Das neue Login-Feature von Steam hat für einige Diskussionen gesorgt - und das, obwohl die meisten GameStar-Leser es noch nie gesehen haben, wie eine Umfrage verrät.

Habt ihr euch letztens mal bei Steam aus- und wieder eingeloggt? Viele GameStar-Leser dürften diese Frage mit Nein beantworten und ganz ehrlich, wer hat schon mehrere Accounts, zwischen denen er regelmäßig hin- und herwechseln müsste?

Also jetzt mal abgesehen von privilegierten Spieleredakteuren natürlich, dazu mehr in meiner Kolumne zur neuen Netflixisierung des Steam-Logins.

Der Steam-Client erlaubt seit Kurzem, zwischen mehreren gespeicherten Accounts auf einem PC oder Steam Deck beim Start hin und her zu wechseln. Das erinnert stark an Netflix.

Seid ihr aber tatsächlich so ein Konto-Jongleur wie ich so wie ich oder besitzt ihr ein Steam Deck, habt ihr vielleicht schon mal das kürzlich eingeführte »Who's playing?«-Fenster beim Start eures Steam-Clients gesehen.

Falls dem so ist, dürft ihr euch jetzt ganz besonders fühlen. Denn ihr gehört damit zu einer absoluten Minderheit in der GameStar-Community.

Nur ein Bruchteil der GameStar-Leser weiß Bescheid

Eine Umfrage unter knapp 1.500 Teilnehmern auf GameStar.de hat ergeben, dass 72 Prozent der Abstimmenden vor dem Lesen meiner Kolumne die neue Login-Methode noch nie gesehen habe. 18 Prozent bestätigen dagegen, dass sie das Fenster schon mal bemerkt haben. Neun Prozent machten keine Angabe.

Hier das komplette Ergebnis unserer Steam-Umfrage.

Das deckt sich mit den Ergebnissen einer nicht-repräsentativen Umfrage in der GameStar-Redaktion, wo auch bei weitem nicht alle Redakteure sagen konnten, dass sie mit der »Who's playing?«-Profilauswahl vertraut sind.

Eine unserer Mitarbeiterinnen bekam das Feature beim Login zwar angezeigt, beklagte aber, dass ihr Profil stets nur mit Fragezeichen repräsentiert werde. Ihr desillusionierter Kommentar: »Steam sieht mich und ist so ... ??«

Kein Wunsch-Feature

Interessant: Über 60 Prozent der Umfrage-Teilnehmer aus der GameStar-Community würden den neuen praktischen Profilwechsel beim Steam-Login noch nicht einmal dann benutzen, wenn sie ihn angezeigt bekämen. Es befinden sich wohl eindeutig zu wenig privilegierte Spieleredakteure darunter.

Trotzdem verrate ich euch zum Schluss aber noch ein Geheimnis: Die Antwort auf die Frage nach meinem Profilbild bei Steam hat niemand in der Kommentarsektion der Kolumne korrekt erraten. Dabei war es so einfach: Ich bin natürlich der persische Prinz in der Mitte des Bildes weiter oben.