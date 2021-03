Im Vergleich zu den Wochen davor platzt die Release-Woche vom 22. bis 26. März 2021 fast aus allen Nähten. Die ganze Woche lang erscheinen einige sehr spannende neue PC-Spiele. Dabei werden insbesondere Strategen gut bedient. Doch auch, wenn euch der Sinn nach Action steht oder ihr im Koop loslegen wollt, werdet ihr sicherlich fündig.

Eines der Highlights ist War in the East 2, das sich vor allem aufgrund seiner enormen Komplexität von der Konkurrenz abhebt. Alternativ können Rundenstrategen aber auch zu Black Legend greifen, ein taktisches Rollenspiel im Stil des 17. Jahrhunderts und mit rundenbasierten Gefechten. Etwas unbeschwerlicher geht es stattdessen bei It Takes Two und dem dem nigelnagelneuen Crash Bandicoot zu.

War in the East 2

Release: 25. März 2021 | Store: Matrix Games | Genre: Rundenstrategie

Worum geht's? Des Setting steckt im Namen. Es geht um den Krieg im Osten, und zwar in der Zeit von 1941 bis 1945. Wir befinden uns also im 2. Weltkrieg und erleben die brutalen Gefechte zwischen der Sowjet Union und dem Deutschen Reich. Hier werden sehr ausführlich sämtliche militärische Operationen nachgestellt. Ihr erlebt also sowohl die unbarmherzige Schlacht im Kessel von Stalingrad, aber auch die verzweifelte Verteidigung von Berlin.

Erwartet allerdings kein Action-Spektakel wie bei Company of Heroes 2 oder gar Call of Duty. War in the East 2 präsentiert die Krieg an der Ostfront ausschließlich anhand schmuckloser Symbole auf einer Landkarte und in Statistikbildschirmen. Hier steht die Simulation, die Verwaltung und unser strategisches Geschick im Vordergrund. Gerade das erlaubt es War in the East 2 aber auch, unzählige Facetten des Krieges abzubilden und dabei einen unfassbaren Realismus an den Tag zu legen.

Für wen geeignet? Schon der Vorgänger galt als Heiliger Gral unter Hardcore-Strategen. Und zwar mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Auf der einen Seiten könnt ihr extrem viel darüber lernen, wie eine militärische Operation in der damaligen Zeit koordiniert wurde. Auf der anderen Seiten spielt sich das eben auch unheimlich trocken und es wird sehr lange dauern, bis ihr euch in dieses Komplexitäts-Monstrum einarbeiten konntet. Die bestellbare Spielanleitung für War in the East 2 hat 520 Seiten. Fünfhundertzwanzig! Das mag den ein oder anderen Hardcore-Strategen in Wallung versetzen, viele sollten sich aber gut überlegen, ob sie sich darauf einlassen. Zumal War in the East 2 mit einem Preis von 72 Euro (aktuell reduziert) alles andere als günstig ist.

It Takes Two

Release: 26. März 2021 | Store: Steam und EA Origin | Genre: Action Adventure

Worum geht's? It Takes Two sieht nicht nur aus wie ein Pixarfilm, das Adventure erzählt auch eine ebenso herzerwärmende Geschichte. Das Elternpaar May und Cody hat eigentlich so gar keinen Bock mehr aufeinander und will sich scheiden lassen. Darunter leidet aber wie üblich die gemeinsame Tochter Rose. Die wünscht sich also kurzerhand, dass ihr Eltern sich wieder ineinander verlieben.

Dafür verwandelt ein magischer Beziehungsratgeber die beiden in winzige Puppen. Um sich zurück zu verwandeln, müssen sie jetzt zusammenarbeiten und ihr Eigenheim durchqueren. Was schwieriger ist als es klingt, immerhin sind Cody und May maximal zehn Zentimeter groß. Außerdem werden alltägliche Gegenstände wie Sicherungen oder Staubsauger dann auch noch magisch zum Leben erweckt und müssen überwunden werden.

Für wen geeignet? Nachdem das Entwicklerstudio Hazelight mit A Way Out ein Buddy-Abenteuer kreierte, in dem wir zwei knallharten Knackis beim Ausbruch und der Flucht zur Seite standen, erzählt It Takes Two eine völlig andere Geschichte. Hier handelt es sich um eine romantische Komödie. Also ein erzählerisches Genre, das wir in Form von Videospielen fast nie erleben. Eine tolle Abwechslung, wenn ihr denn euer Herz dafür erwärmen könnt.

