Neu bei Steam: Auf dieses Marvel-Spiel haben Fans 15 Jahre gewartet

Vier gegen vier, 20 Charaktere zum Start: Nach 15 Jahren bekommt Marvel vs. Capcom 3 endlich einen Erben.

Das letzte richtige Marvel-Prügelspiel ist 15 Jahre her. Diesmal sitzen mit Arc System Works die Leute am Ruder, die schon die hervorragenden Guilty Gear Strive und Dragon Ball FighterZ verantwortet haben. Die Open Beta hat kürzlich gezeigt, dass die Leute Bock haben: Über 33.000 Leute spielten gleichzeitig auf Steam, mehr als je eine Prügelspiel-Beta zuvor.

Drumherum wird es voll wie selten: Game Freak wagt sich erstmals ohne Pokémon an ein Action-RPG, Ubisoft bringt ein neues Division auf den PC, ein Taktik-RPG entführt euch ins Japan um 1600 – und in einem Simulator bedient ihr eine sehr große Kanone.

Wie jeden Montag fassen wir alle wichtigen Releases für euch zusammen!

Das Highlight der Woche: MARVEL Tōkon: Fighting Souls

2:12 Marvel Tōkon: Der Launch-Trailer stimmt euch auf das größte Prügelspiel-Comeback seit Jahren ein

Autoplay

Genre: Beat ’em up | Entwickler: Arc System Works | Release: 6. August 2026 (Steam)

In Marvel Tokon: Fighting Souls stellt ihr ein Team aus vier Marvel-Figuren zusammen, wechselt mitten im Kampf zwischen ihnen und baut daraus fette Kombos, die weit über das hinausgehen, was ein einzelner Charakter könnte. Zum Start sind 20 Kämpfer dabei, von Storm und Wolverine über Iron Man und Captain America bis Doctor Doom und Ghost Rider.

Wer Dragon Ball FighterZ gespielt hat, findet sich hier sofort zurecht – auch was das flotte Tempo im Vergleich zu Tekken und Street Fighter angeht. Modi sind reichlich vorhanden: Story, Arcade, lokale und Online-Duelle, Ranked, ein Tutorial für Einsteiger und Lobbys für bis zu 64 Leute.

Für PC-Spieler gibt es zwei Punkte, die ihr vor dem Kauf wissen solltet: Erstens verlangt der Online-Modus zwingend ein PSN-Konto, auch auf Steam. Das sorgte schon 2024 bei Helldivers 2 für reichlich Ärger, und hat dazu geführt, dass das Spiel jetzt in über 130 Ländern gar nicht erst gelistet ist. (Deutschland gehört nicht dazu, ihr könnt also aufatmen.) Zweitens blockierte der Anti-Cheat in der Open Beta noch SteamOS – auf dem Steam Deck lief das Spiel schlicht nicht.

Auf der Habenseite stehen Rollback-Netcode, was bei einem Prügelspiel wichtiger ist als fast alles andere, und dazu volles Crossplay zwischen PC und PS5. In der Beta gab es allerdings noch Lag-Beschwerden. Die Entwickler haben Verbesserungen zum Launch angekündigt.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 3. August 2026

Anomaly President (Early Access): Tagsüber Wahlkampf, nachts Monsterjagd – Anomaly President kombiniert zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, und macht daraus ein Side-Scrolling-Roguelite. Ihr zieht mit einem ausbaubaren Kampagnenbus als mobiler Basis durchs Land, sammelt Stimmen und prügelt euch anschließend durch Bosskämpfe gegen Vizepräsidenten, deren Anomalie-Kräfte ihr danach selbst nutzt.

Tagsüber Wahlkampf, nachts Monsterjagd – Anomaly President kombiniert zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, und macht daraus ein Side-Scrolling-Roguelite. Ihr zieht mit einem ausbaubaren Kampagnenbus als mobiler Basis durchs Land, sammelt Stimmen und prügelt euch anschließend durch Bosskämpfe gegen Vizepräsidenten, deren Anomalie-Kräfte ihr danach selbst nutzt. Flow Of War: Wer Echtzeitstrategie mag, aber keine Lust mehr auf Mikromanagement hat, findet hier einen Kompromiss: Ressourcen werden automatisch gesammelt, Armeen kämpfen selbstständig, ihr kümmert euch um Basislayout, Truppenkombinationen und Zauber. Geboten werden 30 Kampagnenmissionen, endlose prozedurale Karten und ein Karteneditor, gebaut von einem einzelnen Entwickler. Eine kostenlose Demo gibt es bereits.

