online und das Spiel hat sich auf Platz Eins der meistgewünschten Steam-Titel katapultiert. Ob Monster Hunter Wilds dem Hype gerecht wird, erfahrt ihr schon in wenigen Stunden in unserem Test.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 24. Februar

Steam Next Fest: Am Montag gibt's keine coolen Releases, doch dafür startet um 19 Uhr das Steam Next Fest, in dem ihr wieder tausende Demos von kommenden Titeln ausprobieren könnt. Einige Demos sind jetzt schon live, etwa zur Rollenspielhoffnung Solasta 2:

3:51 Drei Minuten aus Solasta 2: So kämpft es sich im schicken neuen Rollenspiel

Dienstag, 25. Februar

Life is Feudal: Arden (Early Access): Die nächste Iteration des MMOs will euch erneut mit hunderten anderen Spielern ein realistisches Leben im Mittelalter führen lassen – mit Kämpfen, Handel und politischen Intrigen. Hier solltet ihr aber keinesfalls blind zuschlagen, der Vorgänger hatte mit einigen Kontroversen zu kämpfen.

Mittwoch, 26. Februar

R.E.P.O. (Early Access): Ihr kennt Lethal Company? Dann kennt ihr auch Repo. Im Koop müsst ihr hier nämlich ebenfalls wertvollen Loot aus gruseligen Gebäuden bergen, in denen Monster nur darauf warten, Jagd auf euch zu machen.

Donnerstag, 27. Februar

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION: In dieser Sammlung bekommt ihr gleich 14 Spieleklassiker aus den frühen 2000er-Jahren.

Freitag, 28. Februar

Card Survival: Fantasy Forest: Im ersten Card Survival seid ihr auf einer einsamen Insel gelandet, jetzt geht's in einen mysteriösen Wald. Das Spiel ist eine Mischung aus Survival und Lebenssimulation, alle Items, Gebäude, Orte und Kreaturen werden dabei allerdings in Form von Karten dargestellt.

PGA TOUR 2K25: Der neueste Ableger von 2K's Golfsimulation, unter anderem sind Tiger Woods (kennt man) und Chris McDonald (kennen Golffans bestimmt) mit an Bord. Wer die 120 Euro teure Legend Edition kauft, bekommt unter anderem Extra Butter Schuhe und ein rotes Polohemd. Nun.

19:08 Neue Spiele im Februar - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Wie ihr seht, steppt auf Steam diese Woche nicht unbedingt der Bär – zumindest was die neuen Releases angeht. Vielleicht, weil alle Aufmerksamkeit auf dem Next Fest und Monster Hunter liegen wird. Aber halb so wild, der Februar hatte schließlich tonnenweise grandiose Spiele zu bieten. Und im März geht es hoffentlich genauso stark weiter, wenn uns Assassin's Creed Shadows, Inzoi und Co. ins Haus stehen.