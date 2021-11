Der November ist offiziell gestartet und führt den alljährlichen Release-Herbst munter fort. Nachdem letzte Woche vor allem bei der Strategie gepunktet wurde, richtet sich in dieser Woche das Augenmerk auf das Shooter-Genre. Das nächste Call of Duty steht pünktlich in der Startaufstellung.

Alternativ werft ihr einen Blick in Richtung Steam, wo ein paar spannende Simulationen an Bord gehen. Dort geht es nämlich entweder ins Gefängnis mit dem Prison Simulator. Alternativ werdet ihr zum 2D-Zoo-Manager in Let's Build a Zoo oder kümmert euch um Hunde in gleich zwei verschiedenen Tierheim-Simulationen. Für Survival-Fans erscheint mit Starsand in den nächsten Tagen ein ebenfalls potenziell spannendes Spiel.

Damit ihr nicht die Übersicht verliert, haben wir für euch die spannendsten PC-Releases der Woche im Überblick zusammengestellt.

Highlight der Woche: Call of Duty Vanguard

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Sledgehammer Games | Release: 05. November 2021 | Gibt's auf: Battle.net

Eine allzu große Überraschung ist der Release eines neuen Call of Dutys gewiss nicht - schließlich ist die Reihe schon seit Ewigkeiten auf einen 12-Monats-Rhythmus eingestellt. In diesem Jahr steht nun Call of Duty Vanguard vor der Tür und hüpft ein weiteres Mal in das Szenario des Zweiten Weltkriegs.

In der Singleplayer-Kampagne soll es aber nicht um die bekannten Ereignisse wie den D-Day gehen, sondern um die persönlichen Geschichten von verschiedenen Charakteren. Diese bilden zusammen die Einsatztruppe 1, die gemeinsam das ominöse Geheimprojekt Phönix stoppen sollen und teilweise hinter feindlichen Linien agieren. Unterstützt wird das ganze Abenteuer von der serientypischen spektakulären Inszenierung.

Aber die Kampagne ist bekanntlich ja nur ein Teil des Call-of-Duty-Pakets. Mit an Bord befindet sich außerdem das bekannte Multiplayer-Angebot und ein Zombie-Modus, für dessen Entwicklung Treyarch verantwortlich ist. Darüber hinaus leitet Vanguard auch das nächste Kapitel bei Call of Duty: Warzone ein, wenn auch etwas später. Alle Infos dazu findet ihr hier:

52 2 Mehr zum Thema CoD Warzone trifft Vanguard: Alle Infos

DIe Releases der Woche vom 1. bis 5. November 2021

Montag, 1. November 2021

The Legend of Tianding: Ein Action-Sidescroller, bei dem ihr in die Rolle eines taiwanesischen Volkshelden schlüpft, der ein wenig an Robin Hood erinnert.

Dogs Organized Neatly: Ein niedliches, kleines 2D-Puzzle-Spiel, in welchen ihr verschiedene Hunde in ein passendes Raster einsortieren müsst.

Dienstag, 2. November 2021

Tunche: Ein weiterer Action-Sidescroller, welches ihr alleine oder im Koop mit bis zu drei Freunden spielen könnt. Im Amazonas-Regenwald kämpft ihr gegen Feinde, um das Geheimnis einer peruanischen Legende zu lüften.

Unpacking: Hier enthält der Name bereits das Spielprinzip, denn ihr dürft Gegenstände aus Umzugskartons auspacken und sie einsortieren. Erscheint auch direkt im Xbox Game Pass.

To The Rescue: In dieser Management-Simulation kümmert ihr euch um ein Tierheim für Hunde. Ihr müsst die Vierbeiner versorgen, ihnen ein neues Zuhause vermitteln und vieles mehr.

Giants Uprising: In diesem Action-Spiel dürft ihr als versklavter Riese Rache an der Menschheit nehmen und ihre Dörfer angreifen und zerstören. Erscheint zuerst im Early Access bei Steam und bietet eine kostenlose Demo.

Mittwoch, 3. November 2021

Animal Shelter Prologue: Auch hier dürft ihr euch um ein Tierheim für Hunde kümmern und versuchen, ein neues Zuhause für die Tiere zu finden. Der Prolog ist jedoch eher als eine Art Demo zu sehen, die kostenlos für alle ist.

Time Loader: In dem Puzzle-Plattformer reist ihr als kleiner Roboter in die 90er Jahre zurück, um die Vergangenheit zu ändern. Unterwegs müsst ihr immer wieder Entscheidungen treffen, die Einfluss auf die Gegenwart haben.

Donnerstag, 4. November 2021

Prison Simulator: Hier übernehmt ihr die Rolle eines Wärters in einem amerikanischen Gefängnis und müsst für Ordnung sorgen - oder euch bestechen lassen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Vorschau.

Starsand: Das Überleben in einer magischen Weltraum-Wüste ist das wichtigste Ziel. Aber ihr dürft euch auch auf die Rätseljagd nach Mysterien einer längst vergessenen Zivilisation machen.

Recipe for Disaster: In dieser Simulation kümmert ihr euch dem Betrieb eines Restaurants und versucht ein international anerkannter Chefkoch zu werden.

Demon Turf: Auf den ersten Blick ein klassischer 3D-Plattformer, der vor allem mit seinem außergewöhnlichen Art-Style glänzen kann.

Freitag, 5. November 2021

Call of Duty Vanguard: Der Shooter steht hier nur zur Vollständigkeit. Alle Infos findet ihr weiter oben im Text.

Let' Build a Zoo: Management-Simulation im Stile von Planet Zoo, jedoch in einer 2D-Perspektive und mit der Möglichkeit, aus vorhandenen Tieren eigene Kreationen zu erschaffen.

Weitere spannende Releases

Diese Woche stellt natürlich nur den Auftakt des Novembers vor. In den nächsten Wochen erscheinen noch weitere Spiele, die wir euch kurz und knapp in unserer Monatsvorschau für die Releases im November 2021 vorstellen:

Noch mehr kommende Neuveröffentlichungen findet ihr in unserer großen Release-Übersicht 2021. Kleiner Spoiler: Schon bereits nächste Woche geht es mit Forza Horizon 5 weiter, ehe dann Battlefield 2042 aufschlägt. Der Herbst ist also bereits auf Hochtouren unterwegs.