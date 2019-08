Nach Wolfenstein: Youngblood und den beiden Serious Games Through the Darkest of Times und Attentat 1942 ist Warsaw das vierte Spiel, das trotz der Darstellung von Hakenkreuzen eine Altersfreigabe in Deutschland erteilt bekommt und ungeschnitten erscheinen darf. Das Taktik-Rollenspiel wurde nach einer Prüfung der USK mit einem Ab-16-Siegel versehen.

Mit der Ankündigung der USK-Freigabe vermeldete das Studio zudem, dass Warsaw einen Monat später erscheinen wird. Anstelle des 4. Septembers, müssen wir nun bis zum 2. Oktober warten, bevor wir unsere Gruppe an Widerstandskämpfern anführen dürfen.

Trotz Nazi-Symbolik ab 16?

Wie bei Through the Darkest of Times und Attentat 1942 sieht die USK auch bei Warsaw davon ab, das Spiel aufgrund der Symbolik nur für Erwachsene freizugeben. Die vorherigen beiden Titel erhielten sogar eine Freigabe ab 12 Jahren. Nur Wolfenstein: Youngblood ist bislang ab 18 eingestuft worden.

Doch während die beiden 12er-Titel in erster Linie zum Ziel hatten, die historischen Schrecken der NS-Zeit adäquat aufzuarbeiten und zu vermitteln, steht bei Warsaw laut der Entwickler das Gameplay stärker im Vordergrund.

Spielerisch handelt es sich um ein Taktik-Rollenspiel mit Rundenkämpfen aus einer seitlichen 2D-Ansicht. Damit erinnert das Spiel sehr stark an den Indie-Hit Darkest Dungeon, der es sogar auf Platz 46 unsere 100 besten Rollenspiele aller Zeiten geschafft hat.

Gleichzeitig wollen die Entwickler den polnischen Widerstandskampf im besetzten Warschau möglichst genau wiedergeben und die historischen Umstände aufarbeiten. Somit klärt Warsaw gleichsam über die Ereignisse um 1944 auf. Hier greift also ebenfalls die sogenannte Sozialadäquanzklausel, mit der es seit August 2018 möglich ist, Spiele mit Hakenkreuzen der USK zur Prüfung vorzulegen.