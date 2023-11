Die Sims 4: Mit der neuen Erweiterung könnt ihr endlich Wohnungen bauen und vermieten

Die neue Erweiterung bringt ein ganz und gar neuartiges Feature für Die Sims 4.

Auch nach neun Jahren ist Die Sims 4 noch nicht am Ende: Mit einem kurzen Trailer (den ihr weiter unten angucken könnt) stellen die Entwickler jetzt ihre nächste Erweiterung für die Lebenssimulation vor: For Rent , zu deutsch also Zu Vermieten lässt euch das Leben als Mieter oder Vermieter mit all seinen Facetten erleben. Außerdem können unsere Sims in eine neue Stadt ziehen.

Was bringt die Erweiterung?

Die beiden größten Neuerungen von Zu Vermieten sind die von südostasiatischer Kultur inspirierte Stadt Tomarang, und die Möglichkeit, nun Mehrfamilienhäuser und Wohnungen zu bauen. Die Erweiterung erscheint am 7. Dezember 2023.

2:37 Sims 4: In der neuen Erweiterung geht es nach Südostasien

Wir wollen euch die spannendsten (bisher bekannten) Inhalte der Erweiterung aber auch noch einmal zusammenfassen:

Tomarang: Eine südostasiatisch anmutende Stadt in einer tropischen Landschaft. Hier gibt es etwa einen Botanischen Garten, ein Tierheim, oder einen nächtlichen Straßenmarkt zu entdecken.

Eine südostasiatisch anmutende Stadt in einer tropischen Landschaft. Hier gibt es etwa einen Botanischen Garten, ein Tierheim, oder einen nächtlichen Straßenmarkt zu entdecken. Mehrfamilienhäuser: Zum ersten Mal könnt ihr nun in Sims 4 Gebäude mit mehreren Wohnungen oder Appartments errichten, in denen verschiedene Parteien und Familien zusammen wohnen. Diese neuen Häuser können in jeder Welt errichtet werden.

Zum ersten Mal könnt ihr nun in Sims 4 Gebäude mit mehreren Wohnungen oder Appartments errichten, in denen verschiedene Parteien und Familien zusammen wohnen. Diese neuen Häuser können in jeder Welt errichtet werden. Neue Interaktionen: Aus den neuen Mehrfamilienhäusern ergeben sich natürlich ganz neue Begegnungen und Herausforderungen für eure Sims. Ihr könnt euch etwa mit euren Nachbarn treffen, an deren Türen lauschen oder bei ihnen einbrechen, euch mit Ruhestörern anlegen und vieles mehr.

Aus den neuen Mehrfamilienhäusern ergeben sich natürlich ganz neue Begegnungen und Herausforderungen für eure Sims. Ihr könnt euch etwa mit euren Nachbarn treffen, an deren Türen lauschen oder bei ihnen einbrechen, euch mit Ruhestörern anlegen und vieles mehr. Leben als Vermieter oder Mieter: Als Vermieter müsst ihr die Bewohner eurer Immobilie zufriedenstellen und euch etwa darum kümmern, dass Strom und warmes Wasser funktionieren, und sich weder Insekten noch Schimmel im Haus breitmachen. Sims die zur Miete wohnen, haben etwa Angst rausgeschmissen zu werden, oder wollen die bestmöglichsten Nachbarn sein.

Als Vermieter müsst ihr die Bewohner eurer Immobilie zufriedenstellen und euch etwa darum kümmern, dass Strom und warmes Wasser funktionieren, und sich weder Insekten noch Schimmel im Haus breitmachen. Sims die zur Miete wohnen, haben etwa Angst rausgeschmissen zu werden, oder wollen die bestmöglichsten Nachbarn sein. Neue Gerichte und Bauoptionen: Mit dem südostasiatischen Setting bekommt ihr zuletzt auch noch die Möglichkeit, neue Gerichte zu kochen. Außerdem könnt ihr Häuser errichten und Einrichtungsgegenstände erwerben, die stilistisch an die Region angelehnt sind.

Was haltet ihr von der nächsten Erweiterung für Die Sims 4? Habt ihr euch auch schon lange die Möglichkeit gewünscht, ein Mehrfamilienhaus zu errichten? Freut ihr euch auf das Drama und die neuen Geschichten, die durch das Zusammenleben mit vielen anderen Sims entstehen können? Oder hättet ihr euch ein ganz anderes Feature gewünscht? Schreibt es gern in die Kommentare!