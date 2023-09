Payday 3 rutscht auf »größtenteils negative« Steam-Reviews ab, Entwickler verspricht Besserung

Bloß weg! Das denken sich derzeit viele Spieler nach Problemen mit dem Matchmaking von Payday 3.

Payday 3 erlebt einen waschechten Fehlstart, die Reifen des Fluchtautos sind zerschossen und die Polizei hat sie umstellt. Auf Steam steht der Titel bereits bei größtenteils negativ, wobei er sich das Votum dank nur 32 Prozent positiver Reviews unter den fast 26.500 eingebrockt hat. Was ist da los? Ist Payday 3 einfach schlecht? Nein, lasst es uns erklären.

Habt ihr bei Blizzard angerufen?

Denn scheinbar haben sich die Entwickler bei Starbreeze Studios von Blizzards Experten aus der Diablo-3-Ära beraten lassen, wo kurz nach Launch nichts mehr ging (Stichwort: Error 37). Der Shooter scheitert nämlich aktuell an seinem kaputten Matchmaking, da die Server schlicht komplett überlastet sind.

Die Situation ist derart katastrophal, dass der CEO sich persönlich gezwungen sah, auf X - einst mal Twitter - an die Öffentlichkeit zu gehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es tut uns sehr leid, dass die Infrastruktur dem Ansturm nicht standgehalten hat. Und auch wenn es unmöglich ist, sich auf jedes denkbare Szenario vorzubereiten, hätten wir eine bessere Arbeit leisten müssen. Wir arbeiten ohne Unterlass, bis wir den Service wiederhergestellt haben und unsere Spieler wieder heisten können.

Was ist genau das Problem?

Starbreeze erklärt gegenüber Eurogamer, dass das Problem an den Servern eines Third-Party-Anbieters liegt. Payday 3 sei auf diese einfach angewiesen und als sich hier unvorhergesehene Probleme ergaben, brach der Service zusammen. Am vergangenen Wochenende nahm der Dienstleister noch ein eiliges Update vor, was allerdings auch neue negative Folgen für das Matchmaking hatte.

Gemeinsam arbeiten beide Teams derzeit daran, die Situation in den Griff zu bekommen, damit die Matchmaking-Server dem enormen Ansturm der Spieler standhalten.

Was tun sie in den kommenden Tagen?

Die Infrastruktur wird weiter aufgerüstet, weshalb allerdings auch am kommenden Freitag, dem 29. September, Payday 3 von 8 bis 11 Uhr deutscher Zeit offline sein wird. In dieser Zeit könnte auch ein Update der Software auf den Servern sowie der Klienten bei euch auf den Rechnern/Konsolen erfolgen.

Ein Blick auf den offiziellen X-Account des Titels zu werfen, schadet sicher nicht, wenn der ein oder andere eine Runde Heisten am Freitagvormittag einplant.

Was unternimmt Starbreeze langfristig?

Alles neu und offline? Die Entwickler wollen sich in Zukunft nach einem neuen Partner für die Onlinestruktur umsehen und darüber hinaus die Abhängigkeit von Payday 3 auf seine Onlinekomponente reduzieren. Eventuell komme sogar irgendwann ein echter Offlinemodus.

Im obigen Launchtrailer erlebt ihr Payday-Aktion, wie sich Fans sie wünschen. Doch leider müssen wir euch im Test erklären, dass aktuell eher eine Ernüchterung auf alle Möchtegern-Räuber wartet.

Wie schaut es bei euch aus? Versucht ihr euch an der ein oder anderen Runde Payday 3 oder macht ihr aktuell noch einen großen Bogen, um das Gangster-Aktion-Spiel? Habt ihr den Vorgänger schon lange auf der Platte und weicht einfach wieder dahin aus oder lässt euch die Serie ohnehin kalt? Schreibt uns von euren Erfahrungen und eurer Meinung gerne in den Kommentaren!