Außerdem solltet ihr unbedingt eine Person suchen, mit der ihr dieses Abenteuer erleben wollt. It Takes Two lässt sich wie schon A Way Out nämlich ausnahmslos zu zweit im Koop durchspielen. Schnappt euch also einen guten Freund oder euren Partner, und verbringt ein paar Stunden zu zweit beim Zocken.

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Ab Montag, dem 22. März 2021

Town of Machine: Isometrisches Run&Gun, in dem ihr euch 700 Jahre in der Zukunft durch eine von Monstern heimgesuchten Geisterstadt ballert.

For Sparta: Alle 300 Spartaner sind an den Thermopylen gestorben - alle bis auf einer. Ihr seid der letzte Kämpfer, der sich in diesem Roguelike gegen die persischen Invasoren stellt.

Ab Dienstag, dem 23. März 2021

Puyo Puyo Tetris 2: Das japanische Puzzlespiel Puyo Puyo und der Spieleklassiker Tetris werden miteinander vermischt. Das Ergebnis: eine rasante und ziemlich ungewöhnliches Geschicklichkeits-Herausforderung.

Overcooked! All You Can Eat: Das chaotische Koop-Spiel Overcooked erscheint zusammen mit allen Zusatzinhalten und dem Nachfolger in dieser vollumfänglichen Sammlung.

Ab Mittwoch, dem 24. März 2021

Paradise Lost: In der Welt von Paradise Lost dauerte der 2. Weltkrieg 20 Jahre und endete mit der atomaren Apokalypse durch die Nazis. Wir erkunden nach dieser Tragödie in der First Person einen uralten Bunker und lüften seine Mysterien.

Ab Donnerstag, dem 25. März 2021

Black Legend: Ihr steuert eine Helden-Party, die mit Degen und Musketen rundenbasiert gegen Monster in einer düsteren, verlassenen Stadt antritt.

Evil Inside: Ein grafisch beeindruckendes Horror-Spiel, das von dem Fan-Liebling P.T. inspiriert wurde. Ihr haltet euch in einem düsteren Haus auf, das sich stetig verändert und versucht, Kontakt zu eurer toten Mutter aufzunehmen.

War in the East 2: Ein hochkomplexes Strategiespiel, das die militärischen Operation an der Ostfront während des 2. Weltkrieges bis in kleinste Detail simuliert.

Yakuza 6: The Song of Life: In der beliebten Yakuza-Reihe dreht sich alles um die namensgebende Verbrecher-Organisation Japans. In der Rolle des gealterten Gangsters Kazuma sucht ihr nach eurer Ziehtochter und prügelt euch außerdem in den Gassen von Tokio mit Yakuza-Schlägern.

The Tenants (Early Access): Das Spiel erinnert entfernt an das erste Sims, jedoch baut ihr euch hier ein Immobilien-Imperium auf. Ihr renoviert Wohnungen, vermietet sie und ärgert euch dann mit den Mietern rum.

Dorfromantik (Early Access): Ein entspanntes Aufbauspielchen, in dem ihr stressbefreit sechseckige Landschaftsfelder aneinandersetzt und so ein wundervolles Landschaftsidyll erschafft.

Ab Freitag, dem 26. März 2021

Genesis Noir: Ein stilisiertes Adventure mit poetischen Ambitionen. Wir müssen hier den Urknall verhindern.

Spacebase Startopia: Eine indirekter Nachfolger zu einem Aufbau-Geheimtipp von 2001, in dem wir eine Raumbasis aufräumen und für Alien-Besucher einrichten.

Balan Wonderworld: Ein bunter Action-Plattformer in der Unreal Engine 4, in dem ihr mit neuen Kostümen besondere Fähigkeiten für eure Helden freischaltet.

It Takes Two: Das Spiel sieht aus wie ein Pixarfilm und lässt sich nur im Koop spielen. Es geht um ein zerstrittenes Ehepaar, das sich in Spielzeug verwandelt und dann rasante Abenteuer erlebt.

Crash Bandicoot 4: It's about Time: Zum ersten Mal seit 1998 wird die Geschichte des durchgedrehten Beuteldachs fortgesetzt und diesmal auch direkt zum Release auf dem PC erscheinen.

