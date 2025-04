Neu bei Steam: Eine legendäre Spezialeinheit meldet sich diese Woche zurück

Diesen markanten Typen werden viele GameStar-Leser garantiert noch kennen.

Diese Woche steht ganz im Zeichen taktischer Nostalgie: Mit Commandos: Origins kehrt einer der größten Klassiker der Echtzeit-Taktik in modernisierter Form zurück.

Daneben tummeln sich allerlei weitere Neuheiten auf Steam – von schrägen Simulationen und Weltkriegsstrategie bis zu düsteren Survival-Trips und Rollenspiel-Geheimtipps. Wir geben euch wie immer den Überblick, was sich diese Woche auf eurer Wunschliste tummeln sollte!

Highlight der Woche: Commandos: Origins

8:02 Commandos: Origins - Vorschau-Video zur Rückkehr des Taktik-Klassikers

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Claymore Game Studios | Release: 9. April 2025 (Steam)

Die Commandos melden sich zurück! Mit Commandos: Origins bekommt die Kult-Serie der späten 90er eine Frischzellenkur und erzählt die Vorgeschichte des legendären Taktik-Teams im Zweiten Weltkrieg.

In über zehn Missionen an authentischen Schauplätzen – vom eisigen Nordmeer bis zur glühenden Wüste Nordafrikas – übernehmt ihr die Kontrolle über sechs Elitesoldaten. Jeder Commando hat seine spezialisierten Fähigkeiten: Der Green Beret kann schwere Gegner im Nahkampf ausschalten, der Scharfschütze erledigt entfernte Ziele, der Spion schleicht sich in feindliche Reihen und so weiter.

Genau wie im Original müsst ihr im Echtzeit-Gameplay klug planen, Patrouillen auskundschaften und dann zuschlagen, ohne Alarm auszulösen. Neu dabei ist ein Koop-Modus für zwei Spieler (sowohl online als auch lokal im Splitscreen), sodass ihr die Missionen auch gemeinsam mit einem Freund angehen könnt.

Dank moderner 3D-Grafik und zeitgemäßer Steuerung sieht Origins deutlich schicker aus als seine pixeligen Vorgänger, will aber den knallharten Anspruch bewahren. Ob das Comeback die hohen Erwartungen der Fans erfüllt, erfahrt ihr in Kürze – in unseren ersten Anspiel-Sessions hat sich das neue Commandos aber schon gut geschlagen. Game-Pass-Kunden bekommen das Spiel direkt zum Release als Teil ihres Abos.

Weitere spannende Steam-Releases

Montag, 7. April

Inspector Schmidt – The Ebbing: Im Nachfolger zum Adventure-RPG A Bavarian Tale: Totgeschwiegen verschlägt es euch als Inspektor Schmidt in ein abgelegenes Moor-Dorf der 1860er Jahre. Dort untersucht ihr einen mysteriösen Todesfall und stoßt auf ein dichtes Netz aus Intrigen, Lügen und Aberglauben. Ihr müsst Hinweise sammeln, Zeugen befragen und seltsame Symbole entschlüsseln, während unerklärliche Telegrafensignale euch in Atem halten.

Battlefield Commander WWII (Early Access): Dieses Taktikspiel lässt euch die Schlachten des Zweiten Weltkriegs in Echtzeit-Gefechten nacherleben. In isometrischer 3D-Perspektive kommandiert ihr Dutzende Einheiten – Infanterie-Trupps, Panzer, Artillerie – in historischen Szenarien rund um den Globus.

Dienstag, 8. April

South of Midnight: Düsteres Action-Adventure im tiefen Süden der USA, geprägt von Folklore, Voodoo und einer ordentlichen Portion Mystery. Als Hazel kämpft ihr gegen mythische Kreaturen und deckt dunkle Geheimnisse auf. Optisch eigenwillig, atmosphärisch stark – und direkt zum Release auch im Game Pass.

