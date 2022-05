Neu bei Steam: Diese Woche wird spannend für Taktik- & Warhammer-Fans

Neue Woche, neues Glück: Nachdem in den vergangenen Wochen nur wenige heißerwartete neue Spiele auf Steam, Epic und Co. erschienen sind, sieht’s diese Woche schon wieder deutlich besser aus – denn es erscheinen gleich einige Titel, die viele richtige Knöpfe bei euch drücken dürften.

Wieso wissen wir das? Weil ihr darüber abgestimmt habt! Welche der gefragten Spiele diese Woche erscheinen, wollen wir euch natürlich nicht länger vorenthalten. Also, auf geht’s mit den Releases der Woche.

Highlight der Woche: Warhammer 40k: Chaos Gate – Daemonhunters

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Complex Games | Release: 5. Mai 2022

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters hat nicht nur einen unheimlich langen Namen, sondern auch spielerisch eine Menge zu bieten: Als Anführer der Grey Knights, einem elitären Spezialorden der Space Marines, müsst ihr die Galaxis vor den Kindern des Warps, Kultanhängern und Chaosdämonen bewahren.

Die Gefechte erinnern dabei stark an XCOM 2: Eure Space Marines scheucht ihr rundenbasiert über das Schlachtfeld und lasst sie eure Feinde mit effektvollen Nahkampfattacken, Psi-Attacken oder Kugelhageln aus dem Bolter in Stücke zerlegen. Noch mehr als im Genreprimus XCOM 2 soll dabei die Umgebung für taktische Möglichkeiten sorgen, denn ihr könnt beispielsweise Säulen einreißen und auf Gegner stürzen lassen.

Zwischen den Missionen geht’s in den Management-Teil: Hier rüstet ihr nicht nur eure Space Marines mit Fertigkeiten, Talenten, Waffen und Rüstungen aus. Ihr erweitert auch euer Schlachtschiff, das als Operationsbasis dient, damit Forschung und Herstellung von Ausrüstung auf Hochtouren laufen können.

Warum so viele Menschen vom düsteren Warhammer-40k-Universum so fasziniert sind, erklären wir euch in unserer ganz neuen Reportage:

Weitere spannende Spiele-Releases der Woche

Dienstag, 3. Mai 2022

Loot River: Actionreiches Roguelike mit besonders hübscher Pixeloptik, in dem ihr euch durch prozedural generierte Labyrinthe kämpft.

Oaken: Nochmal ein Roguelike, diesmal allerdings mit taktischen Rundenkämpfen

Bakery Simulator: Als Betreiber einer Bäckerei backt ihr Schritt für Schritt Brötchen, Brote und dutzende andere Leckereien.

Mittwoch, 4. Mai 2022

Dinosaur Fossil Hunter: Mittlerweile gibt es vom Publisher Playway ja für alles einen Simulator. Hier baut ihr nun euer eigenes Museum auf und sucht eigenhändig nach Dino-Fossilien.

Falls ihr mehr über die Strategie des Publishers erfahren wollt, empfehlen wir den folgenden Artikel:

Dark Quest: Bard Game: Und schon wieder ein Roguelike – diesmal in Form eines Brettspiels, in dem ihr eine Party aufbaut, Karten sammelt und Würfelt werft.

Wildcat Gun Machine: Bullethell-Dungeon-Crawler im Stil von Enter the Gungeon. Süß: Im kampf gegen fiese Fleischmonster bekommt ihr Unterstützung von niedlichen Kätzchen.

Donnerstag, 5. Mai 2022

Trek to Yomi: Stylischer und filmreif inszenierter Sidescroller, in dem ihr die tragische Geschichte eines einsamen Samurais erlebt.

Citizen Sleeper: Eine Art Lebenssimulation, in der ihr euch als entflohener Arbeiter auf einer riesigen Weltraumstation durchkämpfen müsst.

Line War: Ein Multiplayer-Echtzeitstrategiespiel, das Elemente aus ganz vielen anderen Genres mit einfließen lässt. Was hinter der wirklich ausgefallenen und spannenden Idee steckt, erfahrt ihr hier:

Yaengard: In diesem rundenbasierten Taktik-Rollenspiel bestimmten eure ausgewählten Charakterzüge, welche Mächte und Fertigkeiten euch zur Verfügung stehen.

Freitag, 6. Mai 2022

Ampersat: Verrückter Genre-Mix, der Klassiker wie Gauntlet, Smash TV und die alten Zeldas als Vorbild nimmt und in einen großen Topf wirft.

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit: Klingt nach Mittelalter-Strategie, ist aber ein ganz klassisches Point&Click-Adventure, in dem ihr durch Europa reist, Rätsel löst und Geheimnisse ans Licht bringt.

Auf welches der kommenden Spiele freut ihr auch diese Woche am meisten? Warhammer? Trek to Yomi? Oder doch was ganz anderes? Schreibt es uns in die Kommentare!