Dienstag, 4. August 2026

Beast of Reincarnation: Game Freak, seit Jahrzehnten das Studio hinter Pokémon, versucht sich erstmals an einem großen Action-RPG. Ihr spielt das Mädchen Emma im Japan des Jahres 4026, begleitet vom Wolfshund Koo, und kämpft mgegen Maschinen und wucherndes Pflanzenzeug. Statt einer Open World gibt es mehrere offene Regionen und rund 30 bis 40 Stunden Spielzeit. Der Titel liegt ab Tag 1 im Game Pass Ultimate – reinschauen kostet Abonnenten also nichts.

1:49 Beast of Reincarnation: Pokémon-Studio Game Freak wagt sich an sein erstes AAA-Spiel ganz ohne Taschenmonster

Big Walk: Die Untitled-Goose-Game-Macher sind zurück, diesmal ohne Gans, dafür mit Friendslop für bis zu zwölf Leute. Ihr wandert gemeinsam durch eine weitläufige australische Buschlandschaft und löst Rätsel, die sich nur durch Absprache knacken lassen. Crossplay mit PS5 und Switch 2 ist an Bord. Ein Spiel, das steht und fällt mit den Leuten, mit denen ihr es spielt.

Die Untitled-Goose-Game-Macher sind zurück, diesmal ohne Gans, dafür mit Friendslop für bis zu zwölf Leute. Ihr wandert gemeinsam durch eine weitläufige australische Buschlandschaft und löst Rätsel, die sich nur durch Absprache knacken lassen. Crossplay mit PS5 und Switch 2 ist an Bord. Ein Spiel, das steht und fällt mit den Leuten, mit denen ihr es spielt. Korea. IL-2 Series: Trotz des Namens ist das kein Add-on zu IL-2 Sturmovik, sondern ein eigenständiger Flugsimulator auf einer neuen Engine. 1C Game Studios schickt euch in den Koreakrieg der frühen Fünfziger, also in die Übergangszeit, in der Propellermaschinen und erste Düsenjäger gleichzeitig am Himmel kämpften. Die Karte umfasst über 200.000 Quadratkilometer, dazu kommen Karrieremodus, Missionsplaner und volle VR-Unterstützung.

Trotz des Namens ist das kein Add-on zu IL-2 Sturmovik, sondern ein eigenständiger Flugsimulator auf einer neuen Engine. 1C Game Studios schickt euch in den Koreakrieg der frühen Fünfziger, also in die Übergangszeit, in der Propellermaschinen und erste Düsenjäger gleichzeitig am Himmel kämpften. Die Karte umfasst über 200.000 Quadratkilometer, dazu kommen Karrieremodus, Missionsplaner und volle VR-Unterstützung. Liquidation (Early Access): Für alle, die Warcraft 3 nie wirklich losgelassen hat: Liquidation ist klassische Echtzeitstrategie mit Basisbau, drei Fraktionen und einem Helden- und Söldnersystem. Der Early Access startet mit den ersten sechs Kampagnenmissionen und einer Handvoll Skirmish-Karten, die Vollversion soll auf 32 Missionen anwachsen.

Mittwoch, 5. August 2026

The Division Resurgence: Ubisofts ursprünglich als Mobile-Ableger angekündigter Looter-Shooter landet nun kostenlos auf Steam. Ihr kehrt als Agent nach New York zurück, ballert solo oder im Viererteam durch die Seuchen-Metropole und schraubt wie gewohnt an Builds und Spezialisierungen, inklusive Dark Zone und dem PvP-Modus Conflict. Crossplay und Cross-Progression mit den Mobile-Versionen sind an Bord, der Steam-Start fällt mit dem Beginn von Season 2 zusammen. Finanziert wird das Ganze über Kosmetik und Battle Pass.

