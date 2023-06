Neu bei Steam: Eine starke Shooter-Woche erwartet euch!

Neben Shootern sind auch Final Fantasy 16 und Alien: Dark Descent Highlights der Woche.

Draußen ballert die Sonne, in ganz Deutschland werden diese Woche wieder Temperaturen um die 30 Grad erreicht. Und drinnen? Da ballert ihr!

Denn diese Woche erscheinen gleich zwei spannende Shooter auf Steam für alle, die mal wieder Lust auf waschechte Singleplayer-Action haben. Welche das sind und welche coolen Releases ihr diese Woche noch erwarten könnt, erfahrt ihr wie jeden Montagmorgen bei uns.

Die Shooter-Highlights der Woche

Trepang 2

1:56 Ist F.E.A.R. etwa zurück? Trepang2 belebt den Klassiker wieder und hat einen Release

Genre: Shooter | Entwickler: Trepang Studios | Release: 21. Juni 2023 (Steam)

Trepang 2 ist stark vom Shooter-Klassiker F.E.A.R. inspiriert. Ihr spielt hier einen Supersoldaten mit übernatürlichen Fähigkeiten, unter anderem Unsichtbarkeit und natürlich Zeit verlangsamen, auch bekannt als Bullet Time .

Six Days in Fallujah

2:21 Lebenszeichen vom Irakkrieg-Shooter Six Days in Fallujah: Gebäude wird taktisch gestürmt

Genre: Shooter | Entwickler: Highwire Games | Release: 22. Juni 2023 (Steam - Early Access)

Bei Six Days in Fallujah handelt es sich um einen realistischen Taktik-Shooter, der euch die Operation Phantom Fury aus mehreren Perspektiven nachspielen lässt, die im November 2004 in der iranischen Stadt Falludscha stattfand. Zwischen den Missionen werdet ihr hier Interviews mit US-Marines und irakischen Zivilisten sehen, die bei der Schlacht anwesend waren und euch zusätzliche Details zu den Einsätzen und Kämpfen gegen Al-Qaida verraten, die ihr im Spiel selbst erlebt.

Weitere Releases der Woche

Dienstag, 20. Juni

Aliens: Dark Descent: In diesem Taktikspiel kommandiert ihr in Echtzeit eine Truppe von Marines, die es mit allen möglichen Feinden des beliebten Film-Franchise aufnehmen müssen.

1:23 Echtzeittaktik und Sci-Fi-Horror zugleich: Aliens Dark Descent will den Spagat im Trailer schaffen

Mittwoch, 21. Juni

Bandit Brawler: Hier spielt ihr einen mittelalterlichen Banditen in einer Open World und verdient euch Geld mit Überfällen und Diebstählen.

Donnerstag, 22. Juni

Final Fantasy 16: Das Rollenspiel ist actiongeladener denn je und will mit einer düsteren Geschichte überzeugen, die in Trailern und der Demoversion bereits starke Game of Thrones-Vibes aufweist. Allerdings ist der Titel bis zum 31. Dezember 2023 nur exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich, einen PC-Release gibt es also frühestens nächstes Jahr.

2:42 Final Fantasy 16: Der Revenge-Trailer sagt, wann es frühstens für PC erscheint

Nova Lands: Ähnlich wie in Factorio müsst ihr riesige Fabriken bauen und diese Automatisieren.

The Bookwalker: In diesem Rundentaktikspiel taucht ihr in berühmte Bücher ein und stehlt dort legendäre Artefakte wie Thors Hammer oder das Schwert Exkalibur.

Mars First Logistics (Early Access): Ein Aufbauspiel auf dem Mars, in dem ihr mit Mars-Rovern Ressourcen abbaut, Geld verdient und eines Tages eine echte eigene Marskolonie gründet.

Forever Skies (Early Access): Mit eurer eigenen Luftschiffbasis erkundet ihr in diesem Survivalspiel die postapokalyptische Erde. Ressourcen sammeln, Ruinen plündern, Gegenstände craften und euer Luftschiff aufwerten - hier warten die typischen Survivalmechaniken auf euch.

1:56 Forever Skies: Neuer Trailer verrät, wann das Sci-Fi-Survivalspiel in den Early Access startet

Freitag, 23. Juni

Tyrion Cuthbert: Attorney of the Arcane: Eine Visual Novel, die eindeutig von den Ace-Attorney-Spielen inspiriert wurde. Auch hier spielt ihr einen smarten Anwalt, der Kriminalfälle lösen und seine unschuldigen Klienten verteidigen muss. Das Ganze spielt allerdings in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Gefällt euch einer der Shooter oder vielleicht doch das heiß erwartete Final Fantasy 16, falls ihr eine PlayStation 5 habt? Schriebt es uns gerne in den Kommentarbereich!