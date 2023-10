Neuer Ärger um Payday 3: Wichtige Änderungen angekündigt, dann wieder verschoben

Payday 3 hat alles andere als einen glatten Start.

Payday 3 hat nach dem ärgerlichen Launch erneut viele Fans enttäuscht: Die Entwickler haben einen wichtigen Patch kurzfristig verschoben, ohne ein konkretes neues Release-Datum nennen zu können. Besonders ärgerlich ist das für alle, die auf PS5 spielen und für besondere Cosmetics bezahlt haben.

Was ist los bei Payday 3?

Nachdem der Shooter gleich zum Release unter massiven technischen Problemen litt, die ihn für viele Interessierte unspielbar machten, steht das Spiel bei Steam momentan mit gerade mal 39 Prozent positiven Nutzer-Reviews da. In Steam-Sprache bedeutet das »größtenteils negativ«.

Viele beklagen weiterhin Bugs, aber auch, dass das Spiel sie einfach nicht motiviere und im Vergleich zu Payday 2 ein Rückschritt sei. Auch unser eigener Test kommt zu diesem Urteil, weil man nach rund fünf Stunden schon alles Wichtige gesehen hat.

Deshalb setzten viele ihre Hoffnungen auf einen angekündigten Patch, der eigentlich am 5. Oktober aufgespielt werden sollte. Doch an diesem Tag kam stattdessen die Meldung via Twitter, dass das Update nicht wie vorgesehen funktioniere und deshalb erst später live gehen könne, nachdem wichtige Änderungen eingebaut wurden. Die Entwickler hoffen, dass es Mitte Oktober so weit ist, ein Datum gibt’s aber nicht.

Ausdrücklich haben PS5-Spieler weiterhin keinen Zugriff auf Cosmetics wie Item-Skins, für die sie einen Aufpreis bezahlt haben, etwa weil sie die 130 Euro teure Collector’s Edition besitzen:

In den Kommentaren gibt es neben Verständnis auch viel Kritik, auch bei Reddit lassen enttäuschte Spieler ihrem Frust freien Lauf. Reddit-User ConstructionLegal216 schreibt etwa:

Es ist nicht einmal die Tatsache, dass sie [den Patch] verschieben, die mich ankotzt. Es ist die Tatsache, dass sie so unklar darüber waren, was heute passieren würde, und dann bis zur letzten Sekunde gewartet haben, um den Leuten zu sagen, dass nichts kommen wird. Ich verstehe, dass Unvorhergesehenes passiert, aber der Mangel an Kommunikation ist allein ihre Schuld.

Über diesen empfundenen Mangel an Kommunikation beschweren sich auch bei Twitter viele. Der offizielle Payday-Account postet mehrmals täglich Giveaways, Fan-Artworks und Streamer-Kollaborationen, aber kaum etwas zu den massiven Serverproblemen.

Spielt ihr aktuell Payday 3? Seid ihr weiterhin von Matchmaking- oder Serverproblemem betroffen oder läuft der Heist-Shooter bei euch inzwischen besser als zum Start? Wartet ihr schon auf Patches, die Bugs beheben oder sogar auf Updates, die das Spiel mit mehr Inhalt füllen? Schreibt es uns gern unter den Artikel in die Kommentare.