2:26 The Division Resurgence - Der Mobile-Ableger zu Ubisofts Endzeit-Shooter startet Ende März auf Android und iOS

Akatori: Als junge Mönchin Mako hetzt ihr mit Wandsprüngen, Dashes und Gleitmanövern durch dieses Metroidvania, in ihrem Kampfstab steckt dabei ein versiegelter Feuervogel.

Als junge Mönchin Mako hetzt ihr mit Wandsprüngen, Dashes und Gleitmanövern durch dieses Metroidvania, in ihrem Kampfstab steckt dabei ein versiegelter Feuervogel. Kill The Shadow: Wer lieber ermittelt als kämpft, sollte sich diesen Detektiv-Krimi ansehen. Als Ex-Polizist Lucas löst ihr reichlich seltsame Fälle, unterstützt von einem Schattenwesen, mit dem ihr Erinnerungen auslest, Tatorte rekonstruiert und die Zeit zurückdreht. Ob ihr Fälle durch Gespräche, Bestechung oder rohe Gewalt löst, bleibt euch überlassen, entsprechend gibt es mehrere Enden.

Donnerstag, 6. August 2026

IRON NEST: Heavy Turret Simulator: Das hier ist der heimliche Star der Woche. Ihr bedient eine gigantische Dieselpunk-Geschützstellung, berechnet Feuerlösungen, wählt Munitionstypen und arbeitet Zielanweisungen ab, die per Fernschreiber hereinticken – mehr Aufgabenbereich gibt es nicht, und mehr braucht es auch nicht. Die Demo war beim Steam Next Fest im Juni eines der meistbeachteten Spiele überhaupt, gebaut hat das Ganze ein Zweierteam. Wer die Wartezeit auf PVKK überbrücken möchte, sollte hier mal hereinschauen.

Das hier ist der heimliche Star der Woche. Ihr bedient eine gigantische Dieselpunk-Geschützstellung, berechnet Feuerlösungen, wählt Munitionstypen und arbeitet Zielanweisungen ab, die per Fernschreiber hereinticken – mehr Aufgabenbereich gibt es nicht, und mehr braucht es auch nicht. Die Demo war beim Steam Next Fest im Juni eines der meistbeachteten Spiele überhaupt, gebaut hat das Ganze ein Zweierteam. Wer die Wartezeit auf PVKK überbrücken möchte, sollte hier mal hereinschauen. ReStory: Chill Electronics Repairs: Wer es cozy mag, eröffnet in Akihabara einen kleinen Elektronikladen und schraubt sich durch die Technik der mittleren Nullerjahre, inklusive offiziell lizenzierter Atari-Konsolen. Zwischen Lötkolben und Kundengesprächen entfaltet sich eine verzweigte Geschichte mit mehreren Enden.

Wer es cozy mag, eröffnet in Akihabara einen kleinen Elektronikladen und schraubt sich durch die Technik der mittleren Nullerjahre, inklusive offiziell lizenzierter Atari-Konsolen. Zwischen Lötkolben und Kundengesprächen entfaltet sich eine verzweigte Geschichte mit mehreren Enden. Sovereign Tower: Ihr regiert einen magischen Turm, rekrutiert reichlich eigenwillige Ritter, verteilt Aufträge und versucht dabei, deren Egos halbwegs im Gleichgewicht zu halten. Die Demo steht bei überwältigend positiven 97 Prozent.

Ihr regiert einen magischen Turm, rekrutiert reichlich eigenwillige Ritter, verteilt Aufträge und versucht dabei, deren Egos halbwegs im Gleichgewicht zu halten. Die Demo steht bei überwältigend positiven 97 Prozent. Approximately Up: Aus tausenden Bauteilen zimmert ihr euch modulare Raumschiffe zusammen und fliegt sie anschließend aus der Ego-Perspektive. Rund 15 Planeten mit eigener Schwerkraft und Atmosphäre warten, Lieferaufträge schalten neue Komponenten frei, im Koop dürfen bis zu vier Leute mitschrauben.

