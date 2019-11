Neue PC-Spiele: Die wichtigsten Releases der Woche mit Star Wars & AoE 2

Habt ihr Lust auf kleines Zahlenspiel? Lassen wir die Lego-Spiele einmal außen vor, war das letzte reine Singleplayer-Spiel im Krieg-der-Sterne-Universum The Force Unleashed 2. Wenn am Freitag also Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint, findet eine Durststrecke ihr Ende, die 3673 Tage lang andauerte. Ein historische Woche also, die darüber hinaus auch noch viel mehr PC-Veröffentlichungen in petto hat als Fallen Order.

Gerade gegen Ende der Woche erwarten uns jede Menge Titel, die wirklich vielversprechend sind. Am Donnerstag erscheinen beispielsweise sowohl Blacksad: Under the Skin, als auch Age of Empires 2: Definitive Edition. Blacksad ist dabei ein Mystery-Adventure, in dem wir als Katzendetektiv einem Skandal auf die Schliche kommen. Lasst euch von der animalischen Darstellung aber nicht täuschen. Blacksad verspricht ein spannender Thriller zu werden, der erwachsene Themen anspricht und in etwa mit The Wolf Among Us zu vergleichen ist.

Zu Age of Empires 2 muss wohl nicht mehr viel gesagt werden. Wie schon für den ersten Teil veröffentlicht Microsoft ein komplett überarbeitete Version des RTS-Klassikers, der sowohl eine zeitgemäße Optik bietet, aber auch drei neue Kampagnen rund um die ebenfalls neuen Völker.

Montag, der 11. November

Exile Squadron (2D-Shoot'em up mit Raumschiffen im Retro-Look)

Romancing SaGa 3 (westlicher Release eines japanischen RPG-Klassikers)

Dienstag, der 12. November

The Legend of Bum-bo (makaberes Puzzle-Prequel zu The Binding of Isaac)

Rune 2 (Actionspiel, in dem ihr als Wikinger gegen Menschen und Monster kämpft)

Yaga (Action-RPG rund um osteuropäische Folklore)

Mittwoch, der 13. November

Last Neighbor (Horrorspiel, in dem wir als Dieb ins falsche Haus einbrechen)

Wildermyth Early Access (taktisches Rollenspiel mit interaktiver Geschichte)

Donnerstag, der 14. November

Freitag, der 15. November