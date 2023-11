Neuer Taktik-Shooter angekündigt, der Erinnerungen an das legendäre Operation Flashpoint weckt

In Gray Zone Warfare verschlägt es euch in einen fiktiven, südostasiatischen Staat.

Bisher gab es zwar nur wenig zu Gray Zone Warfare zu sehen, doch das Gezeigte lässt vielen Shooter-Fans schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Denn der Taktik-Shooter, der auf sehr viel Realismus setzen will, erinnert unter anderem auch an das äußerst beliebte Operation Flashpoint vom Arma-Entwickler Bohemia Interactive. Wir stellen den Titel kurz vor und zeigen euch den ersten Trailer.

Was wissen wir über Gray Zone Warfare?

Der gerade frisch angekündigte Shooter zeigte bisher nur einen kurzen Trailer, der das fiktive südostasiatische Dschungelgebiet zeigt, in dem unsere Söldnertrupps operieren werden. Die Grafik sieht stellenweise schon einmal ziemlich beeindruckend aus:

1:07 Gray Zone Warfare: Der Taktik-Shooter im Geiste von Operation Flashpoint im Reveal-Trailer

Zusammen mit der Beschreibung auf Steam ergibt sich dann bereits ein recht klares Bild von dem First-Person-Shooter:

Squadbasiertes Gameplay: In Gray Zone Warfare seid ihr meist in einer kleinen Gruppe unterwegs. Zwar könnt ihr auch alleine spielen, habt es dann aber wahrscheinlich deutlich schwerer. Was genau eure Ziele bei dem Shooter sind, wurde noch nicht erklärt. Wahrscheinlich werdet ihr Aufgaben erledigen und anschließend wieder sicher extrahieren müssen.

Realismus: Die möglichst realistische Simulation eines Kampfeinsatzes steht für die Entwickler wohl an erster Stelle. So verfügt ihr etwa nicht über einen klassischen Lebensbalken. Stattdessen wirken sich Verletzungen unterschiedlich auf eure Leistung und Wahrnehmung aus, und müssen auch auf bestimmte Art behandelt werden. Außerdem werden Geschosse physikalisch simuliert.

Sterbt ihr, verliert ihr eure Ausrüstung und euren Fortschritt. In Gray Zone Warfare ist es daher wichtig, taktisch vorzugehen und nichts zu überstürzen. Waffenanpassung: Eure Ausrüstung lässt sich nach Belieben auch während dem Spielen anpassen, damit ihr euch für jede Situation entsprechend rüsten könnt.

Was sagt ihr zum ersten Blick auf Gray Zone Warfare? Würdet ihr euch mal wieder einen taktischen Multiplayer-Shooter mit einer ordentlichen Portion Realismus wünschen? Oder ist euch der Druck zu hoch, wenn ihr so große Risiken eingehen müsst? Und wie gefällt euch das südostasiatische Dschungel-Setting? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!