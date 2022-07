Maurices Wochen-Programm: Mittelalter-Aufbau bis zum Abwinken

Wie jeder weiß, gehört Mittelalter-Aufbau zu den nobelsten aller Genres - also hab ich es mir zur Mission gemacht, auf Twitch so viele interessante Titel daraus wie möglich zu zeigen! Und in Farthest Frontier habe ich mich auf den ersten Blick verliebt, deswegen steht es diese Woche gleich zweimal auf dem Plan!

Ich streame aktuell fünfmal die Woche auf auf meinem Twitch-Kanal MauriceWeber und will euch ganz schamlos mit diesem Programm locken, doch mal reinzuschauen!

Dienstag 12 Uhr: Farthest Frontier

Farthest Frontier Mittwoch 12 Uhr: Farthest Frontier

Farthest Frontier Donnerstag 12 Uhr: Clanfolk

Clanfolk Freitag 12 Uhr: Ravenous Devils

Ravenous Devils Samstag 18 Uhr: Stray

Wir werden uns also immer knallhärter hochwirtschaften: Erst halten wir unser Mittelalter-Volk in Farthest Frontier und Clanfolk durch den Winter versorgt, danach massakrieren wir als Killerschneider in Ravenous Devils unsere Kundschaft und verwursten sie zu feinsten Ledergewändern. Ähem. Danach, äh, vielleicht doch lieber noch was nettes zum runterkommen? Putzige Kätzchen in Stray vielleicht? Genau!

Auf Farthest Frontier hat mich übrigens Fabiano mit seiner Preview gebracht - wenn ihr auch dringend nach einem schönen neuen Mittelalter-Aufbauspiel sucht, erfahrt ihr hier warum dieses Spiel ganz klar auf eure Wunschliste gehört:

Neugierig geworden? Dann könnt ihr's bei mir diese Woche live sehen! Ich freu mich auf euch! Oder würdet ihr gern mal andere Spiele live sehen? Dann schreibt sie mir in die Kommentare!