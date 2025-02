Epic verschenkt jetzt gerade einen Civ-Konkurrenten für echte Tüftler, Erbauer und Historiker

Die Welt von Humankind steht euch offen, und zwar komplett kostenlos.

Wie jede Woche verschenkt der Epic Game Store wieder ein Spiel, für das ihr lediglich ein kostenloses Epic-Konto benötigt. Nachdem schon länger bekannt war, dass diese Woche das Meeres-Abenteuer Beyond Blue verschenkt wird, gab es aber noch eine Überraschung. Denn aktuell könnt ihr euch noch ein zweites Spiel für lau abholen, nämlich das Globalstrategiespiel Humankind.

Was ist Humankind?

28:25 Kann Humankind im Test jetzt doch mit Civilization mithalten?

Genre: Rundenstrategie | Release: August 2021 | Standardpreis: 49,99 €

Humankind hat ganz klar ein großes Vorbild, nämlich die altehrwürdige Strategiereihe Civilization. Ihr sucht euch eine Zivilisation aus und führt sie vom Anfang der Menschheitsgeschichte bis in die Gegenwart. In jedem Zeitalter wählt ihr eine neue Kultur und kümmert euch rundenbasiert um den Ausbau eurer Städte, die Erforschung neuer Technologien und Diplomatie oder Krieg.

Trotzdem ist das Globalstrategiespiel keine Kopie von Civilization, sondern setzt auch eigene Akzente. Es gibt etwa ein erweitertes Kampfsystem, bei dem ihr Armeen aus mehreren Einheiten befehligt. Außerdem spielen das Terrain und Höhenunterschiede eine wichtige Rolle.

Für wen ist das geeignet? Humankind richtet sich ganz klar an Civilization-Fans, die mal etwas Neues ausprobieren wollen. Wenn ihr ein eigenes Reich steuern wollt und ein Faible für Geschichte habt, lohnt sich das Epic-Geschenk vielleicht für euch. Allerdings mussten wir auch feststellen, dass Humankind nicht an das große Vorbild heranreicht. Und auf Steam ist das Spiel ebenfalls umstritten.

Während der Release von Humankind schon ein paar Jahre her ist, richten sich die Augen von Strategie-Fans aktuell auf Civilization 7, das seit kurzer Zeit für Vorbesteller spielbar ist. Allerdings sorgt der neueste Teil der Reihe bei Fans für Ärger, die das Spiel als unfertig bezeichnen und auf zahlreiche Probleme stoßen. Was genau für Unmut sorgt, lest ihr im obigen Artikel.