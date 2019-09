Neue Spiele: Die wichtigsten PC-Releases der ersten Oktober-Woche

Die erste Woche im Oktober 2019 dreht sich vor allem um zwei große Namen: Destiny 2 erfindet sich als Free2Play-Spiel neu, zieht auf Steam um und erzählt seine Story im nächsten großen Addon Destiny 2: Shadowkeep weiter. Mit Ghost Recon: Breakpoint geht außerdem der Nachfolger des Sandbox-Militär-Shooters Ghost Recon Wildlands an den Start, verlegt das Setting auf eine Pazifik-Insel und fügt dem Mix Killer-Roboter und Loot-Sammelei hinzu.

Aber zwischen den großen Blockbustern verstecken sich wie immer auch ein paar kleinere PC-Spiele mit großem Potenzial. Nachdem die Welt den Minecraft-Konkurrenten Cube World lange für tot hielt, ist das Voxel-Rollenspiel nun wieder da und findet sich auf zahlreichen Steam-Wunschlisten wieder. Zum Release am Montag gibt's vier Klassen, eine zufallsgenerierte Fantasy-Welt, Crafting, Pets zum Zähmen und Online-Koop.

Am Mittwoch schickt euch Warsaw als Widerstandskämpfer im besetzten Warschau des Jahres 1944 gegen das Nazi-Regime in den Kampf. Wie in Darkest Dungeon kommt es in den 2D-Rundenkämpfen auf die richtige Taktik, Ausrüstung und Truppenzusammenstellung an. Warsaw machte zuletzt Schlagzeilen, weil es auch in Deutschland mit Hakenkreuzen erscheint - und zwar ab 16 Jahren.

Wenn ihr wissen wollt, was noch alles im Oktober auf euch zu kommt, werft einen Blick in unsere Release-Liste mit allen kommenden PC-Spielen.

Montag, 30. September

Cube World (Action-RPG trifft Minecraft-Look)

Spaceland (Sci-Fi-Taktik mit XCOM als Vorbild)

Dienstag, 01. Oktober

Mittwoch, 02. Oktober

Warsaw (Darkest Dungeon im WW2-Setting)

The Long Return (malerisches Rätselspiel mit einem Puma)

Donnerstag, 03. Oktober

Freitag, 04. Oktober