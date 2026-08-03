Neu bei Streaming: Diese Woche startet eine der mutigsten Star-Wars-Serien seit Jahren

Star-Wars-Fans können sich diese Woche über ein neues Serien-Highlight bei Disney Plus freuen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Willkommen in der neuen Streaming-Woche! Vom 3. bis 9. August 2026 warten wieder einige spannende Serien- und Filmhighlights auf euch. Wir haben wie gewohnt für euch herausgefiltert, was sich lohnt und stellen unsere Favoriten hier genauer vor.

Highlight der Woche: Star Wars - Die neunte Jedi bei Disney Plus

Weitere spannende Streaming-Releases:

Highlight der Woche: Star Wars - die neunte Jedi bei Disney Plus

Genre: Sci-Fi/Animation I Staffeln: 1 I Showrunner: Kenji Kamiyama/Lucasfilm I Cast (englische Stimmen): Kimiko Glenn, Andrew Kishino, Masi Oka, Patrick Seitz I Wo streamen? Disney Plus ab dem 5. August 2026

2:06 Die beste Episode von Star Wars: Visions bekommt eine eigene Serie – das ist der Trailer zu The Ninth Jedi!

Autoplay

Star Wars: Visions Presents ist eine Anime-Anthologie, die aber nicht nur in Japan, sondern auch in den USA produziert wurde und auf Disney Plus läuft. Das erste Spin-off aus der animierten Reihe trägt den Titel Die neunte Jedi ( The Ninth Jedi im Original) und umfasst acht Episoden, die ihr ab Mittwoch, dem 5. August auf Disney Plus als Streaming-Highlight der Woche schauen könnt.

Die Serie folgt der jungen, machtbegabten Kara (Kimiko Glenn), die mit ihrer bunt zusammengewürfelten Gruppe an Jedi weitere Verbündete sucht, um sich einem mächtigen Feind entgegenzustellen. Einen ersten Eindruck, könnt ihr euch im Trailer oben verschaffen.

Sie lohnt sich aber nicht nur wegen schicker Animationen, auch wenn das Anime-Setting für Star Wars für sich genommen schon etwas Besonderes ist. Aber die Serie löst sich auch bewusst vom etablierten Kanon und macht ihr eigenes Ding. Sie führt etwa ein, dass Lichtschwerter ihre Farbe basierend auf der Macht des Nutzers ändern können. Inhaltlich wollen wir natürlich nichts vorwegnehmen, aber schon die erste Episode wartete mit einem überraschenden Twist auf, der das Konzept von Gut gegen Böse auf den Kopf stellt und Lust auf mehr macht.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Netflix

Ab Montag, den 3. August 2026

Momo: Der deutsche Fantasy-Film erschien ursprünglich letztes Jahr, findet jetzt aber auch seinen Weg auf Netflix. Auch dort lohnt er sich als charmanter Familienfilm. Viele dürften das Kinderbuch von Michael Ende schon kennen, in dem Waisenmädchen Momo sich mit den unheimlichen grauen Herren anlegt, die die Gesellschaft in ein effizientes Leben ohne Freude zwingen wollen.

Ab Donnerstag, den 6. August 2026

Evil Dead Rise: Ist euch Momo viel zu seicht, kommen aber auch Horror-Fans auf ihre Kosten. Mit Evil Dead Rise erscheint bald ein hochgelobter Gruselstreifen auf Netflix. Der Film spielt in einem Haus in Los Angeles, wo ein Kind aus Versehen eine mysteriöse dämonische Kraft frei setzt. Die ergreift dann von seiner Mutter Besitz, worauf ihre Schwester alles daran setzen muss, den Rest der Familie zu beschützen. Dadurch, dass alles in einem Hochhaus-Apartement passiert, entsteht eine regelrecht klaustrophobische Atmosphäre.

2:23 Evil Dead Rise: 2023 wird die legendäre Horrorreihe mit völlig neuer Besetzung fortgesetzt

Neu bei Disney Plus

Ab Montag, den 3. August 2026

Futurama Staffel 14: Seid ihr mit Star Wars auf Disney Plus durch, könnt ihr theoretisch gleich Futurama gucken. Da läuft nämlich in der gleichen Woche die neue Staffel an. Die Planet-Express-Crew um Fry, Leela und Bender erlebt hier wieder ihre typisch chaotischen Abenteuer. Unter anderem geben sie Dr. Zoidberg Flirt-Nachhilfe.

Neu bei Apple TV

Ab Mittwoch, den 5. August 2026

Ted Lasso Staffel 4: Auch Fußball-Fans kommen diese Woche auf ihre Kosten. In der charmant humorvollen Serie Ted Lasso kehrt Ted (Jason Sudeikis) in der vierten Staffel nach Richmond zurück, um eine Frauen-Fußballmannschaft in der zweiten Liga zu trainieren, was einige Herausforderungen mit sich bringt.

1:08 Ted Lasso: Eine der besten Comedy-Serien unserer Zeit ist im ersten Trailer zu Staffel 4 zurück

In der Link-Box gleich hier oben findet ihr weitere spannende Neuigkeiten aus der Filmwelt und rund ums Streaming. Ist bei den Tipps diese Woche etwas für euch dabei oder habt ihr gar noch eine eigene Empfehlung, die man eurer Meinung nach diese Woche auf keinen Fall verpassen darf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Nächste Woche sind wir dann wieder mit den aktuellen Streaming-Highlights für euch am Start.