Neue Lebenssimulation in Unreal Engine 5: Erstes Inzoi-Gameplay lässt Die Sims ganz schön alt aussehen

Inzoi wird eine Lebenssimulation, die in Korea spielt.

Lange Zeit gab es für Die Sims nur wenig Konkurrenz, doch spätestens in den nächsten Jahren wird sich das wohl ändern. Zuletzt berichteten wir etwa über Titel wie Life By You oder Paralives, ganz neu angekündigt wurde nun aber Inzoi. Die koreanische Lebenssimulation beeindruckte in einem ersten Trailer mit ihrer Grafik und zeigte Elemente wie den Charaktereditor oder den Hausbau.

So sieht Inzoi aus

Damit ihr euch gleich mal selbst einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen könnt, haben wir hier den Trailer für euch, der ungefähr sechs Minuten lang Gameplay und Features aus Inzoi vorstellt:

6:29 Inzoi: Dieser neue Sims-Konkurrent beeindruckt im Gameplay-Trailer mit toller Grafik

Folgende Features werden im Trailer genauer vorgestellt:

Charaktere und Leben: Wie auch in Die Sims üblich, lässt uns Inzoi wohl verschiedene Karrieren verfolgen, wir können zum Beispiel in einem Büro arbeiten, Koch in einem Restaurant sein oder im Supermarkt Regale auffüllen. Im Trailer folgen wir den Charakteren bei verschiedenen Aktivitäten und sehen die ziemlich detaillierten Umgebungen auch aus der Nähe.

Charaktererstellung: Im Editor können wir uns frei austoben, und an der Frisur, der Kleidung, den Gesichtszügen und der Hautfarbe unserer Charaktere herumschrauben.

Baumodus: Auch Häuser können wir anscheinend sehr frei gestalten. Wir ziehen Wände hoch, platzieren Fenster und Türen, und richten die Räume nach unserem Geschmack ein.

Direktorenmodus: Wenn wir wollen, können wir auch Gott spielen und unsere Stadt umgestalten, sowie Wetter und Tageszeit ändern.

Beziehungen: Soziale Interaktionen dürfen in einer Lebenssimulation natürlich nicht fehlen. Inzoi lässt uns mit anderen Charakteren Gespräche führen, streiten, scherzen und Beziehungen eingehen.

Aktuell lässt sich natürlich nur schwer sagen, wie ausgereift und komplex diese verschiedenen Gameplay-Systeme sind. In den nächsten Monaten bekommen wir aber sicher mehr Informationen.

Was haltet ihr vom ersten Gameplay-Trailer zur Lebenssimulation Inzoi? Würdet ihr gerne mal einen Sims-Konkurrenten mit schicker Unreal-Grafik spielen, oder ist die Optik solcher Titel für euch gerade mal drittrangig? Glaubt ihr, dass Inzoi eine gute Ergänzung für das Genre werden könnte, oder seid ihr eher skeptisch? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!