12:44 South of Midnight - Vorschau-Video zum Atmo-Knüller

Armored Brigade 2: Nachschub für Hardcore-Strategen! Armored Brigade 2 ist ein realistisches Wargame im Kalten Krieg, das nach dem Matrix-Store-Start Ende 2024 nun auch auf Steam verfügbar ist. In umfangreichen Gefechten von 1955 bis 1991 kommandiert ihr NATO- oder Warschauer-Pakt-Truppen auf riesigen Karten. Der Schwerpunkt liegt auf gepanzerter Kriegführung: Panzerkeile, mechanisierte Infanterie, Artillerieschläge und Luftunterstützung wollen koordiniert werden. Ohne Einarbeitung geht hier nichts, aber wer von akribischen Sandbox-Simulationen à la Combat Mission träumt, sollte einen Blick riskieren.

Mittwoch, 9. April

Into the Dead: Our Darkest Days (Early Access): Im Texas des Jahres 1980 bricht eine Zombie-Apokalypse aus, und ihr führt eine Gruppe von Überlebenden durch die Ruinen der Stadt Walton. Das Gameplay verbindet Sidescroller-Erkundung mit Basis-Management: Tagsüber zieht ihr in 2D-Levels durch verlassene Häuser, Schulen oder Polizeistationen, sammelt Ressourcen, Waffen und Lebensmittel. Nachts verbarrikadiert ihr euch in eurem Unterschlupf, verwaltet Vorräte und kümmert euch um die Bedürfnisse und Ängste eurer Leute. Stellt euch das Ganze wie eine Mischung aus This War of Mine und Fallout Shelter mit Zombies vor.

1:23 Im Sidescroller Into the Dead: Our Darkest Days schleicht ihr euch durch widerliche Zombiehorden

Used Cars Simulator (Early Access): Habt ihr das Zeug zum Gebrauchtwagen-Mogul? In dieser schrägen Simulation startet ihr euer eigenes Gebrauchtwagen-Business in einer alten Baracke am Stadtrand. Eure Aufgaben: Günstige Schrottkarren aufstöbern (notfalls auch mal ein geklautes Auto vom zwielichtigen Kumpel um die Ecke), die Kisten wieder flottmachen und mit frischem Lack und Tuning aufpolieren, um sie dann mit sattem Gewinn zu verkaufen.

Asgard’s Fall – Viking Survivors (Early Access): Das Spiel überträgt das Spielprinzip von Vampire Survivors in die Welt der nordischen Mythologie. Ihr wählt einen von mehreren Wikinger-Helden (etwa einen Axtschwinger oder eine Jägerin mit Bogen) und metzelt euch in Top-Down-Ansicht durch endlose Gegnerwellen. Mit jedem erledigten Monster hagelt es Erfahrungspunkte und Upgrades.

Gedonia 2 (Early Access): Der erste Gedonia-Teil mauserte sich 2020 zum kleinen Open-World-Geheimtipp auf Steam. Ihr erstellt euch absolut frei definierbare Helden ohne feste Klasse und zieht auf der Suche nach Abenteuern los. Unterwegs lootet ihr bessere Ausrüstung, meistert anspruchsvolle Bosskämpfe und baut sogar eure eigene Siedlung aus, um euch dauerhaft in Gedonia niederzulassen. Die Grafik ist zweckmäßig bunt und einfach gehalten, aber der Umfang und die Freiheit, die Gedonia 2 bietet, könnten erneut für viele Stunden Rollenspielspaß sorgen.

Donnerstag, 10. April

Blue Prince: Willkommen in Mount Holly – einem Herrenhaus voller Räume, die sich ständig verändern! Blue Prince ist ein schwer in ein Genre zu pressendes Spiel, das Rätsel, Strategie und Roguelite vereint. Jedes Mal, wenn ihr in der Ego-Perspektive in der Villa vor einer verschlossenen Tür steht, dürft ihr entscheiden, welcher Raum sich dahinter öffnet. So entwerft ihr euch euren Weg durch das Anwesen gewissermaßen selbst. Jede Nacht um Punkt Mitternacht resetten sich die Gemächer allerdings, und am nächsten Tag hat das Haus eine neues Layout parat. Dauerhafte Fortschritte erzielt ihr nur, wenn ihr besondere Blaupausen findet. Das Spiel erscheint nicht nur auf Steam, sondern auch direkt im Game Pass und im PlayStation-Plus-Katalog am ersten Tag.

