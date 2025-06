Der neue Patch von Hunt: Showdown lief so schlecht, dass die Devs das gesamte Spiel abschalten mussten

Das neue Update 2.4 für Hunt: Showdown brachte die ein oder andere Internetleitung zum glühen.

Es sollte der Startschuss für das neue Ingame-Event »Judgement of The Fool« werden, doch der Patch-Day am Mittwoch, dem 18. Juni, endete für Hunt: Showdown im kompletten Stillstand.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Updates 2.4 häuften sich die Berichte über weitreichende technische Störungen. Spieler auf PC und Konsolen meldeten fehlgeschlagene Verbindungen, ein nicht funktionierendes Matchmaking und Probleme beim Erwerb von Ingame-Währung. Die Probleme waren so gravierend, dass an ein normales Spielen nicht zu denken war.

Die Notlösung: Komplette Server-Abschaltung

Nachdem erste Lösungsversuche gescheitert waren, sah sich Crytek zu einem drastischen Schritt gezwungen: Alle Server von Hunt: Showdown wurden weltweit heruntergefahren.

Das Spiel war für mehrere Stunden komplett offline. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte das Studio später, dass das Update in allen internen Testläufen stabil funktionierte, aber unter der realen Last der Live-Server versagte.

Anstatt zu versuchen, die defekte Version mit Hotfixes zu reparieren, entschied sich das Team für einen vollständigen Rollback. Das gesamte Spiel wurde auf die vorherige, stabile Version 2.3 zurückgesetzt:

Jäger, wir entschuldigen uns aufrichtig für die anhaltenden Probleme nach Update 2.4. Nachdem wir alle möglichen Lösungen ausgeschöpft haben, haben wir beschlossen, das Spiel auf Update 2.3 zurückzusetzen, um die Stabilität wiederherzustellen, und werden die Stabilität überwachen.

2:28 Hunt Showdown geht endlich in die Offensive: Map-Comeback, neues Monster und viele Verbesserungen

Autoplay

Patch-Day wird zum Download-Marathon

Inzwischen ist der Patch 2.4 in seiner reparierten Form für alle Plattformen verfügbar, und die Server laufen wieder stabil. Auch Probleme mit nicht ausgelieferten Twitch-Drop-Belohnungen sollen laut Crytek behoben sein. Das Event »Judgement of The Fool« konnte somit mit Verspätung starten.

Doch während die Entwickler im Hintergrund an einer Lösung arbeiteten, bedeutete der Rollback für viele Spieler einen erheblichen Aufwand.

Wer den gesamten Prozess miterlebte, musste zunächst den kaputten 24-GB-Patch herunterladen, anschließend einen weiteren großen Patch für die Rücksetzung auf die alte Version und schließlich, nach der erfolgreichen Behebung der Fehler, den korrigierten Patch ein weiteres Mal downloaden und installieren.

Insbesondere für Spieler mit langsamer Internetverbindung oder begrenztem Datenvolumen stellte dieser Download-Marathon ein großes Ärgernis dar.

Die chaotischen Tage hinterließen deshalb auch Spuren in der Community: Die kürzlichen Steam-Bewertungen des Spiels fielen durch Hunderte negativer Rezensionen vorübergehend auf »Ausgeglichen«. Nachdem die Probleme behoben wurden, erholt sich die Wertung langsam wieder, auch weil in der Community dazu aufgerufen wird, die aus Frust verfassten Reviews zu überdenken.