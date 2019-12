Neue PC-Spiele: Die wichtigsten Releases der Woche im Überblick

Langsam, aber sicher bewegen wir uns auf die Weihnachtszeit zu. Das merken wir nicht nur am erhöhten Aufkommen von Weihnachtsmärkten und roten Nasen, sondern auch an mehr Releases von PC-Spielen. In unserer Übersicht zu den neuen PC-Titeln zeigen wir euch, welche interessanten Spiele in der Woche vom 03. bis zum 06. Dezember erscheinen.

Dazu gehören große Namen, wie etwa die Halo: Master Chief Collection, die ganze sechs Spiele aus dem lange Zeit Xbox-exklusiven Halo-Franchise schlussendlich auf den PC bringt. Zumindest schrittweise, die MCC erscheint nämlich im Episodenformat. Den Anfang macht am 3. Dezember Halo: Reach, das die Vorgeschichte zu Halo erzählt und ursprünglich 2010 auf Xbox 360 erschienen ist.

Ein weiteres langerwartetes Spiel mit Release in dieser Woche ist Phoenix Point. Das ist ein Runden-Strategiespiel mit starkem XCOM-Einfluss - was kein Wunder ist, da XCOM-Miterfinder Julian Gollop bei der Entwicklung am Ruder sitzt. Die Veröffentlichung von Phoenix Point wurde mehrfach verschoben. Wenn diesmal alles klappt, dürfen Spieler ab dem 3. Dezember auf Alienjagd gehen.

Wer dagegen lieber Dämonen verprügelt, könnte sich für das Spinoff Darksiders: Genesis interessieren. Dieses Spiel hat den besonderen Dreh, dass es sich nicht wie die anderen Serienteile in das Genre der Third-Person-Actionspiele einordnet, sondern in einer Diablo-ähnlichen Iso-Ansicht gespielt wird.

Außerdem dürft ihr die Story von Darksiders: Genesis im 2-Spieler-Koop erleben und erstmals als der vierte apokalyptische Reiter Krieg ins Feld ziehen. Euer Partner übernimmt die Rolle von Streit, gemeinsam geht ihr gegen eine Verschwörung von Lucifer höchstpersönlich zu Werke. Aber auch Einzelspieler sollen auf ihre Kosten kommen und statt eines Partners jederzeit zwischen Krieg und Streit wechseln können. Darksiders: Genesis erscheint am 5. Dezember.

Welche interessanten Spiele sonst noch in der 49. Kalenderwoche 2019 ihren Release erleben, könnt ihr in der folgenden Übersicht nachlesen:

Dienstag, 03. Dezember

Mittwoch, 04. Dezember

Donnerstag, 05. Dezember

Freitag, 06. Dezember

Nicht nur große Namen können viel Spielspaß bieten, auch echte Spiele-Geheimtipps in Dezember 2019 sollten nicht unter eurem Radar fliegen. Schaut euch auch unsere Monatsvorschau an, wenn ihr wissen wollt, was der Dezember sonst noch Spannendes an Spiele-Neuveröffentlichungen bereithält: