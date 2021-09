Neu bei Steam: Neben zwei Shootern kommt ein Aufbau-Geheimtipp

Spielefans aufgepasst: Mit jeder neuen Woche stehen natürlich wieder neue PC-Releases auf Steam, Epic und Co. an. Und wir nehmen das wie gewohnt zum Anlass, ein paar Highlights für euch aufzulisten und euch einen Überblick zu bieten. Dabei werden zwei Spiele für Shooter-Fans spannend, während es neben einem echten Aufbau-Geheimtipp auch neues Futter in den Genres Simulation und Cyberpunk-Rollenspiel gibt. Huiuiui, was ne dicke Woche.

Die Release-Highlights der Woche

Deathloop

Genre: Ego-Shooter | Release: 14. September 2021 | Entwickler: Arkane Studios | Plattform: PC, PS5

Die Macher von Dishonored liefern mit Deathloop einen First-Person-Shooter, der mit einem ganz entscheidenden Kniff daherkommt: Zwei Assassinen befinden sich in einer scheinbar nicht enden wollenden Zeitschleife wieder und versuchen sich darin gegenseitig umzubringen. Deathloop ist jedoch kein Roguelite, bei dem ihr mit jedem Tod wieder komplett von vorne anfangt - es sei denn, ihr habt da Bock drauf.

Stattdessen ist Deathloop durchaus irgendwo ein klassischer Singleplayer-Shooter, der sich mit ein paar eigenen Ideen von dem Genre-08/15 abhebt. Neben der Zeitschleife gibt es beispielsweise eine Frist von 24 Ingame-Stunden, in denen ihr acht verschiedene Ziele ausschalten müsst. Doch keine Sorge: Ihr werdet dabei nicht durch das Spiel gehetzt und es klebt euch keine Uhr im Nacken - wovon sich Kollege Dimi bereits im Zuge einer ausgiebigen Shooter-Session überzeugen konnte.

Zu guter Letzt sollten wir aber noch ein paar Worte über das eigentliche Gameplay verlieren: Dabei bleibt euch die Wahl, ob ihr aus allen Rohren feuernd über die Insel von Death Loop hetzt oder lieber auf leisen Sohlen vorgeht. Eine recht offen gehaltene Spielwelt, die viele Interaktionsmöglichkeiten im Stil von Hitman bietet, wartet ebenfalls auf euch. Dimi zeigte sich auf jeden Fall schon mal von der kreativen Shooter-Sandbox begeistert - und das will von dem Möchtegern-Agent-47 etwas heißen!

Timberborn

Genre: Aufbaustrategie | Release: 15. September 2021 | Entwickler: Mechanistry | Plattform: PC

Timberborn ist ein Aufbaustrategie-Spiel. Mit Bibern. Muss ich wirklich mehr dazu schreiben? Offensichtlich ja, immerhin werde ich dafür bezahlt. Zurück zum Thema: Timberborn solltet ihr aufgrund seiner knuffigen Protagonisten und seines niedlichen Looks keineswegs unterschätzen. Man könnte behaupten, dass die lediglich das Teakholz im Biberdamm ausmachen. Denn hinter der durchaus ansprechenden Fassade steckt ein kreatives Aufbaustrategiespiel, dem selbst alteingesessene Veteranen etwas Neues abgewinnen können.

Wie zum Beispiel Fabiano, der sich schon vergangenes Jahr in die Demo von Timberborn reingefuchst hat und seitdem selbst in einem Damm lebt. Okay, das ist vielleicht ein wenig übertrieben, da sich Fabianos Talente als Aufbaustrategiespieler nicht ganz so einfach ins echte Leben übertragen lassen, wie anfangs gedacht. Außerdem ist der Dammbau ein knallhartes Geschäft, in dem nur die härtesten Biber überleben.

Doch zurück zum Thema und warum Timberborn für Fans des Genres allemal einen Blick oder zwei wert ist: Die charmante Aufmachung und die grundlegende Spielidee ergänzen sich wie bereits erwähnt hervorragend mit dem Genre der Aufbaustrategie. Dabei wird Timberborn fordernd, aber nicht zu komplex, was das Spiel optimal für entspannte Feierabende zum Runterkommen macht. Es bleibt nur zu hoffen, dass Timberborn seine Probleme aus der Demo losgeworden ist - genügend Zeit wäre dafür ja geblieben.

Die wichtigsten Releases der Woche vom 13. bis 17. September

Dienstag, 14. September 2021

Deathloop: Gewiefter Zeitschleifen-Shooter, der mit einer abwechslungsreichen Sandbox und kreativem Gameplay besticht. Hier versuchen zwei Assassinen sich gegenseitig auf einer kleinen Insel umzubringen - und haben nur 24 Stunden Zeit dafür.

Honey, I Joined a Cult: Wolltet ihr schon immer mal einen Kult gründen, euch fehlt dafür aber das Charisma und die Gefolgschaft? Das neue Spiel der Entwickler Sole Survivor Games schlägt in die gleiche Kerbe wie beispielsweise Prison Architect.

Mittwoch, 15. September 2021

Donnerstag, 16. September 2021

Eastward: Selbst wenn ihr mit dem Gameplay von Eastward nichts anfangen könnt, schaut euch zumindest mal die absolut detaillierte und stimmige Grafik des Adventures an. Ein kleines Fest für die Augen, das eine spannende Geschichte um ein dystopisches Zukunftsszenarion erzählt.

Gamedec: Noch ein Cyberpunk-Rollenspiel - dieses Mal mit einer isometrischen Perspektive. Ihr spielt in bester Blade-Runner-Manier einen Ermittler, legt euch aber nicht mit Replikanten an, sondern löst Verbrechen in virtuellen Welten.

I Am Fish: In I am Fish spielt ihr … einen Fisch und träumt davon, euch einen Weg aus dem tristen Aquarium zurück ins Meer zu finden. In dem physikbasierten Spiel wird vor allem eure Geschicklichkeit gefordert.

Skatebird: In Skatebird spielen wir nicht Tony Hawk, sondern einen echten(!) Vogel. Für Fans des sträflich vernachlässigten Skateboardings-Genres führt wahrscheinlich kein Weg an Skatebird vorbei.

Freitag, 17. September 2021

Aragami 2: Fortsetzung des gelungenen Stealth-Spiels, indem ihr euch in Third-Person durch feindliche Gegnerhorden schnetzelt. Lautlos und tödlich, versteht sich.

Tails of Iron: In diesem Rollenspiel führt ihr euren tapferen Rattenkrieger zurück auf den Thron seines Königreich. Dabei gibt sich die Spielwelt von Tails of Iron fantasievoll, aber vor allem düster und erbarmungslos. Mit Blut und Gewalt wird hier auch nicht gespart.

Severed Steel: Ein rasanter Singleplayer-Shooter, in dem ihr waghalsige Manöver und spektakuläre Stunts hinlegt, um möglichst stylisch die Level von Widersachern säubert. Hier sind schnelle Reflexe gefragt.

