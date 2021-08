Neu bei Steam & Co.: Diese Woche erscheint ein Strategie-Highlight

Die neue Woche bringt langersehnte Releases: Nicht nur Humankind erscheint nach einigen Verschiebungen endlich in dieser Woche, sondern auch kleinere Indie-Titel wie 12 Minutes oder Road 96. Das große Highlight stellen wir euch direkt vor, gefolgt von unserer Liste mit den wichtigsten Neuerscheinungen und Geheimtipps, die wir euch ans Herz legen.

Highlight der Woche: Humankind

Genre: Strategie | Release: 17. August 2021 | Plattform: PC, Stadia | Entwickler: Amplitude Studios

Man möchte meinen, dass Humankind vor Äonen angekündigt und immer wieder verschoben wurde. Allerdings wurde das 4X-Strategiespiel im Rahmen der gamescom 2019 offiziell vorgestellt - also vor ziemlich genau zwei Jahren. Ursprünglich war der Release für 2020 geplant und im Anschluss mehrfach verschoben.

Entwickelt wird Humankind von den Amplitude Studios - dem Entwickler hinter Endless Space. In Humankind dürft ihr die menschliche Kultur erschaffen und führt sie durch verschiedene Epochen zum Ruhm - oder ihr stürzt sie ins Verderben. Beides ist im rundenbasierten Grand Strategie Spiel möglich -frei nach dem Motto: »Wäre ich dafür verantwortlich gewesen, würde es hier aber nicht so aussehen!«.

Während eure »Zivilisation« zu Beginn mit Ästen im Dreck stochert, um Nahrung zu finden und der Wortschatz sich auf wenige animalische Laute begrenzt, baut sie später Weltwunder - und zwar dort, wo ihr sie gerne bauen möchtet. Ja, Evolution ist echt faszinierend.

Faszinierend sind auch die über 60 realen Kulturen und deren Traditionen, die ihr euch im Laufe des Spiels aneignen könnt. Rechnet mit viel Abwechslung durch beispielsweise Ägyptern, Wikingern, Khmer und zahlreichen anderen Kulturen, die unseren Planeten nachhaltig geprägt haben.

Wenn ihr mehr über Humankind erfahren wollt, empfehlen wir euch unseren ausführlichen Test:

Weitere spannende Releases der Woche

Erinnert ihr euch noch an Twelve Minutes? Das interaktive Adventure, in dem wir immer wieder dieselben zwölf Minuten erleben? Entwickler Luis Antonia beschreibt es selbst als interaktiven Thriller, in dem ein Kriminalpolizist in eure Wohnung einbrichtm eure Ehefrau eines Mordes beschuldigt und euch zu Tode prügelt.

Nach einigen Verschiebungen erscheint Twelve Minutes am 19. August 2021. Ihr versucht die Zeitschleife aufzuhalten, um eure Frau zu retten und nicht selbst in Gras zu beißen. Für Film-Fans übrigens allemal spannend, dass die Schauspieler James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe Twelve Minutes ihre Stimmen zur Verfügung stehen.

Keine Zeitschleife, aber ebenso spannend sind die kommenden Spieler dieser Woche, die wir euch chronologisch auflisten:

Montag, 16. August 2021

Road 96: Prozedural generierte Geschichte, in der ihr auf einem Roadtrip per Anhalter euren Weg in die Freiheit sucht. Jeder Durchlauf soll dabei eine andere Geschichte erzählen.

Dienstag, 17. August 2021

Humankind: Falls ihr direkt zur Liste gesprungen seid, nur der Vollständigkeitshalber. X4-Strategiespiel, in dem ihr verschiedene Epochen durchlebt und eure eigene Zivilisation aufbaut.

Greak: Memories of Azur: Sidescroll-Plattformer mit handgezeichneten Animationen. Ihr führt das Geschwister-Trio Greak, Adara und Raydel durch das Fantasy-Land Azur. Jede Figur verfügt über einzigartige Fähigkeiten.

Marvel's Avengers: Black Panther - War for Wakanda: Erweiterung für das Online-Action-Adventure.

Mittwoch, 18. August 2021

Mortal Shell: Streng genommen gehört die Hommage an die Dark-Souls-Reihe nicht in diese Liste: Nach einem Jahr Exklusivität auf dem PC im Epic Games Store erscheint das »Dark Souls in Kurz und Knackig« jetzt auch auf Steam.

Hell Architect: Erinnert stark an Oxygen not Included - allerdings findet das Spiel in der Hölle statt und ihr baut und verwaltet dort euer teuflisches Reich.

Donnerstag, 19. August 2021

Twelve Minutes: Der Vollständigkeitshalber listen wir Twelve Minutes auch hier noch einmal auf. Der interaktive Thriller versetzt euch in eine Zeitschleife, in der ihr dieselben zwölf Minuten immer wieder erlebt.

Recompile: Im vom Metroidvania-Genre inspirierten Action-Adventure übernehmt ihr die Kontrolle über ein halb-intelligentes Programm, das seiner Auslöschung entgehen will. Dafür absolviert ihr Kämpfe, Plattform- und Hacking-Einlagen.

RiMS Racing: Motorradsimulation, die eine realistische fahrerische Herausforderung mit Technik und Mechanik kombinieren will.

Freitag, 20. August 2021

Arietta of Spirits: Pixelbasiertes Story-Adventure, in dem ihr als Arietta die Rätsel des Geisterreichs löst. Neben Kämpfen soll es eine Story voller Emotionen und Überraschungen geben.

Samstag, 21. August 2021

Madden NFL 22: EA veröffentlicht auch in diesem Jahr eine Fortsetzung des Football-Spiels. Geboten wird ein neuer Franchise-Modus mit Personalmanagement und eine überarbeitete Szenario-Engine.

Weitere Releases im August

Auch im August gibt es von uns wieder eine Übersicht der spannenden Neuerscheinungen. Welche euch erwarten, erfahrt ihr in unserem Vorschau-Video:

Auf welches neue Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Habt ihr noch interessante Releases auf dem Radar, die in unsere Liste gehören? Dann gerne ab in die Kommentare damit!