Neue Spiele im Xbox Game Pass für PC angekündigt

Auf der Hausmesse XO19 kündigte Microsoft an, den Xbox Game Pass erheblich zu erweitern. Auch die PC-Variante bekommt neue Spiele, die für alle Abonnenten verfügbar gemacht werden. Die ersten neuen Spiele heißen Age of Empires 2: Definitive Edition, Hearts of Iron 4, The Talos Principle und Tracks.

Zur Weihnachtszeit folgen Darksiders 3, Halo: Reach, My Friend Pedro sowie The Red Strings Club. Im Jahr 2020 erweitert Microsoft das Portfolio von PC-Spielen noch weiter.

Das kommt 2020 für Xbox Game Pass PC

Mincrosoft bringt zum einen einige japanische Klassiker und Evergreens in den Xbox Game Pass, zum anderen werden auch die neuen Spiele aus dem Hause Microsoft ab Releasedatum im Game Pass für PC spielbar.