Aus tausenden Bauteilen zimmert ihr euch modulare Raumschiffe zusammen und fliegt sie anschließend aus der Ego-Perspektive. Rund 15 Planeten mit eigener Schwerkraft und Atmosphäre warten, Lieferaufträge schalten neue Komponenten frei, im Koop dürfen bis zu vier Leute mitschrauben. Rancher: A new life (Early Access): Rinder versorgen, Zäune reparieren, Gemüse anbauen, angeln, kochen und mit dem Quad über die eigene Ranch heizen – das Programm ist bekannt, die Zielgruppe auch. Der Early Access startet am Donnerstag, eine Closed Beta lief bereits Ende Juli. Wenn ihr wissen wollt, ob euch das liegt, spielt vorher die Demo.

Freitag, 7. August 2026

GRAIN ROT: Ihr seid ein hölzerner Roboter, fahrt mit dem Aufzug in prozedural wechselnde Ruinen hinab, plündert, was ihr tragen könnt, und versucht rechtzeitig zu entkommen, bevor euch die Monster erwischen. Oben wartet ein Außenposten, den ihr mit der Beute ausbaut.

Ihr seid ein hölzerner Roboter, fahrt mit dem Aufzug in prozedural wechselnde Ruinen hinab, plündert, was ihr tragen könnt, und versucht rechtzeitig zu entkommen, bevor euch die Monster erwischen. Oben wartet ein Außenposten, den ihr mit der Beute ausbaut. Expeditions: Samurai (Early Access): Das Taktikspiel schickt euch ins Japan um 1600. Ihr führt als Captain Flynn eine Truppe durch Konflikte, die sich per Diplomatie, Schleichen oder Kampf lösen lassen. Acht Gefährten bringen eigene Questreihen mit. Der Early Access startet mit dem ersten Akt und rund acht Stunden Spielzeit, die Vollversion mit vier Akten ist für Anfang 2027 geplant.

Das Taktikspiel schickt euch ins Japan um 1600. Ihr führt als Captain Flynn eine Truppe durch Konflikte, die sich per Diplomatie, Schleichen oder Kampf lösen lassen. Acht Gefährten bringen eigene Questreihen mit. Der Early Access startet mit dem ersten Akt und rund acht Stunden Spielzeit, die Vollversion mit vier Akten ist für Anfang 2027 geplant. Chop Chop Inc.: Hier baut ihr ein Möbelimperium auf: Bäume fällen, Bretter sägen, Möbel bauen, in der Stadt verkaufen, neue Regionen und Automatisierung freischalten. Entwickelt hat das NullRef Entertainment, bekannt durch Endzone, veröffentlicht wird es vom Darmstädter Publisher rokaplay.

Hier baut ihr ein Möbelimperium auf: Bäume fällen, Bretter sägen, Möbel bauen, in der Stadt verkaufen, neue Regionen und Automatisierung freischalten. Entwickelt hat das NullRef Entertainment, bekannt durch Endzone, veröffentlicht wird es vom Darmstädter Publisher rokaplay. Frozen Ship (Early Access): Frostpunk auf Kufen: Ihr befehligt ein gewaltiges Schiff samt zwanzigköpfiger Besatzung durch eine gefrorene Ödnis, kümmert euch um Krankheiten, Ängste und Glaubensfragen an Bord und baut den Kahn nach und nach zur fahrenden Stadt aus. Dazu kommen Forschung, Gesetze und Fraktionen. Der Early Access soll ein bis zwei Jahre laufen.

46:49 Neue Spiele im August - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Neuer Monat, neues Vorschau-Video: Ihr alle wisst, dass der September ein absolutes Blockbuster-Fest wird. Aber auch schon der August hat reihenweise spannende Spiele zu bieten – und am Ende des Monats wartet noch die gamescom als großes Highlight. Alle kommenden Neuerscheinungen stellt euch unser Fritz im Video oben vor.

Was landet bei euch diese Woche im Warenkorb oder zumindest auf der Wunschliste? Schreibt es uns in die Kommentare!