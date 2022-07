Neu bei Steam: Aufbau-Fans steht eine spannende Woche bevor

Das Sommerloch klafft weiter, alle heiß erwarteten AAA-Titel scheinen noch unendlich weit entfernt. Doch das ist kein Grund zur Sorge: Auch diese Woche erscheinen trotzdem wieder einige richtig spannende neue Spiele auf Steam, Epic und Co. – insbesondere Fans von Aufbau- und Strategiespielen können sich über einige Geheimtipps freuen.

Highlight der Woche: Clanfolk

Genre: Survival-Aufbauspiel | Entwickler: MinMax Games | Veröffentlichung: 14. Juli 2022 (Early Access)

Ihr mögt anspruchsvolle Aufbauspiele wie Rimworld und Banished? Dann solltet ihr bei Clanfolk, das am 14. Juli 2022 in den Early Access startet, ganz genau hinsehen.

Genau wie die namhafte Konkurrenz ist Clanfolk ein Siedlungssimulator: Ihr leitet hier eine mittelalterliche Ortschaft in den schottischen Highlands und müsst das Überleben euer Clanmitglieder sicherstellen, indem ihr euch durch Jagd und Ackerbau mit genügend Vorräten für den unerbittlichen Winter eindeckt.

Was Clanfolk aber so einzigartig macht, sind die familiären Aspekte eures Clans: Jeder Bewohner eures Dorfes besitzt neben Bedürfnissen und Anforderungen auch eine eigene Familie. Eure Untertanen gehen also nicht nur jagen und fischen, sondern auch Beziehungen ein und bekommen Kinder.

Gloria hat Clanfolk bereits ausgiebig angetestet – in ihrer Preview bekommt ihr einen guten Eindruck, wie sich der Mittelaltertitel spielt:

9 10 Clanfolk Mittelalter-Aufbau für alle, denen Rimworld zu hektisch ist

Falls ihr Clanfolk lieber selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr auf Steam eine kostenlose Demoversion herunterladen.

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Montag, 11. Juli 2022

Neon Blight: Interessante Mischung aus Management und Top-Down-Shooter, in der ihr einen eigenen Waffenladen in einer Cyberpunk-Metropole führt.

Dienstag, 12. Juli 2022

Kayak VR: Mirage: Bildhübsches Virtual-Reality-Spiel, in dem ihr physikbasiert durch malerische Landschaften paddelt.

XEL: Das Action-Adventure vom deutschen Publisher Assemble hat große Ähnlichkeiten zur Zelda-Serie.

Time on Frog Island: Niedliches Sandbox-Inselleben à la Animal Crossing.

Mittwoch, 13. Juli 2022

Rune Factory 5: Im neusten Teil der beliebten Serie baut ihr erneut eine Farm auf und beschützt diese vor fiesen Monstern.

Loopmancer: Extrem stylisher 3D-Plattformer im Cyberpunk-Setting – schaut euch unbedingt diesen schicken Trailer an:

Escape Academy: Eine Mischung aus Escape-Room-Simulation und Visual Novel, erscheint zum Release auch im PC Game Pass.

Urbek City Builder: Neue Stadtbausimulaton, die großen Wert auf das Bauen von besonderen Bezirken legt, etwa Party- oder Univiertel.

Necrosmith: Im Totenbeschwörer-Simulator baut ihr eure Diener aus verschiedenen Körperteilen zusammen und schickt sie dann in Kämpfe.

Donnerstag, 14. Juli 2022

Dinkum: Im wilden australischen Outback müsst ihr euch eine neue Heimat aufbauen und mit Jagen, Fischen, Minenarbeit und Ackerbau die nötigen Ressourcen sammeln.

Freitag, 15. Juli 2022

Raubritter: Survival-Rollenspiel im Mittelalter, in dem ihr einen Raubritter spielt. Ihr müsst mit eurer Truppe wandernde Händler überfallen und Dörfer ausrauben.

Fire and Maneuver: Rundenstrategie im viktorianischen Zeitalter vom Team des YouTubers Armchair Historian.

Immortal Tactics: War of the Eternals: Rundenbasierte Hexfeld-Strategie trifft hier auf Roguelite-Mechaniken.

Noch mehr Spiele im Juli

Falls ihr diese Woche nichts gefunden habt, ist das kein Weltuntergang: Der Juli ist noch jung und es erwarten euch einige hochkarätige Spiele wie das Action-Abenteuer Stray, in dem ihr als Katze durch eine futuristische Cyberpunk-Welt streunt.

Mitglieder von GameStar Plus können in der Testumfrage zum Juli übrigens darüber abstimmen, welche der neuen Spiele wir uns im Testlabor genauer anschauen sollen.