Neue PC-Spiele: Die gruseligen Releases der Halloween-Woche 2019

Bald ist es wieder soweit: Halloween steht kurz vor der Tür und dementsprechend finden sich in den Releases der letzten Oktoberwoche vorranging Spiele, in denen man sich hervorragend gruseln kann.

Den Anfang macht die Erweiterung Stranger Sins für Graveyard Keeper am 28. Oktober 2019. Zusätzlich zum Management eures Friedhofs und den zahlreichen, bereits vorhandenen Nebentätigkeiten ermöglicht diese es unter anderem, im Spiel ein eigenes Gasthaus zu betreiben.

Fans von (japanischen) Rollenspielen können sich diese Woche auf Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout freuen: Am Dienstag erscheint der bereits 21. Teil der Atelier-RPG-Reihe, der die Spieler eine Coming-of-Age-Story aus der Sicht der jungen Alchemistin Ryza erleben lässt.

Das vermeintliche Highlight der Woche erscheint ebenfalls am Dienstag: In Afterparty, dem neuen Adventure der Oxenfree-Entwickler Night School Studios, übernehmt ihr die Rolle von zwei besten Freunden, die gemeinsam in der Hölle landen. Einziger Ausweg: Satan höchstpersönlich unter den Tisch zu trinken.

Die aktuelle Woche bietet besonders für Horror-Fans eine große Auswahl: VR-Spieler finden sich im deutschen Horror-Adventure Pagan Peak zur gleichnamigen Sky-Serie als Geisel des »Krampus Killers« wieder und müssen eine Vielzahl von Rätseln lösen, um zu überleben. Im Adventure The Wanderer: Frankenstein's Creature schreiben die Spieler ihre eigene Version des Gruselklassikers von Mary Shelley und das Survival-Horror-Adventure Song of Horror will eine clevere KI bieten, die auf die Spielweise der Spieler reagiert und so jeden Durchlauf einzigartig gestalten soll.

Montag, 28. Oktober

Voxel Scavenger (Weltraum-Shooter mit Minecraft-Look)

Graveyard Keeper: Stranger Sins (Erweiterung zum Friedhofs-Stardew-Valley)

Dienstag, 29. Oktober

Afterparty (charmanter Trinkwettbewerb aus der Hölle)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (J-RPG mit Coming-of-Age-Story)

Mittwoch, 30. Oktober

Pagan Peak VR (VR-Psychothriller mit Rätseln und Schock-Momenten)

Donnerstag, 31. Oktober

The 13th Doll (Horror mit echten Schauspielern)

The Wanderer: Frankenstein's Creature (bildschöne Adventure-Version des Klassikers)

Song of Horror (gruselige Detektivarbeit mit vielen Protagonisten)

Journey for Elysium (düsterer VR-Trip durch antike Mythologie-Welten)

Freitag, 01. November

Legioncraft (Roguelike-RPG mit einem einzigartigen Art-Style)

Mehr zum Thema: