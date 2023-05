Neu bei Steam: Eine spannende Woche für Strategie- und Open-World-Fans

Redfall und Age of Wonders 4 sind die Highlights der Woche bei Steam.

Juhu, langes Wochenende und so viele Möglichkeiten! Am 1. Mai könnt ihr vielleicht auf eine Demo gehen, einen Maibaum aufstellen, mit dem biergefüllten Bollerwagen in die Natur ziehen - oder einfach zu Hause bleiben und eine Runde zocken.

Auch diese Woche erscheinen wieder viele spannende Spiele bei Steam - unter anderem ein Strategie-Hit und eine Open World mit viel Potenzial.

Die Highlights der Woche

Redfall

11:59 Redfall - Angespielt-Vorschau zum neuen Open-World-Shooter - Angespielt-Vorschau zum neuen Open-World-Shooter

Genre: Open-World-Shooter | Entwickler: Arkane | Release: 2. Mai 2023 (Steam/Game Pass)

Lange Zeit wussten wir nicht, was für ein Spiel uns mit Redfall erwartet. Ein neues Left 4 Dead? Ein Borderlands-Rivale? Alles falsch: Hier erwartet euch eine echte Singleplayer-Open-World à la Far Cry oder Assassins's Creed, wenn auch nicht ganz so weitläufig.

Ihr landet auf der kleinen Insel Redfall in Massachusetts, wo Vampire und Kultisten ihr Unwesen treiben und von euch ins Jenseits befördert werden wollen. Und wer die Spiele der Arkane Studios kennt, weiß, dass ihr das nicht nur mit euren Waffen macht, sondern auch mit coolen Fähigkeiten und Gadgets.

Auch wenn die Entwickler mit Spielen wie Dishonored, Prey und Deathloop bislang einen Hit nach dem anderen gelandet haben - vorbestellen solltet ihr trotzdem nicht. Denn die Testversion hat ungewöhnlich lange auf sich warten lassen, was oft ein schlechtes Zeichen ist. Möglicherweise gibt es hier technische Probleme, wartet also unbedingt unseren Test ab. Mehr dazu hier:

Age of Wonders 4

1:34 Age of Wonders 4 beantwortet im Launch Trailer, was einen fähigen Zauberer-König ausmacht

Genre: 4X-Strategie/Rollenspiel | Entwickler: Triumph Studios | Release: 2. Mai 2023 (Steam)

In Age of Wonders 4 erwartet euch 4X-Strategie à la Civilization gepaart mit rundenbasierten Taktik-Kämpfen im Fantasy-Gewand. Und anders als bei Redfall müsst ihr euch keinerlei Sorgen machen, dass euch hier ein Reinfall erwarten könnte - das Ding ist nämlich richtig gut geworden, wie unser Test zeigt.

Wenn ihr Titel wie Heroes of Might & Magic mögt, solltet ihr unbedingt einen Blick hineinwerfen:

Age of Wonders 4 Test Civilization im Kopf, Fantasy-Strategie im Herzen von Reiner Hauser

Weitere Releases der Woche

Montag, 1. Mai

Ethyrial: Echoes of Yore: Ein Old-School-MMORPG, das an Klassiker wie Ultima Online anknüpfen will.

World Turtles (Early Access): Ein Aufbauspiel, in dem ihr eure Siedlung auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte erbaut. Erinnert ein wenig an The Wandering Village.

Monster Tribe: In diesem Taktik-RPG im Pokémon-Stil sammelt ihr über 70 verschiedene Kreaturen und schickt sie in rundenbasierte Kämpfe.

Dienstag, 2. Mai

Showgunners: Eine lineare Story-Kampagne trifft hier auf taktische XCOM-Rundengefechte. Dem Kollegen Peter gefällt's, wie er euch in seiner Preview und in folgendem Video erzählt:

20:57 Showgunners hat einen neuen Namen, weil der alte alle nervös gemacht hat

Mittwoch, 3. Mai

Silica (Early Access): Wilder Mix aus Shooter und Echtzeitstrategie. Auf einem Wüstenplaneten kämpft ihr als Menschen oder Aliens gegen die andere Fraktion, wahlweise auch im Multiplayer. Ein Action

KAKU: Ancient Seal (Early Access): Ein schickes Action-Adventure mit Open World, in dem ihr einen Kontinent von vier bösen Herrschern befreien müsst.

Tape to Tape (Early Access): So etwas gab's auch noch nie - ein Eishockey-Spiel mit Roguelite-Elementen und starken 90er-Jahre-Vibes.

Donnerstag, 4. Mai

No Man's Island: Ein Survivalspiel aus der Iso-Perspektive, in dem ihr in der Wildnis einer unerforschten Insel überleben müsst.

Freitag, 5. Mai

Idol Showdown: Dieses kostenlose Fan-Projekt ist ein Fighting Game, in dem sich die Stars der beliebten VTuber-Kollektivs Hololife gegenseitig verdreschen.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Vampirjagd in Redfall, fantastische Strategie in Age of Wonders 4 oder vielleicht doch was ganz anderes? Einen schönen Feiertag und schreibt es uns gerne in die Kommentare!