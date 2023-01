Neu bei Steam: Ein echter Rollenspiel-Kracher erscheint diese Woche für PC

Auch wenn es Montag ist, gibt's zumindest einen kleinen Trost: Denn wie jede Woche stellen wir euch auch heute die spannendsten neuen Spiele-Releases auf Steam vor. Diesmal mit dabei: Ein echter Rollenspiel-Hit, zwei Aufbauspiel-Hoffnungen und mehr, auf das ihr euch diese Woche freuen könnt.

Highlight der Woche: Persona 3 Portable

1:36 Die Persona-Reihe wandert in den Game Pass und auf den PC

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Atlus | Veröffentlichung: Donnerstag, 19. Januar (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Die Persona-Serie steht für eine ganze Reihe von Rollenspielmeisterwerken, die lange Zeit den PlayStation-Konsolen vorbehalten waren. Nachdem Persona 4 Golden und Person 5 Royal bereits ihren Weg auf den PC gefunden haben, kommt mit Persona 3 nun ein weiterer Teil des gefeierten Franchise auf Steam und Co. - mit einer durchschnittlichen Wertung von 89 bei 40 Tests laut Metacritic.

Das Spielprinzip ist in allen Ablegern ähnlich: Tagsüber seid ihr ein ganz normaler High-School-Schüler, der in einer Art Lebenssimulation Freundschaften knüpfen, die Schule besuchen und diverse Aspekte seines Alltags managen muss. Nachts verwandelt sich das Spiel dann in ein JRPG mit teils bombastisch inszenierten Rundenkämpfen.

Die PC-Fassung von Portable ist übrigens schon die vierte Version von Persona 3, das erstmals 2007 auf der PlayStation 2 erschienen ist. Wir können uns über hochauflösende Grafik sowie Komfort-Features wie Schnellspeichern oder mehr wählbare Schwierigkeitsgerade freuen

Falls ihr den GamePass abonniert habt, könnt ihr das Rollenspiel dort auch direkt zum Release spielen:

9 8 Mehr zum Thema Xbox Game Pass für PC: Alle neuen Spiele & Abgänge im Januar 2023

Weitere Releases der Woche

Montag, 16. Januar

WW2 Rebuilder: In dieser Simulation baut ihr zerbombte Städte, unter anderem London und Hamburg, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf. Die Sim kommt allerdings vom polnischen Publisher Playway, der bei seinen Veröffentlichungen eher auf Masse statt Klasse setzt:

29 36 Playway Report Über 100 neue Spiele stammen von einer einzigen, unbekannten Firma

0:34 WW2 Rebuilder zeigt im Trailer, wie ihr das zerstörte Hamburg wieder aufbaut

Dienstag, 17. Januar

Surviving the Abyss: Seit Ewigkeiten erscheint kein Unterwasser-Aufbauspiel, doch dann kommen Anfang 2023 mit Aquatico und Surviving the Abyss gleich zwei Stück heraus. Ihr baut hier eine Tiefsee-Forschungsstation und müsst euch um Strom, Sauerstoff, etc. kümmern. Im Gegensatz zu Aquatico bekommt ihr es hier aber auch mit übernatürlichen Bedrohungen zu tun.

Farlanders: Ein weiteres Aufbauspiel, bei dem ihr nicht den Meeresgrund, sondern den Mars besiedeln und eine blühende Kolonie errichten müsst.

Theseus Protocol: Ein Roguelike-Deckbuilder im Stil von Slay the Spire, bei dem ihr auf eurer Reise eine Sci-Fi-Stadt im Anime-Stil erkundet.

Mittwoch, 18. Januar

Definitely Not Fried Chicken: In diesem Management-Spiel werdet ihr selbst zu Gus Fring aus Breaking Bad. Ihr betreibt ein Fast-Food-Restaurant, das als Fassade für euer Drogengeschäft dient.

Donnerstag, 19. Januar

A Space for the Unbound: Ein Adventure mit ungewöhnlichem Setting: Im Indonesien der 90er-Jahre erlebt ihr die Geschichte eines Jungen und eines Mädchen, die beide übernatürliche Kräfte besitzen.

1:30 A Space for the Unbound - Erste Szenen aus dem Indonesien-Adventure

Estencel: Das Indie-Soulslike erinnert, was Setting und Waffen angeht, stark an den PlayStation-Hit Bloodborne - und bietet sogar einen echten Koop-Modus.

Colossal Cave: Colossal Cave ist eigentlich ein äußerst beliebtes Text-Adventure aus dem Jahr 1975. Die bekannte Spieldesignerin Roberta Williams (King's Quest, Phantasmagoria) bringt den Klassiker nun als vollwertiges Point-and-Click-Adventure zurück.

Freitag, 20. Januar

The Pioneers: Surviving Desolation: Knallhartes Survival-Spiel im Weltraum, bei dem ihr auf einem Mond des Planeten Jupiters eine Basis errichten, euch um die Bedürfnisse eurer Crew kümmern und die unwirtliche Planetenoberfläche erkunden müsst.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Schreibt es uns doch in die Kommentare!