Monaco 2: Meisterdiebe aufgepasst – Monaco 2 lässt euch wieder mit bis zu drei Mitspielern im Team Raubzüge planen und durchführen. Neu ist die schicke 3D-Grafik, doch die Perspektive bleibt top-down. Acht schräge Charaktere mit individuellen Fähigkeiten stehen zur Auswahl, vom Hacker bis zur Sprengstoff-Expertin, und ihr könnt jetzt sogar mitten im Einbruch die Rolle wechseln, um auf unvorhergesehene Hindernisse zu reagieren.

The Talos Principle: Reawakened: The Talos Principle gilt als eines der besten Puzzlespiele der letzten Dekade – nun kehrt das philosophische Rätselabenteuer in generalüberholter Form zurück. Diese Definitive Edition bietet aufpolierte UE5-Grafik und erweitert die Geschichte um zusätzliche Inhalte. Wer das Original nicht kennt: Ihr werdet als künstliche Intelligenz in eine mysteriöse Welt voller zunehmend kniffliger Rätsel geworfen, während eine göttliche Stimme euch durch Prüfungen leitet – und ihr nach und nach die Wahrheit über diese Welt und euch selbst herausfindet.

1:38 The Talos Principle - Der Steam-Hit mit 95 Prozent positiven Reviews enthüllt ein UE5-Remaster

Hollywood Animal (Early Access): Ein Management--Spiel von Weappy Studio (This Is the Police), in dem ihr ein Filmstudio durch die goldene Ära des Kinos führt – von den späten 1920ern bis in die 1940er Jahre. Was zunächst nach glamourösem Tycoon-Spaß klingt, entpuppt sich schnell als knallhartes Geschäft mit moralischen Grauzonen: Ihr schreibt Drehbücher, engagiert Schauspieler und Regisseure, verwaltet Budgets und entscheidet, welche Filme produziert werden. Gleichzeitig müsst ihr jedoch mit den Herausforderungen der Zeit umgehen – Zensur, Eitelkeiten der Stars, die Macht der Presse und vielleicht auch den einen oder anderen Skandal vertuschen. Ihr könnt eure Schauspieler verheizen, um schneller zu drehen, oder euren Autoren lächerliche Gehälter zahlen – aber alles hat Konsequenzen für euren Ruf und Erfolg.

Crashlands 2: Wieder strandet die unerschrockene intergalaktische Lieferantin Flux Dabes auf einem fremden Planeten, und wieder gilt es, aus dem Nichts heraus eine neue Heimat aufzubauen. Das bedeutet: Ressourcen sammeln, Viecher verprügeln, kochen, Waffen schmieden, Basis bauen – und das alles während euch die einheimischen Aliens ans Leder wollen. Teil 2 verspricht eine noch größere offene Welt mit verschiedenen Biomen, massenhaft neuen Kreaturen (die man teils zähmen und als Kampf-Pets nutzen kann) und einen Ausbau des Basisbau-Features – jetzt dürft ihr richtige Gebäude mit hohen Wänden und Dächern errichten.

Freitag, 11. April

Wild Assault (Early Access): In diesem 20-vs-20-PvP-Shooter treten anthropomorphe Kämpfer in riesigen Arenen gegeneinander an. Stellt euch ein bisschen Battlefield trifft Overwatch vor: Zwei Teams mit verschiedenen Heldenklassen bekriegen sich auf weitläufigen Karten, erobern Ziele und nutzen Fahrzeuge, während jeder Charakter über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die das Blatt jederzeit wenden können.

42:35 Neue Spiele im April 2025 - Unsere Vorschau für PS5, Xbox Series X/S und PC

Welcher dieser Releases landet diese Woche auf eurer Wunschliste? Freut ihr euch mehr auf das Comeback der Commandos oder lockt euch eher das geheimnisvolle Abenteuer in South of Midnight – oder etwas ganz anderes, etwa eine filmische Tycoon-Herausforderung? Lasst es uns wie immer in den Kommentaren wissen!